Prezența submarinelor rusești în Marea Baltică devine rutină pentru marina suedeză: Un nou submarin Kilo construit anual de Moscova atenționează Suedia asupra riscurilor emergente din regiune

Ziarul National, 6 decembrie 2025 11:15

Marina suedeză întâlnește submarine rusești în Marea Baltică „aproape săptămânal”, a declarat șeful operațiunilor sale. Aceasta se pregătește pentr...

Acum 15 minute
11:15
Acum 4 ore
09:15
Atac nocturn cu rachete și drone în Kiev: Trei răniți și pagube semnificative Ziarul National
Trei persoane au fost rănite în urma unui atac cu rachete şi drone asupra regiunii Kiev, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Acest incident este pa...
09:15
Horoscopul zilei 06.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecEnergia creativă atinge un punct culminant și îți oferă oportunități nesperate. Fii atent la detalii și nu te teme să explorezi noi idei....
08:15
Protecția reactorului de la Cernobîl grav afectată de un atac cu dronă Ziarul National
Protecția principală a reactorului avariat de la centrala nucleară din Cernobîl, Ucraina, este acum compromisă. O dronă a provocat daune semnificat...
08:15
Vaccinurile cu ARN mesager anti-Covid demonstrează siguranță pe termen lung în Franța, conform unui studiu amplu Ziarul National
Vaccinurile anti-Covid nu au determinat o creștere a mortalității în Franța de la lansarea lor la începutul anului 2020, conform unui studiu care c...
Acum 24 ore
22:15
NATO își consolidează prezența în nord prin integrarea țărilor nordice sub comanda Norfolk din SUA Ziarul National
NATO urmează să integreze săptămâna aceasta țările nordice sub comanda Forței Comune Norfolk din SUA. Acest pas vizează îmbunătățirea securității t...
22:15
Putin promite livrări neîntrerupte de combustibil către India, în ciuda presiunilor americane de a reduce importurile de petrol rusesc Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin a accentuat disponibilitatea Moscovei de a asigura "livrări neîntrerupte de combustibil" către India, în ciuda pres...
21:15
Temperaturi scăzute și nori deasupra Republicii Moldova - 6 decembrie 2025 Ziarul National
6 decembrie 2025 va aduce o răcire semnificativă față de ziua precedentă în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Diferențe de temperatură de p...
18:15
MAIA ia măsuri ferme împotriva abuzului termenilor „eco–bio–organic” în sectorul agroalimentar Ziarul National
5 decembrie 2025, Chișinău - Utilizarea abuzivă a termenilor „eco”, „bio” și „organic” creează tot mai mari probleme pe piață. Consumatorii sunt fr...
18:15
Moldova lansează o strategie inovatoare pentru creșterea exporturilor de struguri: investiții masive și adaptare climatică în prim-plan Ziarul National
5 decembrie 2025, Chișinău - Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare...
17:15
Un general american asigură că securitatea Europei nu este amenințată de reducerea trupelor SUA pe continent Ziarul National
Reducerea numărului de soldați americani din Europa nu va afecta apărarea continentului, a declarat generalul Alexus Grynkewich. El este comandantu...
17:15
Moldova face pași importanți în integrarea europeană a infrastructurii de transport Ziarul National
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a participat astăzi la cea de-a noua reuniune a Consiliului Ministerial al Comunității Transporturilor (TCT), un ...
16:15
SUA cere Europei să-și asume apărarea până în 2027: Risc de retragere din coordonarea NATO dacă nu se îndeplinește termenul Ziarul National
Statele Unite și-au propus ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităților de apărare convenționale ale NATO. Această solicitare a fost t...
14:15
VIDEO // Cartierul „Satul German”, MODEL în ceea ce privește amenajarea spațiilor verzi. Dezvoltatorul a investit toamna această peste 8 000 000 de lei, pentru ca locuitorii să aibă parte de un ecosistem armonios și UNIC în R. Moldova Ziarul National
Cartierul „Satul German” a încheiat recent campania de înverzire din această toamnă și anunță că, până în prezent, a investit peste 8 000 000...
14:00
Trump își anunță planurile pentru o Americă dominantă în emisfera vestică, cu critici la adresa Europei și un rol redus pentru Rusia și China Ziarul National
Noua strategie de securitate națională a fostului președinte Donald Trump, lansată recent de Casa Albă fără mult tam-tam, conține cuvinte aspre la ...
14:00
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării lansează analiza OCDE asupra politicii investiționale în Moldova Ziarul National
În cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării a avut loc lansarea proiectului pentru realizarea unei analize a Politicii Investițio...
14:00
Noua strategie de securitate a SUA: Provocarea europeană și relațiile delicate cu Rusia și NATO Ziarul National
Noua strategie de securitate a Statelor Unite, lansată recent de Casa Albă, adoptă un ton destul de moderat când vine vorba despre Rusia și conflic...
13:00
Ziua Mondială a Solului: Eforturile Moldovei pentru protejarea resurselor vitale și durabilitatea urbană Ziarul National
5 decembrie 2025, Chișinău - Astăzi celebrăm Ziua Mondială a Solului, o inițiativă a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultur...
13:00
Ministrul Energiei detaliază strategia Republicii Moldova pentru alinierea completă la standardele energetice europene Ziarul National
Astăzi, Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a asistat la ședința Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM...
12:00
„Proimobil” organizează două Tururi Imobiliare EXCLUSIVE în București, dedicate investitorilor. Rezervări și informații suplimentare AICI Ziarul National
„Proimobil” anunță organizarea a două Tururi Imobiliare Investiționale în București, Zona de Nord, dedicate investitorilor și celor interesați d...
11:45
Sprijin financiar de 1.5 milioane lei pentru elevii și profesorii olimpici, anunțat de Consiliul Central de Coordonare pentru 2026 Ziarul National
Programul destinat sprijinirii elevilor cu rezultate remarcabile din învățământul general pentru anul 2026 a fost aprobat în cadrul unei ședințe a ...
11:45
Fonduri avantajoase pentru 250 de afaceri agricole prin Programul FCA în 2025 Ziarul National
5 decembrie 2025, Chișinău - Începând din martie și până la sfârșitul lui noiembrie, Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” a finanțat...
11:45
Drone misterioase observate în apropierea avionului lui Zelenski la Dublin declanșează alertă de securitate în Irlanda Ziarul National
O navă a marinei irlandeze a observat până la cinci drone care operau în apropierea traiectoriei de zbor a avionului cu care preşedintele ucrainean...
11:45
Lansarea analizei OCDE: O nouă perspectivă asupra politicilor investiționale în Moldova Ziarul National
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a găzduit prima întâlnire a Grupului de lucru interministerial, cu participarea unor reprezentanț...
11:45
Trei tineri din Chișinău, condamnați la închisoare pentru trafic de droguri în cantități mari; alți doi, reținuți în arest preventiv. Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat recentele sentințe de condamnare pentru trei tineri implicați în trafic de droguri în proporții deosebi...
11:45
Sportiva ucraineană Sofiia Lyskun renunță la titlurile sale după ce se alătură Rusiei din dorința de a progresa Ziarul National
Federația ucraineană de sărituri în apă a anunțat retragerea titlurilor deținute de sportiva Sofiia Lyskun, după ce aceasta a decis să se alăture R...
Ieri
10:45
Putin amenință că Rusia va ajunge la granița cu R. Moldova diplomatic sau prin arme. Dictatorul anunță că vrea să cucerească ceea ce rușii numesc „Novorossia” Ziarul National
În plină negociere a unui acord de pace în Ucraina, Vladimir Putin aruncă în aer întreg procesul și maximizează solicitările pe care le are. Di...
10:30
Secretarul de stat Mircea Păscăluță prezintă progresele Moldovei în transporturi la reuniunea de la Bruxelles Ziarul National
Secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, a luat parte la întâlnirea Comitetului Director Regional al Comunității Transport...
08:45
Horoscopul zilei 05.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecEnergie de neoprit îți oferă imboldul necesar pentru a depăși provocări neașteptate. Buna dispoziție te ajută să îți îndeplinești sarcini...
4 decembrie 2025
21:45
Norii se risipesc pe 05.12.2025 Ziarul National
Temperaturele în Republica Moldova se vor răci semnificativ în unele regiuni, cu diferențe diurne de peste 5 grade Celsius între ziua prezentă și c...
16:30
Moldelectrica se transformă: Guvernul pregătește reorganizarea operatorului național de energie într-o societate pe acțiuni Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova a inițiat un plan de reorganizare a operatorului național al sistemului de transport al energiei electrice. Această ini...
16:30
Chișinăul găzduiește Campionatul European de Kettlebell, reunind sportivi de top din 16 țări Ziarul National
Republica Moldova este gazda Campionatului OPEN European de Kettlebell (Haltere Mici), desfășurat între 4 și 7 decembrie 2025 la Arena Chișinău. Ev...
16:30
Vladimir Putin își prezintă bilanțul anual pe 19 decembrie, într-o conferință maratonă cu presa și cetățenii, într-un context tensionat de război și provocări economice Ziarul National
Bilanțul anual al lui Vladimir Putin, conferința de presă maraton în care acesta răspunde la întrebările jurnaliștilor și cetățenilor, este program...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Senzori de glicemie periculoși retrași din multiple țări după identificarea unor defecțiuni letale Ziarul National
O campanie amplă de retragere de pe piață a unor senzori de glicemie este în desfășurare în 17 țări, inclusiv Franța și Statele Unite. Aceasta vine...
10:00
Proces de amploare: bărbatul inculpat de omor, furturi și atac armat asupra unui polițist, ajunge în fața instanței Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana, a încheiat urmărirea penală și a trimis în fața instanței o cauză penală complexă. Aceasta vize...
09:00
Macron caută sprijinul Chinei pentru pacea în Ucraina și echilibrarea relațiilor comerciale cu UE Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron l-a îndemnat pe omologul său chinez, Xi Jinping, să depună eforturi pentru încetarea războiului din Ucraina și...
09:00
Horoscopul zilei 04.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecÎncărcat cu energie pozitivă și determinare, vei primi azi o veste care îți poate aduce o schimbare semnificativă în viața profesională. ...
09:00
Cetățenii ucraineni pregătiți să iasă în stradă împotriva concesiilor inacceptabile către Moscova Ziarul National
Mai mult de jumătate dintre cetățenii ucraineni s-au declarat pregătiți să iasă în stradă pentru a manifesta, dacă țara lor este forțată să facă co...
01:00
Autoritățile din Moldova în alertă după ce un bărbat duce acasă o dronă crezând că e o jucărie, în contextul tensiunilor din regiune Ziarul National
Poliția din Republica Moldova a desfășurat miercuri specialiști în deminarea bombelor într-o comunitate aflată la câțiva kilometri de frontiera cu ...
00:00
Christine Lagarde critică planul UE de a folosi activele rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei, subliniind riscurile legale și financiare ale acestuia Ziarul National
Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a afirmat miercuri că propunerea Comisiei Europene de a utiliza activele înghețate al...
3 decembrie 2025
22:00
Prognoza meteorologică pentru 04.12.2025: Timp mai cald și cer noros Ziarul National
În data de 04 decembrie 2025, vremea în Republica Moldova va aduce temperaturi mai ridicate comparativ cu ziua anterioară. Valorile termice vor dep...
19:00
Comisia Europeană propune utilizarea activelor rusești pentru sprijinirea Ucrainei, dar Belgia își exprimă îngrijorările Ziarul National
Comisia Europeană a prezentat miercuri două opțiuni statelor membre ale UE pentru a oferi Ucrainei 90 de miliarde de euro în următorii doi ani: uti...
19:00
Dezvoltarea regională în Moldova, impulsionată de întâlnirea dintre liderii de raion și Ministerul Infrastructurii Ziarul National
Reprezentanții autorităților locale din 32 de raioane, împreună cu directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională din regiunile Nord, Centru, Sud și...
18:00
Ziua abilității celebrată la cel mai mare centru pediatric de reabilitare din Moldova, unde copii primesc șanse noi de dezvoltare și integrare Ziarul National
La Centrul republican de reabilitare pentru copii s-a celebrat recent Ziua abilității, un eveniment menit să promoveze potențialul fiecărui copil ș...
18:00
Putin acceptă parțial propunerile SUA privind Ucraina, negocierile continuă la Moscova Ziarul National
Kremlinul a anunțat miercuri că președintele Vladimir Putin a acceptat anumite propuneri făcute de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina. ...
18:00
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare de la noi ambasadori ai Chinei și altor șase țări Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a primit astăzi, 3 decembrie, scrisorile de acreditare din partea ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze cu...
18:00
Ministerul Educației propune schimbări la Codul Educației pentru un sistem mai incluziv și european Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a propus spre consultare publică un proiect de lege pentru modificarea Codului Educației din Republica Moldova. ...
18:00
Maia Sandu discută parteneriate strategice cu media internațională pentru a combate dezinformarea în Republica Moldova Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit azi cu Marie-Christine Saragosse, lidera grupului de presă France Médias Monde, și Barbara ...
17:00
Peste 250 de tineri și-au testat inteligența la finala campionatului „Sub cușma lui Guguță” la Palatul Republicii Ziarul National
Peste 250 de tineri din diverse regiuni ale Republicii Moldova s-au adunat la Palatul Republicii pentru a participa la Finala ediției a VIII-a a Ca...
17:00
UE adoptă o lege anticorupție cu concesii majore, pe fondul unui scandal de corupție la Bruxelles Ziarul National
Legiuitorii Uniunii Europene au reușit să ajungă la un acord privind prima reglementare la nivel de bloc pentru combaterea corupției. Această reali...
