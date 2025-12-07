Dumitru Roibu: „Integrarea europeană trebuie făcută în interesul Moldovei, nu în detrimentul ei”

04:30

O majoritate a germanilor se opun scăderii nivelului pensiilor, indică un sondaj publicat vineri, cu câteva ore înainte de un vot crucial în parlament pe acest subiect.Sondajul, comandat de postul public de televiziune ARD, arată că 76% dintre germani consideră că reducerea nivelului pensiilor sub 48% din salariul mediu ar fi o eroare, în timp ce 11% au afirmat că aceasta este abordarea corect