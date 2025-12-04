Povestea miliardarului care a trăit 70 de ani în aceeași casă, fără aer condiționat, într-un oraș „cald” al lumii

12:10

Trimisul președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, a ajuns marți pentru a șasea vizită la Moscova, în misiunea sa de a negocia încheierea războiului din Ucraina. Toate semnele și declarațiile oficiale arată că pacea nu este în niciun caz mai aproape, în acest moment, și că pozițiile Moscovei și cele ale Kievului sunt încă ireconciliabile, scriu […]