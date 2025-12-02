Cel mai frumos cadou pentru antrenor: înainte de ziua sa, Leonid Iacupov primește de la elevii săi primul loc pe echipe la Cupa Pro Team din Cahul - VIDEO

Cel mai frumos cadou pentru antrenor: înainte de ziua sa, Leonid Iacupov primește de la elevii săi primul loc pe echipe la Cupa Pro Team din Cahul - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md