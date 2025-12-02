Gol de generic în liga a doua croată: un jucător de la Sesvete înscrie cu o execuție acrobatică din călcâi, transformând spectacolul într-o reușită decisivă - VIDEO

ProTV.md, 2 decembrie 2025 22:50

Gol de generic în liga a doua croată: un jucător de la Sesvete înscrie cu o execuție acrobatică din călcâi, transformând spectacolul într-o reușită decisivă - VIDEO

Acum 10 minute
23:10
„Mă bucur foarte mult să vă văd”. Putin i-a primit pe trimișii lui Trump, Witkoff și Kushner, la Kremlin pentru a discuta despre planul american privind pacea în Ucraina ProTV.md
Acum 30 minute
22:50
Cel mai frumos cadou pentru antrenor: înainte de ziua sa, Leonid Iacupov primește de la elevii săi primul loc pe echipe la Cupa Pro Team din Cahul - VIDEO ProTV.md
22:50
Gol de generic în liga a doua croată: un jucător de la Sesvete înscrie cu o execuție acrobatică din călcâi, transformând spectacolul într-o reușită decisivă - VIDEO ProTV.md
Acum o oră
22:40
Prezent la ședința de judecată, Plahotniuc, a zâmbit ironic la întrebările jurnaliștilor. Ce a spus acesta când a fost întrebat ce crede despre acuzațiile care i se aduc ProTV.md
22:40
Dinamo Kiev trăiește cea mai rușinoasă seară a sezonului: campioana Ucrainei pierde acasă în fața ultimei clasate și ajunge la a patra înfrângere consecutivă - VIDEO ProTV.md
22:40
Bologna irosește ocazia de a se apropia de lideri: înfrângere surprinzătoare în fața lui Cremonese, cu veteranul James Vardy în rol de erou - VIDEO ProTV.md
22:40
Soții Vitalii și Anastasia Spînu confirmă încă o dată că formează un duet de aur: cuplul devine campion la karate shotokan la Grand Prix-ul din Serbia - VIDEO ProTV.md
22:30
România a făcut o repriză bună cu Danemarca, dar a cedat clar pe final, la Campionatul Mondial de handbal feminin! Tricolorele speră la sferturi - VIDEO ProTV.md
22:30
Prima zi de iarnă aduce magie în Moldova: Ungheni și Edineț își aprind luminițele și dau startul oficial sărbătorilor de iarnă - VIDEO ProTV.md
22:20
Toate privirile spre Moscova: Vladimir Putin se întâlnește cu trimisul special american Steve Witkoff pentru a discuta noile propuneri ale planului de pace privind Ucraina - VIDEO ProTV.md
Acum 2 ore
22:10
Drone rusești, trafic de arme și interferențe externe: Maia Sandu prezintă direcțiile strategice ale noului plan de consolidare a rezilienței democratice pentru 2026–2027 - VIDEO ProTV.md
22:00
Peste 70 de școli din Republica Moldova ar urma să fie reorganizate. Lista instituțiilor vizate și noile criterii propuse de MEC - VIDEO ProTV.md
22:00
Proteste violente au izbucnit în Bulgaria. Mii de oameni au ieșit în fața Parlamentului, furioși pe un proiect de lege care prevede o creştere a salariilor în sectorul public şi majorarea impozitelor - VIDEO ProTV.md
21:50
Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa la competiția anuală organizată de un site turistic, partener oficial al Comisiei Europene - VIDEO ProTV.md
21:40
Melania Trump a prezentat decorațiunile de Crăciun de la Casa Albă. Printre ornamente, un portret Lego cu Donald Trump - VIDEO ProTV.md
21:30
Ucraina lovește din nou ținte strategice din Rusia: Explozii la rafinăria din Tuapse, rezervoare petroliere incendiate în Oriol și atac asupra regimentului Ahmat - VIDEO ProTV.md
21:30
Rusia revendică preluarea controlului asupra orașului-cheie Pokrovsk, însă Kievul nu confirmă: Luptele continuă pe frontul de est - VIDEO ProTV.md
Acum 4 ore
20:40
La costum și cu bună dispoziție, Plahotniuc a venit în fața judecătorilor și a cerut audierea a peste 160 de martori în dosarul miliardului furat: Vor demonstra cine este adevăratul organizator – VIDEO ProTV.md
20:40
Parlamentul a aprobat rectificarea bugetului pentru 2025: Mai mulți bani pentru consum și plăți sociale, mai puțin pentru investiții care ar putea dezvolta economia - VIDEO ProTV.md
20:30
Vlad Plahotniuc cere audierea a peste 160 de martori în dosarul miliardului: „Aceștia vor demonstra cine este adevăratul organizator al fraudei” - VIDEO ProTV.md
20:20
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” eliberată din închisoare și plasată în arest la domiciliu ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 02.12.2025 ProTV.md
19:50
Peste 200 de părinți din Moldova, somați de CNAS să restituie indemnizația unică de 1.000 de lei pentru școală. Explicația ministerului Educației ProTV.md
Acum 6 ore
19:10
Întâlnire de grad înalt la Kremlin: Putin, Whitkoff și Kushner dezbat planul de pace pentru Ucraina - VIDEO ProTV.md
19:00
SUA și Ucraina au elaborat un plan de pace în 20 de puncte, anunță Zelenski. „Există șanse de a pune capăt acestui război” ProTV.md
18:50
Vladimir Putin amenință direct Europa: „Dacă dorește să intre în război, suntem pregătiți chiar acum” ProTV.md
18:30
ANSA anunță retragerea de pe piață a unui lot de ouă contaminate cu reziduuri de antibiotice. Consumatorii sunt îndemnați să nu le consume - FOTO ProTV.md
18:20
Maia Sandu, reacție la anunțul lui Șor privind suspendarea proiectelor în Moldova: „Nu cred că Rusia își schimbă atitudinea” ProTV.md
17:20
Maia Sandu, mesaj ferm după cazul camionului cu muniții: „Traficul de arme este o problemă reală și persistentă. Guvernul va veni cu un plan de combatere a acestui fenomen” ProTV.md
Acum 8 ore
17:10
Maia Sandu anunță un nou Plan național de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026–2027 - VIDEO ProTV.md
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 02.12.2025 ProTV.md
16:50
LIVE. Maia Sandu anunță un nou Plan național de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026–2027 ProTV.md
16:40
LIVE. Președintele Maia Sandu susține o conferință de presă după ședința Consiliului Național de Securitate ProTV.md
16:30
Doi șoferi prinși drogați la volan în Rîșcani și Soroca: unul fără permis, celălalt cu arme și dispozitive pentru consum de droguri în locuință - FOTO ProTV.md
16:20
Două femei din Ucraina, reținute la Chișinău pentru acte de pungășie. Prejudiciu de peste 30.000 de lei - FOTO ProTV.md
15:50
Vlad Plahotniuc - dus înapoi în Penitenciarul numărul 13 - VIDEO ProTV.md
15:50
Avertisment dur de la Moscova: Rusia și China nu vor permite „regimuri criminale” în Europa și Japonia ProTV.md
15:30
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută în Belgia. Ancheta vizează posibile fraude cu fonduri europene ProTV.md
15:20
„Curier” de droguri - prins în flagrant, în capitală: A fost reținut, după ce polițiștii au găsit acasă la el un kilogram de marijuana de peste 300 de mii de lei - VIDEO ProTV.md
15:20
Sancțiunile nu i-au împiedicat pe miliardarii ruși să se îmbogățească și mai mult anul acesta ProTV.md
Acum 12 ore
15:10
Donald Trump a avertizat Israelul să nu mai atace Siria. „Este o oportunitate istorică” ProTV.md
14:50
Primele declarații ale lui Plahotniuc de pe banca acuzaților: Se declară nevinovat: „Nu mi s-a permis tehnica pentru a calcula. Erau extrase bancare, în viața mea nu am calculat atât de mult în minte" ProTV.md
14:20
Prezent la ședința de judecată, Plahotniuc, a zâmbit ironic la întrebările jurnaliștilor. Ce a spus acesta când a fost întrebat ce crede despre acuzațiile care i se aduc - VIDEO ProTV.md
14:20
Cadoul pe care i-l pregătește Donald Trump lui Vladimir Putin dacă oprește războiul din Ucraina ProTV.md
14:20
Primele declarații ale lui Vlad Plahotniuc de pe banca acuzaților: Se declară nevinovat ProTV.md
14:10
Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja turismul ProTV.md
13:50
Ultima oră. Vlad Plahotniuc, încătușat, adus în fața magistraților. Primele imagini de la ședința de judecată - VIDEO ProTV.md
13:40
Vlad Plahotniuc, încătușat, adus în fața magistraților - VIDEO ProTV.md
13:30
Vlad Plahotniuc, încătușat, adus în fața magistraților ProTV.md
13:20
Peste două mii de kilograme de carne de pui contaminată cu Salmonella. Lotul a fost ridicat de ANSA la frontiera Leușeni - VIDEO ProTV.md
