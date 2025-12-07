Pensii pentru moldovenii care muncesc legal în Canada: Guvernul va examina inițiativa

10:20

Negociatorii americani şi ucraineni au avut vineri o a doua zi de discuţii la Miami pe tema planului de pace al preşedintelui Trump, dar discuţiile vor continua şi sâmbătă, potrivit unui oficial ucrainean citat de Axios. Deşi poziţiile publice ale Ucrainei şi Rusiei par ireconciliabile, oficialii americani continuă să creadă că se poate ajunge la […] Articolul Axios: SUA şi Ucraina poartă discuţii-maraton la Miami cu privire la planul de pace al lui Trump apare prima dată în SafeNews.