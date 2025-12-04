Horoscopul zilei – 4 decembrie 2025: Energie și oportunități pentru toate zodiile

14:10

O persoană a decedat după ce ar fi căzut de la etajul șapte al unui bloc de locuit. Tragedia s-a produs astăzi, 3 decembrie, pe strada Albișoara din Capitală. La fața locului au intervenit polițiștii, care au stabilit că victima este un bărbat de 56 de ani. Pe caz a fost inițiată o anchetă.