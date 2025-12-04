Promo-LEX solicită transparență sporită și reguli clare în funcționarea Parlamentului

13:20

Presupusa implicare în cazul de fraudă anchetat de Parchetul European a doi diplomați care s-au aflat sau se află la vârful politicii externe europene reprezintă o lovitură pentru UE, iar criticii Comisiei Europene au început deja să ia în calcul o nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen, scriu Euractiv și Politico. Fosta […]