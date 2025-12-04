„Astfel de practici nu pot fi asociate cu un stat european”: Șarov critică inițiativa MEC privind mandatul suplimentar pentru rectori

„Astfel de practici nu pot fi asociate cu un stat european”: Șarov critică inițiativa MEC privind mandatul suplimentar pentru rectori

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md