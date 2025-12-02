Peste 200 de părinți din Moldova, somați de CNAS să restituie indemnizația unică de 1.000 de lei pentru școală. Explicația ministerului Educației
ProTV.md, 2 decembrie 2025 19:50
Acum 15 minute
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 02.12.2025
Acum 30 minute
19:50
Peste 200 de părinți din Moldova, somați de CNAS să restituie indemnizația unică de 1.000 de lei pentru școală. Explicația ministerului Educației
Acum 2 ore
19:10
Întâlnire de grad înalt la Kremlin: Putin, Whitkoff și Kushner dezbat planul de pace pentru Ucraina - VIDEO
19:00
SUA și Ucraina au elaborat un plan de pace în 20 de puncte, anunță Zelenski. „Există șanse de a pune capăt acestui război”
18:50
Vladimir Putin amenință direct Europa: „Dacă dorește să intre în război, suntem pregătiți chiar acum”
18:30
ANSA anunță retragerea de pe piață a unui lot de ouă contaminate cu reziduuri de antibiotice. Consumatorii sunt îndemnați să nu le consume - FOTO
18:20
Maia Sandu, reacție la anunțul lui Șor privind suspendarea proiectelor în Moldova: „Nu cred că Rusia își schimbă atitudinea”
Acum 4 ore
17:20
Maia Sandu, mesaj ferm după cazul camionului cu muniții: „Traficul de arme este o problemă reală și persistentă. Guvernul va veni cu un plan de combatere a acestui fenomen”
17:10
Maia Sandu anunță un nou Plan național de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026–2027 - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 02.12.2025
16:50
LIVE. Maia Sandu anunță un nou Plan național de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026–2027
16:40
LIVE. Președintele Maia Sandu susține o conferință de presă după ședința Consiliului Național de Securitate
16:30
Doi șoferi prinși drogați la volan în Rîșcani și Soroca: unul fără permis, celălalt cu arme și dispozitive pentru consum de droguri în locuință - FOTO
16:20
Două femei din Ucraina, reținute la Chișinău pentru acte de pungășie. Prejudiciu de peste 30.000 de lei - FOTO
Acum 6 ore
15:50
Vlad Plahotniuc - dus înapoi în Penitenciarul numărul 13 - VIDEO
15:50
Avertisment dur de la Moscova: Rusia și China nu vor permite „regimuri criminale” în Europa și Japonia
15:30
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută în Belgia. Ancheta vizează posibile fraude cu fonduri europene
15:20
„Curier” de droguri - prins în flagrant, în capitală: A fost reținut, după ce polițiștii au găsit acasă la el un kilogram de marijuana de peste 300 de mii de lei - VIDEO
15:20
Sancțiunile nu i-au împiedicat pe miliardarii ruși să se îmbogățească și mai mult anul acesta
15:10
Donald Trump a avertizat Israelul să nu mai atace Siria. „Este o oportunitate istorică”
14:50
Primele declarații ale lui Plahotniuc de pe banca acuzaților: Se declară nevinovat: „Nu mi s-a permis tehnica pentru a calcula. Erau extrase bancare, în viața mea nu am calculat atât de mult în minte"
14:20
Prezent la ședința de judecată, Plahotniuc, a zâmbit ironic la întrebările jurnaliștilor. Ce a spus acesta când a fost întrebat ce crede despre acuzațiile care i se aduc - VIDEO
14:20
Cadoul pe care i-l pregătește Donald Trump lui Vladimir Putin dacă oprește războiul din Ucraina
14:20
Primele declarații ale lui Vlad Plahotniuc de pe banca acuzaților: Se declară nevinovat
Acum 8 ore
14:10
Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja turismul
13:50
Ultima oră. Vlad Plahotniuc, încătușat, adus în fața magistraților. Primele imagini de la ședința de judecată - VIDEO
13:40
Vlad Plahotniuc, încătușat, adus în fața magistraților - VIDEO
13:30
Vlad Plahotniuc, încătușat, adus în fața magistraților
13:20
Peste două mii de kilograme de carne de pui contaminată cu Salmonella. Lotul a fost ridicat de ANSA la frontiera Leușeni - VIDEO
13:00
CSM a aprobat suspendarea din funcție a unui judecător. Despre cine este vorba și care este motivul
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 02.12.2025
12:50
Clipe de groază pentru o femeie din Băcioi: S-a ales cu arsuri pe suprafața corpului, în urma unei explozii. IGSU: „A uitat să închidă aragazul"
12:50
Activitatea punctului de trecere a frontierei Cahul–Oancea va fi sistată. Motivul și perioada vizată
12:50
Omor cu deosebită cruzime la Soroca. Doi tineri, plasați în arest preventiv după ce au omorât un bărbat
12:40
Administratoarea unei agenții de turism din capitală a ajuns pe banca acuzaților. Aceasta a prejudiciat clienții cu 3,5 milioane de lei
12:20
Discuții cruciale la Moscova. Vladimir Putin și Steve Witkoff negociază viitorul Ucrainei
Acum 12 ore
12:00
Un bărbat, trimis în judecată pentru coruperea electorală a locuitorilor din Ceadîr-Lunga. Acesta ar putea sta ani grei la pușcărie
11:40
Noi proteste violente în Sofia, faţă de planul bugetar pentru 2026. Sediile partidelor de guvernământ, izolate de autorități
11:30
Ambasadorul turc Mehmet Samsar, în vizită la Chișinău. Oficialul a avut o întâlnire cu secretarul de stat de la MAE - FOTO
11:20
Putin a fost informat că Armata rusă a cucerit orașele ucrainene Pokrovsk și Vovceansk. Cum a reacționat liderul Rusiei
11:20
Depozitul de petrol din Livni, Rusia, în flăcări după un atac ucrainean cu drone
11:10
Ucraina a distrus al patrulea petrolier din flota fantomă a lui Putin într-o săptămână
11:10
Ministerul Energiei a lansat procedura de modificare a cadrului legal în domeniul infrastructurii energetice
11:00
„Franța va trimite soldați să lupte în războiul din Ucraina”, susține Serviciul de Informații Externe al Rusiei
11:00
Casa Albă confirmă un al doilea atac asupra unei bărci din Caraibe, dar spune că un amiral a dat ordinul final, pe fondul acuzațiilor la adresa lui Pete Hegseth
10:50
Mai mulți șoferi din țară, în vizorul poliției. Au fost prinși drogați la volan sau fără permis de conducere. Doi dintre ei, reținuți pentru 72 de ore - FOTO
10:40
Afacere cu droguri, eșuată, la Bălți: Doi bărbați, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Unul dintre ei, prins în flagrant în timp ce ascundea narcoticele - VIDEO
10:30
Witkoff și Kushner se întâlnesc marți cu Putin. „Diplomația megafonului” nu a ajutat până acum, a spus Peskov
10:30
Un bărbat a fost executat pe stadion în Afganistan după ce familia victimei a refuzat să-l ierte - VIDEO
10:10
România a făcut o repriză bună cu Danemarca, dar a cedat clar pe final, la Campionatul Mondial de handbal feminin! Tricolorele speră la sferturi
