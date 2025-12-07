Hamas pregătit să cedeze armele cu condiția retragerii armatei israeliene din Fâșia Gaza
Ziarul National, 7 decembrie 2025 02:00
Hamas a anunțat recent că este dispus să predea armele din Fâșia Gaza unei autorități palestiniene care guvernează teritoriul, cu condiția încetări...
• • •
Acum 2 ore
02:00
Acum 6 ore
22:00
Zelenski și trimisul special american discută despre pași concreți pentru pacea durabilă în Ucraina # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că a avut o discuție telefonică detaliată și „substanțială” cu trimisul special al preș...
Acum 8 ore
21:00
Pentru data de 7 decembrie 2025, Republica Moldova va experimenta o ușoară creștere a temperaturilor, observabilă în intervalele de prânz. Valorile...
19:45
Macron discută la Londra cu Zelenski și liderii europeni despre sprijinul pentru Ucraina și securitatea europeană # Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunțat că va merge luni la Londra. Acolo se va întâlni cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, precu...
19:45
R. Moldova solicită sprijin energetic din România după atacurile asupra infrastructurii din Odesa # Ziarul National
Moldelectrica, operatorul care gestionează sistemul de transport al energiei electrice din Republica Moldova, a anunțat sâmbătă că atacurile ruseșt...
Acum 12 ore
16:15
Ucraina, lovită de atacuri masive cu drone și rachete rusești: milioane de oameni fără căldură și apă # Ziarul National
Atacuri ruseşti masive asupra infrastructurilor ucrainene, cu precădere asupra instalaţiilor energetice, au lăsat numeroase gospodării fără încălzi...
Acum 24 ore
14:00
PREMIU // North Bucharest Investments, fondată de Vlad Musteață, desemnată „Best Residential Real Estate Agency 2025” în România # Ziarul National
North Bucharest Investments a fost distinsă în cadrul prestigioasei Gale CIJ Awards 2025 cu premiul „Best Residential Real Estate Agency of the ...
11:15
Prezența submarinelor rusești în Marea Baltică devine rutină pentru marina suedeză: Un nou submarin Kilo construit anual de Moscova atenționează Suedia asupra riscurilor emergente din regiune # Ziarul National
Marina suedeză întâlnește submarine rusești în Marea Baltică „aproape săptămânal”, a declarat șeful operațiunilor sale. Aceasta se pregătește pentr...
09:15
Trei persoane au fost rănite în urma unui atac cu rachete şi drone asupra regiunii Kiev, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Acest incident este pa...
09:15
♈️ BerbecEnergia creativă atinge un punct culminant și îți oferă oportunități nesperate. Fii atent la detalii și nu te teme să explorezi noi idei....
08:15
Protecția principală a reactorului avariat de la centrala nucleară din Cernobîl, Ucraina, este acum compromisă. O dronă a provocat daune semnificat...
08:15
Vaccinurile cu ARN mesager anti-Covid demonstrează siguranță pe termen lung în Franța, conform unui studiu amplu # Ziarul National
Vaccinurile anti-Covid nu au determinat o creștere a mortalității în Franța de la lansarea lor la începutul anului 2020, conform unui studiu care c...
Ieri
22:15
NATO își consolidează prezența în nord prin integrarea țărilor nordice sub comanda Norfolk din SUA # Ziarul National
NATO urmează să integreze săptămâna aceasta țările nordice sub comanda Forței Comune Norfolk din SUA. Acest pas vizează îmbunătățirea securității t...
22:15
Putin promite livrări neîntrerupte de combustibil către India, în ciuda presiunilor americane de a reduce importurile de petrol rusesc # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin a accentuat disponibilitatea Moscovei de a asigura "livrări neîntrerupte de combustibil" către India, în ciuda pres...
21:15
6 decembrie 2025 va aduce o răcire semnificativă față de ziua precedentă în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Diferențe de temperatură de p...
18:15
MAIA ia măsuri ferme împotriva abuzului termenilor „eco–bio–organic” în sectorul agroalimentar # Ziarul National
5 decembrie 2025, Chișinău - Utilizarea abuzivă a termenilor „eco”, „bio” și „organic” creează tot mai mari probleme pe piață. Consumatorii sunt fr...
18:15
Moldova lansează o strategie inovatoare pentru creșterea exporturilor de struguri: investiții masive și adaptare climatică în prim-plan # Ziarul National
5 decembrie 2025, Chișinău - Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare...
17:15
Un general american asigură că securitatea Europei nu este amenințată de reducerea trupelor SUA pe continent # Ziarul National
Reducerea numărului de soldați americani din Europa nu va afecta apărarea continentului, a declarat generalul Alexus Grynkewich. El este comandantu...
17:15
Moldova face pași importanți în integrarea europeană a infrastructurii de transport # Ziarul National
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a participat astăzi la cea de-a noua reuniune a Consiliului Ministerial al Comunității Transporturilor (TCT), un ...
16:15
SUA cere Europei să-și asume apărarea până în 2027: Risc de retragere din coordonarea NATO dacă nu se îndeplinește termenul # Ziarul National
Statele Unite și-au propus ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităților de apărare convenționale ale NATO. Această solicitare a fost t...
14:15
VIDEO // Cartierul „Satul German”, MODEL în ceea ce privește amenajarea spațiilor verzi. Dezvoltatorul a investit toamna această peste 8 000 000 de lei, pentru ca locuitorii să aibă parte de un ecosistem armonios și UNIC în R. Moldova # Ziarul National
Cartierul „Satul German” a încheiat recent campania de înverzire din această toamnă și anunță că, până în prezent, a investit peste 8 000 000...
14:00
Trump își anunță planurile pentru o Americă dominantă în emisfera vestică, cu critici la adresa Europei și un rol redus pentru Rusia și China # Ziarul National
Noua strategie de securitate națională a fostului președinte Donald Trump, lansată recent de Casa Albă fără mult tam-tam, conține cuvinte aspre la ...
14:00
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării lansează analiza OCDE asupra politicii investiționale în Moldova # Ziarul National
În cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării a avut loc lansarea proiectului pentru realizarea unei analize a Politicii Investițio...
14:00
Noua strategie de securitate a SUA: Provocarea europeană și relațiile delicate cu Rusia și NATO # Ziarul National
Noua strategie de securitate a Statelor Unite, lansată recent de Casa Albă, adoptă un ton destul de moderat când vine vorba despre Rusia și conflic...
13:00
Ziua Mondială a Solului: Eforturile Moldovei pentru protejarea resurselor vitale și durabilitatea urbană # Ziarul National
5 decembrie 2025, Chișinău - Astăzi celebrăm Ziua Mondială a Solului, o inițiativă a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultur...
13:00
Ministrul Energiei detaliază strategia Republicii Moldova pentru alinierea completă la standardele energetice europene # Ziarul National
Astăzi, Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a asistat la ședința Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM...
12:00
„Proimobil” organizează două Tururi Imobiliare EXCLUSIVE în București, dedicate investitorilor. Rezervări și informații suplimentare AICI # Ziarul National
„Proimobil” anunță organizarea a două Tururi Imobiliare Investiționale în București, Zona de Nord, dedicate investitorilor și celor interesați d...
11:45
Sprijin financiar de 1.5 milioane lei pentru elevii și profesorii olimpici, anunțat de Consiliul Central de Coordonare pentru 2026 # Ziarul National
Programul destinat sprijinirii elevilor cu rezultate remarcabile din învățământul general pentru anul 2026 a fost aprobat în cadrul unei ședințe a ...
11:45
5 decembrie 2025, Chișinău - Începând din martie și până la sfârșitul lui noiembrie, Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” a finanțat...
11:45
Drone misterioase observate în apropierea avionului lui Zelenski la Dublin declanșează alertă de securitate în Irlanda # Ziarul National
O navă a marinei irlandeze a observat până la cinci drone care operau în apropierea traiectoriei de zbor a avionului cu care preşedintele ucrainean...
11:45
Lansarea analizei OCDE: O nouă perspectivă asupra politicilor investiționale în Moldova # Ziarul National
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a găzduit prima întâlnire a Grupului de lucru interministerial, cu participarea unor reprezentanț...
11:45
Trei tineri din Chișinău, condamnați la închisoare pentru trafic de droguri în cantități mari; alți doi, reținuți în arest preventiv. # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat recentele sentințe de condamnare pentru trei tineri implicați în trafic de droguri în proporții deosebi...
11:45
Sportiva ucraineană Sofiia Lyskun renunță la titlurile sale după ce se alătură Rusiei din dorința de a progresa # Ziarul National
Federația ucraineană de sărituri în apă a anunțat retragerea titlurilor deținute de sportiva Sofiia Lyskun, după ce aceasta a decis să se alăture R...
10:45
Putin amenință că Rusia va ajunge la granița cu R. Moldova diplomatic sau prin arme. Dictatorul anunță că vrea să cucerească ceea ce rușii numesc „Novorossia” # Ziarul National
În plină negociere a unui acord de pace în Ucraina, Vladimir Putin aruncă în aer întreg procesul și maximizează solicitările pe care le are. Di...
10:30
Secretarul de stat Mircea Păscăluță prezintă progresele Moldovei în transporturi la reuniunea de la Bruxelles # Ziarul National
Secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, a luat parte la întâlnirea Comitetului Director Regional al Comunității Transport...
08:45
♈️ BerbecEnergie de neoprit îți oferă imboldul necesar pentru a depăși provocări neașteptate. Buna dispoziție te ajută să îți îndeplinești sarcini...
Mai mult de 2 zile în urmă
21:45
Temperaturele în Republica Moldova se vor răci semnificativ în unele regiuni, cu diferențe diurne de peste 5 grade Celsius între ziua prezentă și c...
16:30
Moldelectrica se transformă: Guvernul pregătește reorganizarea operatorului național de energie într-o societate pe acțiuni # Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova a inițiat un plan de reorganizare a operatorului național al sistemului de transport al energiei electrice. Această ini...
16:30
Chișinăul găzduiește Campionatul European de Kettlebell, reunind sportivi de top din 16 țări # Ziarul National
Republica Moldova este gazda Campionatului OPEN European de Kettlebell (Haltere Mici), desfășurat între 4 și 7 decembrie 2025 la Arena Chișinău. Ev...
16:30
Vladimir Putin își prezintă bilanțul anual pe 19 decembrie, într-o conferință maratonă cu presa și cetățenii, într-un context tensionat de război și provocări economice # Ziarul National
Bilanțul anual al lui Vladimir Putin, conferința de presă maraton în care acesta răspunde la întrebările jurnaliștilor și cetățenilor, este program...
10:00
Senzori de glicemie periculoși retrași din multiple țări după identificarea unor defecțiuni letale # Ziarul National
O campanie amplă de retragere de pe piață a unor senzori de glicemie este în desfășurare în 17 țări, inclusiv Franța și Statele Unite. Aceasta vine...
10:00
Proces de amploare: bărbatul inculpat de omor, furturi și atac armat asupra unui polițist, ajunge în fața instanței # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana, a încheiat urmărirea penală și a trimis în fața instanței o cauză penală complexă. Aceasta vize...
09:00
Macron caută sprijinul Chinei pentru pacea în Ucraina și echilibrarea relațiilor comerciale cu UE # Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron l-a îndemnat pe omologul său chinez, Xi Jinping, să depună eforturi pentru încetarea războiului din Ucraina și...
09:00
♈️ BerbecÎncărcat cu energie pozitivă și determinare, vei primi azi o veste care îți poate aduce o schimbare semnificativă în viața profesională. ...
09:00
Cetățenii ucraineni pregătiți să iasă în stradă împotriva concesiilor inacceptabile către Moscova # Ziarul National
Mai mult de jumătate dintre cetățenii ucraineni s-au declarat pregătiți să iasă în stradă pentru a manifesta, dacă țara lor este forțată să facă co...
01:00
Autoritățile din Moldova în alertă după ce un bărbat duce acasă o dronă crezând că e o jucărie, în contextul tensiunilor din regiune # Ziarul National
Poliția din Republica Moldova a desfășurat miercuri specialiști în deminarea bombelor într-o comunitate aflată la câțiva kilometri de frontiera cu ...
00:00
Christine Lagarde critică planul UE de a folosi activele rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei, subliniind riscurile legale și financiare ale acestuia # Ziarul National
Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a afirmat miercuri că propunerea Comisiei Europene de a utiliza activele înghețate al...
3 decembrie 2025
22:00
În data de 04 decembrie 2025, vremea în Republica Moldova va aduce temperaturi mai ridicate comparativ cu ziua anterioară. Valorile termice vor dep...
19:00
Comisia Europeană propune utilizarea activelor rusești pentru sprijinirea Ucrainei, dar Belgia își exprimă îngrijorările # Ziarul National
Comisia Europeană a prezentat miercuri două opțiuni statelor membre ale UE pentru a oferi Ucrainei 90 de miliarde de euro în următorii doi ani: uti...
19:00
Dezvoltarea regională în Moldova, impulsionată de întâlnirea dintre liderii de raion și Ministerul Infrastructurii # Ziarul National
Reprezentanții autorităților locale din 32 de raioane, împreună cu directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională din regiunile Nord, Centru, Sud și...
