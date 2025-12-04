„Vorbe goale”. Londra nu e impresionată după ce Putin a amenințat Europa cu războiul
SafeNews, 4 decembrie 2025 07:40
Londra afirmă că președintele rus nu este „serios în privința păcii” după discuțiile eșuate, de la Moscova, cu consilierii trimiși de Trump. Guvernul britanic a respins miercuri afirmația lui Vladimir Putin potrivit căreia Europa dorește un război cu Rusia, calificând-o drept „vorbe goale ale Kremlinului”, scrie Politico. Președintele rus a acuzat marți Europa că este „de […] Articolul „Vorbe goale”. Londra nu e impresionată după ce Putin a amenințat Europa cu războiul apare prima dată în SafeNews.
Proprietarii de imobile de lux trebuie să-și achite impozitul pe avere până pe 26 decembrie # SafeNews
Moldovenii care dețin locuințe de lux trebuie să achite până pe 26 decembrie impozitul pe avere aferent acestui an, avertizează Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Taxa vizează proprietarii de imobile locative și case de vacanță (cu excepția terenurilor) care întrunesc cumulativ două criterii: o valoare estimată de minimum 3,22 milioane de lei și o suprafață […] Articolul Proprietarii de imobile de lux trebuie să-și achite impozitul pe avere până pe 26 decembrie apare prima dată în SafeNews.
Emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele său Jared Kushner se vor întâlni joi, 4 decembrie 2025, la Miami (Florida),cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov. Întâlnirea dintre Witkoff Kushner și Umerov vine după discuțiile de marți de la Moscova cu Vladimir Putin, care nu au dus la un acord de pace. Un oficial […] Articolul Witkoff și Kushner, întrevedere cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov apare prima dată în SafeNews.
Un fost deputat din Croaţia şi fiul său sunt acuzaţi că au vândut peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute # SafeNews
Doi bărbați au fost puși sub acuzare în Croația, suspectați că au vândut peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute în mai multe țări europene, a anunțat miercuri procuratura, relatează AFP, conform Agerpres. Potrivit unor relatări din media, cei doi sunt un fost membru al Parlamentului și fiul său în vârstă de 26 de ani. […] Articolul Un fost deputat din Croaţia şi fiul său sunt acuzaţi că au vândut peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute apare prima dată în SafeNews.
Mai mult de jumătate dintre ucraineni se declară pregătiţi să protesteze dacă Kievul face concesii considerate inacceptabile faţă de Moscova # SafeNews
Mai mult de jumătate dintre cetăţenii ucraineni se declară dispuşi să manifesteze dacă ţara lor acceptă să facă concesii inacceptabile în cadrul negocierilor de pace în curs cu Moscova, potrivit unui sondaj publicat miercuri, realizat de Info Sapiens pentru New Europe Center şi preluat de cotidianul ucrainean Ukrainska Pravda. Sondajul, realizat în perioada 5-26 noiembrie, […] Articolul Mai mult de jumătate dintre ucraineni se declară pregătiţi să protesteze dacă Kievul face concesii considerate inacceptabile faţă de Moscova apare prima dată în SafeNews.
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, și-a declarat pentru anul 2024. Acesta a indicat pentru anul trecut venituri de circa 840.000 de lei. De asemenea, deține două imobile, o mașină de 300.000 de lei și două credite bancare. Potrivit documentului, Cojuhari a câștigat în 2024 aproximativ 638.800 de lei din funcția pe care o deținea atunci – […] Articolul DOC | Veniturile și datoriile lui Vladislav Cojuhari: ce arată declarația de avere apare prima dată în SafeNews.
Utilizarea aplicaţiei Signal de către şeful Pentagonului a pus armata americană în pericol, potrivit unei anchete interne (presă) # SafeNews
Un organism independent din cadrul Pentagonului a estimat că secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, şi-a pus propriile trupe în pericol utilizând aplicaţia de mesagerie Signal pentru a discuta despre atacurile din Yemen, au relatat miercuri mass-media americane. Statele Unite au condus o campanie militară la începutul anului 2025 împotriva rebelilor houthi, în numele protejării […] Articolul Utilizarea aplicaţiei Signal de către şeful Pentagonului a pus armata americană în pericol, potrivit unei anchete interne (presă) apare prima dată în SafeNews.
Parlamentul trebuie să asigure publicarea în timp util a tuturor documentelor aferente procesului legislativ – inclusiv proiecte de lege, avize juridice, amendamente, studii și rezultatele consultărilor publice – înainte de vot, susțin experții Promo-LEX. Asociația, care a monitorizat activitatea Parlamentului în legislatura precedentă, a constatat deficiențe semnificative în dialogul instituției cu publicul și a arătat […] Articolul Promo-LEX solicită transparență sporită și reguli clare în funcționarea Parlamentului apare prima dată în SafeNews.
Tensiuni uriașe în Bulgaria. Noi proteste de amploare au loc în această seară, miercuri, 3 decembrie curent, în 12 orașe, inclusiv în Sofia. Într-o mișcare fără precedent, Parlamentul a retras propunerea de buget pentru 2026 în această seară în speranța că va evita astfel noi alegeri anticipate, cerute de președintele bulgar. „Mai mult decât o […] Articolul Tensiuni uriașe în Bulgaria. Proteste de amploare continuă în 12 orașe apare prima dată în SafeNews.
Kremlinul, foc și pară după decizia UE de a renunța la gazul rusesc: ”Vor cumpăra mai scump” # SafeNews
Decizia Europei de a înceta să mai importe gaz rusesc şi de a achiziţiona surse de energie mai scumpe va accelera procesul de pierdere a poziţiei de lider economic de către Uniunea Europeană, a avertizat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Acesta a declarat că măsura „nu va face decât să accelereze procesul […] Articolul Kremlinul, foc și pară după decizia UE de a renunța la gazul rusesc: ”Vor cumpăra mai scump” apare prima dată în SafeNews.
Londra afirmă că președintele rus nu este „serios în privința păcii” după discuțiile eșuate, de la Moscova, cu consilierii trimiși de Trump. Guvernul britanic a respins miercuri afirmația lui Vladimir Putin potrivit căreia Europa dorește un război cu Rusia, calificând-o drept „vorbe goale ale Kremlinului”, scrie Politico. Președintele rus a acuzat marți Europa că este „de […] Articolul „Vorbe goale”. Londra nu e impresionată după ce Putin a amenințat Europa cu războiul apare prima dată în SafeNews.
Aplicația de mesagerie Telegram a început testarea unei noi funcții de autentificare sigură, utilizând standardul FIDO2. În ultima versiune beta a aplicației pentru Android a fost descoperită opțiunea de autentificare în cont prin Passkey (chei de acces) — o tehnologie care înlocuiește complet parolele tradiționale și codurile SMS. Despre acest lucru informează site-ul „Код Дурова”. […] Articolul Telegram testează o nouă metodă de autentificare sigură folosind standardul FIDO2 apare prima dată în SafeNews.
Povestea miliardarului care a trăit 70 de ani în aceeași casă, fără aer condiționat, într-un oraș „cald” al lumii # SafeNews
Omul de afaceri american Charlie Munger, care a murit în noiembrie 2023, cu circa o lună înainte de a împlini vârsta de 100 de ani, s-a diferențiat de cei mai mulți dintre miliardari, locuind aproape șapte decenii în aceeași casă modestă din Los Angeles, scrie Yahoo Finance. The Wall Street Journal a relatat că miliardarul, vicepreședinte […] Articolul Povestea miliardarului care a trăit 70 de ani în aceeași casă, fără aer condiționat, într-un oraș „cald” al lumii apare prima dată în SafeNews.
Un bărbat a fost acuzat de furt după ce a înghiţit un ou Fabergé în valoare de 19.000 de dolari # SafeNews
Un bărbat din Noua Zeelandă a fost acuzat de furt după ce şi-ar fi însuşit un ou Fabergé cu diamante într-un mod destul de neobişnuit – înghiţindu-l, relatează BBC şi CNN. Prada înghiţită, în valoare de 33.585 de dolari neozeelandezi (19.300 de dolari americani; 14.600 de lire sterline), nu a fost încă recuperată, potrivit poliţiei. […] Articolul Un bărbat a fost acuzat de furt după ce a înghiţit un ou Fabergé în valoare de 19.000 de dolari apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | Autorii unui atac asupra unei bătrâne de 88 de ani, identificați și reținuți de poliție # SafeNews
Două persoane de 26 de ani, suspectate de comiterea unui atac tâlhăresc asupra unei femei de 88 de ani din satul Socola, raionul Șoldănești, au fost reținute de oamenii legii. Infracțiunea ar fi fost săvârșită în primăvara anului 2024. Potrivit polițiștilor, cei doi suspecți, mascați și purtând mănuși, au pătruns în gospodăria victimei, care locuia […] Articolul VIDEO | Autorii unui atac asupra unei bătrâne de 88 de ani, identificați și reținuți de poliție apare prima dată în SafeNews.
Comisia Europeană propune statelor membre două opţiuni pentru a acorda Ucrainei 90 de miliarde de euro în următorii doi ani. Belgia are în continuare obiecţii # SafeNews
Comisia Europeană a prezentat miercuri statelor membre ale UE două opţiuni pentru a acorda Ucrainei 90 de miliarde de euro în următorii doi ani: utilizarea activelor ruseşti îngheţate sau împrumuturi financiare de pe pieţele internaţionale. Comisia Europeană a precizat că preferă un „împrumut de reparaţii” care să utilizeze activele statului rus îngheţate în Europa. Însă […] Articolul Comisia Europeană propune statelor membre două opţiuni pentru a acorda Ucrainei 90 de miliarde de euro în următorii doi ani. Belgia are în continuare obiecţii apare prima dată în SafeNews.
Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair – fost coproprietar al portalului de conținut pentru adulți Pornhub – s-a adresat Departamentului Trezoreriei SUA cu o solicitare de a cumpăra activele externe ale „Lukoil”, companie aflată sub sancțiuni, relatează Reuters, citând două surse familiarizate cu situația, potrivit Moscow Times. „Este evident că Lukoil International GmbH este o investiție […] Articolul De la industria adulților la petrol: fostul proprietar al Pornhub vrea activele Lukoil apare prima dată în SafeNews.
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rogovei, consideră că „primul pas către o soluționare politică a conflictului transnistrean ar trebui să fie retragerea completă a trupelor ruse de pe teritoriul moldovenesc și demilitarizarea regiunii transnistrene, având reintegrarea țării ca obiectiv strategic”. Ambasadorul a declarat acest lucru la o întâlnire cu Reprezentantul Special al Președinției în Exercițiu […] Articolul Ambasadorul Ucrainei: Demilitarizarea – primul pas spre reglementarea transnistreană apare prima dată în SafeNews.
Ministerul Sănătății va pune în aplicare Observatorul antidrog și Sistemul național de avertizare timpurie, pentru depistarea rapidă a noilor substanțe psihoactive și pentru alertarea autorităților. Anunțul a fost făcută de ministrul sănătății, Emil Ceban, după ședința Comisiei Naționale Antidrog, transmite IPN. Dispensarul Republican de Narcologie va fi extins și integrat cu serviciile de sănătate mintală, […] Articolul Ministerul Sănătății anunță noi măsuri antidrog și extinderea serviciilor de tratament apare prima dată în SafeNews.
Maia Sandu, întrevedere cu conducerea Radio France Internationale și Deutsche Welle: a discutat despre combaterea manipulării informaționale # SafeNews
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut ieri o întrevedere cu Marie-Christine Saragosse, președinta grupului de presă France Médias Monde, și Barbara Massing, directoarea generală a Deutsche Welle. Discuțiile s-au concentrat pe intensificarea eforturilor comune de contracarare a manipulării informaționale și a tentativelor de ingerință străină, promovarea alfabetizării media și avansarea reglementării platformelor digitale la […] Articolul Maia Sandu, întrevedere cu conducerea Radio France Internationale și Deutsche Welle: a discutat despre combaterea manipulării informaționale apare prima dată în SafeNews.
Așa zisa limbă ”moldovenească” nu mai există nici în Ucraina. Deputații Radei Supreme de la Kiev au aprobat, cu 264 de voturi, un proiect de lege privind traducerea corectă a Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare. Astfel, din lista limbilor protejate de legea ucraineană a fost ștearsă ”moldoveneasca”, legislatorii ucraineni ajungând la concluzia că […] Articolul Limba ”moldovenească” nu mai există nici în Ucraina. Legea, adoptată de Rada Supremă apare prima dată în SafeNews.
Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow împotriva rachetelor Rusiei # SafeNews
Germania a devenit miercuri prima ţară din Europa care a desfăşurat sistemul israelian de apărare antiaeriană Arrow. Acest sistem este conceput pentru a intercepta rachete balistice cu rază medie de acţiune, precum Oreşnikul rusesc (rachetă balistică cu raza intermediară de acţiune /IRBM/), în încercarea de a contracara ceea ce consideră a fi ameninţarea în creştere […] Articolul Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow împotriva rachetelor Rusiei apare prima dată în SafeNews.
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, anunță că pentru sezonul rece curent au fost depuse deja 783.000 de cereri pentru compensații la energie, cifră care depășește numărul beneficiarilor de anul trecut. Potrivit ministrului, autoritățile vor stabili sprijinul în funcție de veniturile fiecărei familii și de necesitățile declarate, scrie bani.md. Plugaru a subliniat că, pe […] Articolul VIDEO | Plugaru: Este nevoie de ajustarea compensațiilor la noile realități economice apare prima dată în SafeNews.
Alexandru Munteanu a purtat discuții cu Asociația Businessului European privind modernizarea comerțului # SafeNews
Premierul Alexandru Munteanu a discutat cu membrii Asociației Businessului European din Moldova (EBA) despre reformele necesare dezoltării mediului de afaceri, îndeosebi despre reducerea birocrației și digitalizarea comerțului. Discuțiile au avut loc în cadrul unei întrevederi purtate la Guvern. Subiectele de bază au vizat implementarea reformelor necesare pentru a asigura creștere economică și susținerea mediului de […] Articolul Alexandru Munteanu a purtat discuții cu Asociația Businessului European privind modernizarea comerțului apare prima dată în SafeNews.
Directorul spionajului taiwanez denunţă, în Parlament, simularea de către avioane chineze a unor atacuri împotriva unor nave militare străine # SafeNews
Directorul spionajului taiwanez, Tsai Ming-yen, acuză miercuri avioane chineze de faptul că au ”simulat atacuri” împotriva unor nave militare străine care traversau strâmtoarea care desparte China de Taiwan, relatează AFP, China revendică Taiwanul şi consideră că strâmtoarea care o desparte de insula taiwaneză – una dintre cele mai frecventate în lume – face parte din […] Articolul Directorul spionajului taiwanez denunţă, în Parlament, simularea de către avioane chineze a unor atacuri împotriva unor nave militare străine apare prima dată în SafeNews.
Boxerul moldovean, Constantin Ursu, a devenit campion european la box, cucerind centura Organizației Internaționale de Box și păstrându-și titlul Commonwealth la categoria de greutate de până la 66,7 kg. Constantin Ursu l-a învins în meciul decisiv pe britanicul Ryan Amos, arbitrii punctând victoria sa cu un avantaj net: 120:108, 119:109 și 119:109, scrie IPN. În martie […] Articolul Constantin Ursu a devenit campion european la box apare prima dată în SafeNews.
Cabinetul de miniștri, în frunte cu premierul Alexandru Munteanu, se convoacă joi în ședință extraordinară, transmite IPN. Ordinea de zi a ședinței deocamdată nu a fost plasată pe pagina executivului. La începutul ședinței de miercuri, prim-ministrul a menționat că urmează o ședință la care va fi examinat proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Ședința […] Articolul Guvernul se întrunește joi în ședință extraordinară apare prima dată în SafeNews.
Astăzi, în localitatea Pepeni, raionul Sîngerei, poliția a fost sesizată despre prezența unei drone, care nu era activă și nu se afla în zbor. La fața locului s-au deplasat oamenii legii pentru a evalua situația și a verifica obiectul. Autoritățile au identificat bărbatul care a descoperit drona sâmbătă pe un deal din apropierea localității și […] Articolul VIDEO | Poliția investighează o dronă găsită în localitatea Pepeni apare prima dată în SafeNews.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori, consolidând relațiile diplomatice ale țării. Printre diplomații primiți se numără Dong Zhihua, ambasadorul agreat al Republicii Populare Chineze cu reședința la Chișinău, și șapte ambasadori agreați nerezidenți: Shoayb Casoo (Republica Africa de Sud), Tigran H. Galstyan (Republica Armenia), Angela […] Articolul Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare ale mai multor ambasadori noi apare prima dată în SafeNews.
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău a lansat o invitație către Primăria Chișinău și toate celelalte fracțiuni pentru a participa la un dialog public privind bugetul municipiului pentru anul 2026. Discuția va avea loc vineri, 5 decembrie, de la ora 10:00, în sala de ședințe a CMC. Consilierii PAS vor aborda prioritățile și riscurile gestionării […] Articolul DOC | PAS invită la dialog public pe tema bugetului Chișinăului pentru 2026 apare prima dată în SafeNews.
DOC | Președintele Federației Naționale de Karate-Do, cercetat penal. Riscă până la 6 ani de închisoare # SafeNews
Președintele Federației Naționale de Karate-Do, Oleg Abalin, are statut de bănuit într-un dosar penal pornit pentru confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o amendă de până la 75 mii lei lei sau până la 6 ani de închisoare, scrie deschide.md. În […] Articolul DOC | Președintele Federației Naționale de Karate-Do, cercetat penal. Riscă până la 6 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
Ex-judecător implicat în dosarul „Laundromat”, recunoscut vinovat, dar scutit de pedeapsă din cauza expirării termenului # SafeNews
La 2 decembrie 2025, Colegiul penal al Curții de Apel Centru l-a recunoscut vinovat pe un fost judecător implicat în dosarul „Laundromat”, care fusese achitat de prima instanță pe 24 octombrie 2023. Magistrații au constatat vinovăția acestuia pe toate cele trei capete de acuzare privind pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, însă l-au […] Articolul Ex-judecător implicat în dosarul „Laundromat”, recunoscut vinovat, dar scutit de pedeapsă din cauza expirării termenului apare prima dată în SafeNews.
Suferă Putin de disonanță cognitivă? Patru citate contradictorii: „N-am început războiul” versus „Am început războiul prea târziu” # SafeNews
Propaganda rusă a schimbat în mai multe rânduri modul în care transmite mesajele public. Totul, datorită faptul că dictatorul rus s-a contrazis în mai multe rânduri în ceea ce privește războiul din Ucraina și cauzele care au dus la începerea acestuia. Jurnaliștii ruși independenți au adunat patru citate care arată disonanța congnitivă de care dă […] Articolul Suferă Putin de disonanță cognitivă? Patru citate contradictorii: „N-am început războiul” versus „Am început războiul prea târziu” apare prima dată în SafeNews.
Astăzi, 3 decembrie 2025, în comuna Pepeni din raionul Sîngerei a fost descoperită o dronă căzută în apropiere. Anunțul a fost făcut de primarul Oleg Cernei, care a publicat pe pagina sa de Facebook imagini. Articolul ULTIMA ORĂ | FOTO | Dronă descoperită în comuna Pepeni apare prima dată în SafeNews.
Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale a fost denunțat. Decretul semnat de președintele Maia Sandu a fost publicat în ediția de azi a Monitorului Oficial. De menționat că, acordul a fost semnat în anul 1998 la Moscova și a intrat în vigoare în iulie 2001. În […] Articolul DOC // Maia Sandu a semnat decretul: Centrul Rus urmează să fie închis apare prima dată în SafeNews.
DOC | SIS retrage numele președintelui Siriei de pe lista persoanelor implicate în terorism # SafeNews
Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, cunoscut și sub numele de Abu Mohammed al-Jawlani, a fost exclus de Serviciul de Informații și Securitate din lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă. Ordinul semnat de directorul SIS, Alexandru Musteața, a fost publicat în ediția de […] Articolul DOC | SIS retrage numele președintelui Siriei de pe lista persoanelor implicate în terorism apare prima dată în SafeNews.
PAS susține simplificarea importului de automobile pentru cei care revin în Republica Moldova # SafeNews
Cetățenii care revin cu traiul în Republica Moldova vor putea aduce mai ușor bunurile personale. Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate propune un proiect de lege care prevede majorarea vechimii admise a mașinilor de la 9 la 12 ani și a valorii vehiculului de la 400 la 550 de mii de lei. Pe lângă […] Articolul PAS susține simplificarea importului de automobile pentru cei care revin în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
Ești supraponderal? Va trebui să achiziționezi două bilete. Compania care schimbă regulile de zbor # SafeNews
Compania aeriană Southwest Airlines a anunțat o nouă politică care îi va obliga pe pasagerii care nu încap între cotierele scaunului să cumpere un bilet suplimentar pentru un al doilea loc. Regulile actuale permit pasagerilor plus-size să achite din start un loc în plus sau să ceară gratuit un loc suplimentar la aeroport. Noua regulă […] Articolul Ești supraponderal? Va trebui să achiziționezi două bilete. Compania care schimbă regulile de zbor apare prima dată în SafeNews.
Ministerul Mediului ia în calcul introducerea unor reguli mai stricte privind utilizarea artificiilor și petardelor, în contextul impactului pe care acestea îl au asupra mediului, faunei și sănătății publice. Anunțul a fost făcut de ministrul Gheorghe Hajder, care a declarat că instituția lucrează la un cadru de reglementare „echilibrat și eficient”. Mai mult, acesta susține […] Articolul Vom avea sau nu artificii de sărbători? Ce spune Ministerul Mediului apare prima dată în SafeNews.
PAS Chișinău acuză un „târg politic” între Igor Dodon și Ivan Ceban: „Roșul devine iar la modă pentru Ceban” # SafeNews
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) Chișinău a publicat o reacție critică după declarațiile liderului PSRM, Igor Dodon, privind disponibilitatea socialiștilor de a-l susține pe primarul Ivan Ceban în Consiliul Municipal Chișinău. În mesajul postat pe pagina formațiunii, PAS afirmă că declarația lui Dodon ar demonstra o „revenire” a lui Ceban la „partidul-mamă, PSRM”. Potrivit formațiunii, […] Articolul PAS Chișinău acuză un „târg politic” între Igor Dodon și Ivan Ceban: „Roșul devine iar la modă pentru Ceban” apare prima dată în SafeNews.
Vlad Filat critică lipsa de transparență în relația cu FMI și cere clarificări publice din partea autorităților # SafeNews
Fostul prim-ministru Vlad Filat a publicat o nouă declarație pe rețelele de socializare, în care critică modul în care autoritățile gestionează relația Republicii Moldova cu Fondul Monetar Internațional (FMI) și avertizează că situația actuală ar putea conduce la „o instabilitate financiară sistemică”. Filat afirmă că situația actuală reprezintă „un moment în care tonul nu mai […] Articolul Vlad Filat critică lipsa de transparență în relația cu FMI și cere clarificări publice din partea autorităților apare prima dată în SafeNews.
Fermierii greci pregătesc blocada la granița cu Bulgaria pe fondul întârzierii subvențiilor UE # SafeNews
Fermierii din Grecia s-au îndreptat miercuri spre punctul de trecere a frontierei „Promachonas”, la granița cu Bulgaria, cu intenția de a organiza o blocadă în semn de protest. Acțiunea vine în contextul amplificării demonstrațiilor, în ciuda apelului premierului Kyriakos Mitsotakis de a evita „măsurile extreme”. Potrivit publicației Ekathimerini, fermierii, crescătorii de animale și apicultorii din […] Articolul Fermierii greci pregătesc blocada la granița cu Bulgaria pe fondul întârzierii subvențiilor UE apare prima dată în SafeNews.
Irina Vlah anunță demersuri la Consiliul Europei și Comisia de la Veneția în dosarul partidului său # SafeNews
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, anunță că informează în continuare partenerii internaționali despre procesul judiciar inițiat de Ministerul Justiției împotriva formațiunii pe care o conduce. Vlah anunță că, despre ultimele acțiuni ale formațiunii, inclusiv solicitarea de verificare a constituționalității normelor contestate ale acestei legi scandaloase, i-a informat pe Secretarul General al Consiliului […] Articolul Irina Vlah anunță demersuri la Consiliul Europei și Comisia de la Veneția în dosarul partidului său apare prima dată în SafeNews.
Procurorii trimit încă cinci persoane pe banca acuzaților în dosarul pregătirii dezordinilor # SafeNews
Încă cinci persoane învinuite pentru pregătirea dezordinilor în masă în R. Moldova în 2024 vor ajunge pe banca acuzaților. Procurorii PCCOCS au finalizat urmărirea penală în cazul acestora, persoanele fiind acuzate că au participat la instruiri în Bosnia și Herțegovina, menite să pregătească acțiuni destabilizatoare în contextul alegerilor prezidențiale și referendumului privind aderarea la UE. […] Articolul Procurorii trimit încă cinci persoane pe banca acuzaților în dosarul pregătirii dezordinilor apare prima dată în SafeNews.
Un cosmonaut rus, acuzat de spionaj, a fost exclus din misiunea SpaceX. A fotografiat tehnologii secrete # SafeNews
Un cosmonaut rus a fost exclus din viitoarea misiune a SpaceX pe Stația Spațială Internațională (ISS) după ce ar fi încălcat restricțiile americane ITAR (International Traffic in Arms Regulations). Oleg Artemyev, de la agenția spațială rusă Roscosmos, urma să facă parte din echipajul Crew 12, o misiune cu patru membri programată să decoleze către ISS […] Articolul Un cosmonaut rus, acuzat de spionaj, a fost exclus din misiunea SpaceX. A fotografiat tehnologii secrete apare prima dată în SafeNews.
Kyiv Post: O întâlnire planificată la Bruxelles între Zelenski şi delegaţia lui Trump care a fost la Moscova a fost anulată # SafeNews
O întâlnire planificată la Bruxelles între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi delegaţia americană care a fost în vizită la Vladimir Putin, care îl includea pe trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, şi pe ginerele lui Trump, Jared Kushner, a fost anulată. Citând „surse”, corespondentul „Kyiv Post” la Washington DC, Alex Raufoglu, a scris pe […] Articolul Kyiv Post: O întâlnire planificată la Bruxelles între Zelenski şi delegaţia lui Trump care a fost la Moscova a fost anulată apare prima dată în SafeNews.
Suspectul afgan în cazul atacului de la Washington asupra a doi militari din Garda Naţională a pledat „nevinovat” # SafeNews
Presupusul autor al atentatului de săptămâna trecută de la Washington, care a vizat a doi militari din Garda Naţională, dintre care unul a decedat, a pledat marţi nevinovat la acuzaţiile aduse, inclusiv cea de omor, relatează AFP. Rahmanullah Lakanwal, un afgan în vârstă de 29 de ani, rănit în timpul arestării sale la locul atacului […] Articolul Suspectul afgan în cazul atacului de la Washington asupra a doi militari din Garda Naţională a pledat „nevinovat” apare prima dată în SafeNews.
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță: „Bugetul pentru 2026 va avea un deficit mai mare decât estimările inițiale” # SafeNews
Ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că proiectul bugetului pentru 2026 prevede un deficit mai mare decât cel estimat inițial. El a subliniat că această perioadă trebuie folosită pentru accelerarea dezvoltării și creșterea investițiilor, astfel încât majorările salariale să fie asigurate sustenabil, fără a mări datoria publică, transmite IPN. Andrian Gavriliță a declarat că obiectivul său […] Articolul Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță: „Bugetul pentru 2026 va avea un deficit mai mare decât estimările inițiale” apare prima dată în SafeNews.
De ce afacerea Mogherini, cazul de corupție care zguduie UE, riscă să se transforme într-o criză de proporții la Bruxelles # SafeNews
Presupusa implicare în cazul de fraudă anchetat de Parchetul European a doi diplomați care s-au aflat sau se află la vârful politicii externe europene reprezintă o lovitură pentru UE, iar criticii Comisiei Europene au început deja să ia în calcul o nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen, scriu Euractiv și Politico. Fosta […] Articolul De ce afacerea Mogherini, cazul de corupție care zguduie UE, riscă să se transforme într-o criză de proporții la Bruxelles apare prima dată în SafeNews.
LIVE | Briefing de presă organizat de Comisia Națională Antidrog cu tema „Constatări și măsuri prioritare pentru combaterea traficului și consumului de droguri” # SafeNews
Briefing de presă organizat de Comisia Națională Antidrog cu tema „Constatări și măsuri prioritare pentru combaterea traficului și consumului de droguri”. Articolul LIVE | Briefing de presă organizat de Comisia Națională Antidrog cu tema „Constatări și măsuri prioritare pentru combaterea traficului și consumului de droguri” apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | Anatolie Nosatîi anunță noi radare de ultimă generație pentru securitatea spațiului aerian # SafeNews
Ministerul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că Republica Moldova va achiziționa sisteme noi de apărare, fiind în prezent în proces de identificare a unui contract. „Aceste sisteme sunt la o cerință foarte mare, vor fi sisteme noi, respectiv ele trebuie să fie produse. Nu poți să te duci să le i-ai și să le aduci […] Articolul VIDEO | Anatolie Nosatîi anunță noi radare de ultimă generație pentru securitatea spațiului aerian apare prima dată în SafeNews.
