08:20

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) îi îndeamnă pe toți contribuabilii să își achite restanțele la bugetul asigurărilor sociale de stat. Instituția avertizează că neachitarea la timp a contribuțiilor atrage aplicarea unor majorări de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi în care plata nu este efectuată. Potrivit CNAS, achitarea restanțelor și efectuarea contribuțiilor înainte de […] Articolul CNAS: „Fiecare zi de întârziere înseamnă bani pierduți”. Contribuabilii, rugați să își achite datoriile apare prima dată în SafeNews.