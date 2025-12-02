Maia Sandu: CNS a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru următorii doi ani
Punctul, 2 decembrie 2025 18:20
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat astăzi de Președinta Maia Sandu, a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027. Documentul stabilește direcțiile principale prin care statul va preveni ingerințele externe și va proteja procesele democratice. Planul a fost elaborat pe baza experienței ultimelor trei scrutine, perioadă în care Moldova a fost ținta
• • •
Alte ştiri de Punctul
Acum 30 minute
18:20
Două femei, originare din Ucraina, sunt cercetate penal pentru comiterea a cel puțin două episoade de pungășie în municipiul Chișinău # Punctul
Două femei, de 30 și 31 de ani, originare din Ucraina, sunt cercetate penal pentru comiterea a cel puțin două episoade de pungășie în municipiul Chișinău, prin care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 30.000 de lei. Potrivit materialului probatoriu, suspectele acționau în zone aglomerate, folosind diverse metode de distragere a atenției victimelor pentru
18:20
VIDEO // Percheziții la o companie de construcții, care ar fi tăinuit de la stat 8.000.000 lei din impozite # Punctul
Procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală de aproximativ 8.000.000 lei comisă de o companie din Chișinău în domeniul construcțiilor. Ulterior acestei evaziuni din perioada anilor 2019-2022, potrivit datelor din dosarul penal, persoanele din conducerea companiei ar fi recurs și la spălarea banilor tăinuiți de
18:20
Maia Sandu: CNS a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru următorii doi ani # Punctul
18:10
VIDEO // Doi bărbați, membri ai unei grupǎri infracționale specializată în distribuirea de droguri, au fost reținuți # Punctul
Polițiștii din Bălți au reținut doi bărbați, de 23 și 28 de ani, membri ai unei grupǎri infracționale specializată în distribuirea de droguri. Un suspect a fost prins în timp ce ascundea substanțe narcotice în diferite locații din municipiu, iar ulterior a fost reținut și al doilea membru al grupului. Investigațiile au arătat că gruparea
18:10
Patru șoferi, suspectați cǎ ar conduce în stare de ebrietate alcoolicǎ sau narcoticǎ, stopați de polițiștii de patrulare # Punctul
Patru șoferi, suspectați cǎ ar conduce în stare de ebrietate alcoolicǎ sau narcoticǎ, stopați de polițiștii de patrulare. În toate cazurile au fost inițiate procese penale, conform legislației în vigoare. Chișinău, bd. Iuri Gagarin. Bǎrbat de 27 de ani, la volanul unei Toyota, a fost testat pozitiv la droguri.Raionul Ungheni, satul Pîrlița. Bărbat de 43
18:10
VIDEO // Polițiștii au confiscat droguri în valoare de peste 300.000 de lei de la un curier din Chișinău # Punctul
Polițiștii sectorului Botanica au confiscat droguri în valoare de peste 300.000 de lei de la un curier din Chișinău. În baza informațiilor operative, un bărbat de 33 de ani, originar din Soroca, a fost reținut în flagrant în timp ce plasa substanțe interzise în ascunzișuri. Asupra sa au fost depistate 31 de pachețele cu substanță
Acum o oră
18:00
Vlad Plahotniuc susține că acuzațiile procurorilor la adresa sa sunt lipsite de logică, dar și de probe # Punctul
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc susține că acuzațiile procurorilor la adresa sa sunt lipsite de logică, dar și de probe. Mai mult, principalii martori care ar putea face lumină în acest caz nu au fost audiați. Acesta a mai atras atenția că principala învinuire din dosar constă în faptul că ar fi fost capul unei
18:00
Procuratura Soroca anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a doi tineri de 20 și 22 de ani, pentru omor comis cu deosebită cruzime. Potrivit probelor, la 14 septembrie 2025, pe timp de noapte, învinuiții au mers la domiciliul victimei din satul Ocolina, raionul Soroca. Acolo, după
18:00
Administratoarea unei companii turistice care a prejudiciat vacanțierii cu bani în sumă de peste 3,5 milioane de lei – trimisă în judecată # Punctul
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unei administratoare de companie turistică pentru fapte de escrocherie. Procuratura a anunțat anterior, printr-un comunicat despre plasarea femeii în arest preventiv. Potrivit probatoriului acumulat, în perioada septembrie 2024 – iulie 2025,
18:00
Procuratura UTA Găgăuzia a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unui bărbat, în vârstă de 55 de ani, locuitor al orașului Ceadîr-Lunga de comiterea faptei de corupere electorală. Conform rechizitoriului, învinuitul, fiind susţinător al unui partid electoral care a fost declarat neconstituţional, cu scopul determinării locuitorilor
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
De la producerea articolelor decorative și arhitecturale până la cultivarea marijuanei e doar un pas. Un bărbat reținut # Punctul
Polițiștii și procurorii din Orhei, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 26 de ani, originar din raionul Fălești, angajat de aproximativ șase luni la o întreprindere specializată în producerea articolelor decorative și arhitecturale din beton și metal. În urma investigațiilor, s-a stabilit că suspectul ar fi cultivat și îngrijit pe teritoriul întreprinderii mai
11:20
Escrocherie cu vânzarea fictivă a mașinilor retro în SUA, de $500.000. Patru tineri din Chișinău – reținuți # Punctul
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, anunță reținerea a patru tineri bănuiți de vânzări fictive a autovehiculelor către persoane din SUA, în sumă de aproximativ $500.000. Cei patru bănuiți, fiind specialiști în domeniul tehnologiei informației, locuiesc în Chișinău și au vârste cuprinse între 20 și 25 de ani. Aceștia ar fi creat prin
11:10
Piese auto de contrabandă din Italia, de 1.200.000 lei. De la învinuitul arestat a fost ridicată și cocaină de 120.000 lei # Punctul
Procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Poliției de Frontieră, anunță destructurarea unui grup infracțional implicat într-o amplă schemă de contrabandă cu mijloace de transport și piese auto din Italia, în valoare de peste 1.200.000 lei. În cadrul operațiunii a fost reținut un bărbat de 41 de ani, iar un complice de aceeași vârstă din Chișinău
10:20
Medic obstetrician-ginecolog – condamnat după decesul unei femei însărcinate. I-a lezat organele vitale în timpul unei intervenții chirurgicale # Punctul
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală de învinuire a unui bărbat, care deținea funcția de șef al secției obstetrico-ginecologice a Spitalului raional Ștefan Vodă, pentru încălcarea din neglijență a regulilor și metodelor de acordare a asistenței medicale, faptă soldată cu decesul unei paciente. Prin hotărârea Judecătoriei
10:00
Astăzi, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală ai INI, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger", sub conducerea procurorilor PCCOCS, desfășoarǎ noi acțiuni în cadrul cauzei penale „Tux". Astfel, sunt în curs peste 20 de percheziții pe teritoriul Republicii Moldova, la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar. Rezultatele acestor
27 noiembrie 2025
15:20
Tânără moldoveancă din Italia, bătută cu cruzime de concubinul italian. „Îți omor și fiica” # Punctul
O tânără moldoveancă stabilită în orașul italian Milano a găsit puterea să ceară ajutor după luni de coșmar trăite alături de concubinul ei. „M-a bătut", le-a spus ea agenților de la Poliția Locală din zona 8, în piazzale Accursio, mărturisind că îi este teamă pentru viața ei și cerând să fie dusă într-un loc sigur,
15:20
Copil moldovean din Italia, sună la 112 și spune: „Tata o bate pe mama, ajutați-mă”. Femeia, salvată de polițiști și de copilul său # Punctul
O scenă cutremurătoare de violență domestică a fost oprită în ultimul moment în localitatea italiană Mestre de lângă Veneția, datorită curajului unui copil moldovean de numai 13 ani, care a găsit puterea să ceară ajutor, deși își vedea mama agresată de tatăl său pentru a nu știu câta oară. Băiatul, „evident tulburat" – așa cum
13:50
VIDEO // Două „spelunci” de droguri au fost deconspirate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Botanica din capitală # Punctul
La data de 26 noiembrie, în cadrul unei cauze penale, a fost efectuată o percheziție într-un apartament de pe strada Hristo Botev, unde au fost depistate cinci persoane, cu vârste cuprinse între 24 și 33 de ani, care consumau droguri de tip PVP. În locuință au fost identificate mai multe aparate artizanale utilizate pentru consumul
13:50
Alexandru Munteanu, la Conferința Businessul Fructelor în R.Moldova: „Fructele moldovenești merită să fie pe rafturile magazinelor din Europa și din lume” # Punctul
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, astăzi, la Conferința Businessul Fructelor în Republica Moldova, organizată de Asociația Moldova Fruct. Evenimentul a reunit peste 300 de producători, exportatori, experți și furnizori de tehnologii din sectorul pomicol din Republica Moldova. Aflat la cea de-a XI-a ediție, acesta reprezintă o platformă de dialog, schimb de experiență și soluții comerciale pentru fiecare verigă a lanțului
13:20
VIDEO // Un automobil de marca Volkswagen s-a tamponat în stația de așteptare în timp ce era urmărit de poliție: Șoferul a decedat # Punctul
În această dimineață, Poliția din Criuleni a fost sesizată despre producerea unui accident grav pe traseul Ohrincea–Cruglic. Conform datelor preliminare, un Volkswagen s-a tamponat în stația de așteptare a transportului public din apropierea satului Cruglic. În urma impactului, automobilul a luat foc, iar conducătorul auto, un bărbat de 33 de ani, originar din raionul Rîbnița, a
11:40
Și-a atacat amicul cu o furculiță în scop de a-i sustrage bunurile. Inculpatul – condamnat # Punctul
Procuratura Bălți informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 42 de ani pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie. Acesta a fost sancționat cu 9 ani de închisoare. Potrivit probelor, în anul 2024, făptuitorul, fiind declarant de instanța de judecată ca agresor familial și obligat să-și părăsească locuința pe o perioadă determinată de
11:20
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a avut astăzi o discuție telefonică cu ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, care i-a comunicat decizia Guvernului de la Tallinn de a deschide ambasada Estoniei în Republica Moldova. „O veste foarte bună pentru țara noastră! Acest pas al autorităților estone demonstrează cât de bune sunt relațiile dintre
11:20
VIDEO // Produse de tutun și alcool, transportate ilicit, depistate și ridicate de ofițerii Echipelor mobile ale Vămii # Punctul
O captură semnificativă de țigarete și alcool a fost documentată de ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, urmare a misiunii de control desfășurată în regiunea de nord a țării. Cazul a fost înregistrat astăzi, 27 noiembrie, după ce în localitatea Petreni, r-nul Drochia, ofițerii vamali au stopat pentru control un mijloc de transport de model
11:20
VIDEO // Mefedronă și marijuana în valoare estimativă pe piața neagră de 10 milioane de lei, confiscate și scoase din circulație # Punctul
Angajații Inspectoratului de Poliție Botanica, în comun cu procurorii din Chișinău, Oficiul Botanica, au destructurat activitatea infracțională a unui bărbat, cetățean străin, suspectat de distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei. La data de 25 noiembrie, în timpul desfășurării măsurilor speciale de investigație, polițiștii au observat o persoană cu comportament suspect în fâșia forestieră din apropierea
10:30
VIDEO // Grup de persoane suspectate de comiterea infracțiunilor de escrocherie prin utilizarea cardurilor bancare – documentat și deconspirat # Punctul
Ofițerii de investigații ai Inspectoratului de Poliție Taraclia, în comun cu procurorii din Cahul, oficiul Taraclia, au documentat și deconspirat activitatea ilegală a unui grup de persoane suspectate de comiterea infracțiunilor de escrocherie prin utilizarea cardurilor bancare. În cadrul măsurilor speciale desfășurate pe parcursul a trei luni, s-a stabilit că suspecții au obținut în mod
26 noiembrie 2025
17:10
Sergiu Mihov a participat la reuniunea miniștrilor afacerilor externe ai statelor membre ale Inițiativei Central Europene # Punctul
Secretarul de stat al MAE Sergiu Mihov a participat la reuniunea miniștrilor afacerilor externe ai statelor membre ale Inițiativei Central Europene (ICE), organizată de Președinția-în-exercițiu a Serbiei în cooperare cu Secretariatul Executiv al ICE. Reuniunea a fost desfășurată sub genericul „Consolidarea regiunii ICE prin conectivitate, inovații și integrare" și a abordat rolul organizației în sprijinirea
13:40
Bărbat din Chișinău, reținut pentru 72 de ore fiind suspectat de implicare în distribuirea de droguri # Punctul
Un bărbat de 32 de ani din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore de angajații Inspectoratului de Poliție Buiucani, fiind suspectat de implicare în distribuirea de droguri. Potrivit anchetei, în baza informațiilor operative, au fost inițiate măsuri speciale de investigație care au dus la documentarea activității suspectului. Acesta ar fi acționat în calitate
12:10
VIDEO // Percheziții desfășurate de INI și PCCOCS: Doi bănuiți cercetați penal pentru falsificarea cărților de identitate și permiselor de conducere românești # Punctul
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun
11:40
Guvernul a aprobat inițierea negocierilor asupra Acordului cu România privind scutirea de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu # Punctul
Guvernul a aprobat inițierea negocierilor asupra Acordului interguvernamental dintre Republica Moldova și România privind scutirea de vize pentru deținătorii pașapoartelor diplomatice și de serviciu. Inițiativa semnării Acordului aparține părții române, având în vedere faptul că, începând cu 31 martie 2024, România este obligată să respecte Acquis-ul Schengen. Prin acest Acord se va armoniza cadrul juridic … Articolul Guvernul a aprobat inițierea negocierilor asupra Acordului cu România privind scutirea de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu apare prima dată în Punctul pe i.
11:30
VIDEO // Droguri în valoare de 60.000 de lei, ridicate în urma documentării activității ilegale a unui bărbat # Punctul
Polițiștii din municipiul Bălți au ridicat droguri în valoare de aproximativ 60.000 de lei, în urma documentării activității ilegale a unui bărbat suspectat de comercializarea substanțelor narcotice și psihotrope în zona de nord a țării. În cadrul măsurilor speciale de investigație și al acțiunilor de urmărire penală, s-a stabilit că, pe parcursul anului curent, un … Articolul VIDEO // Droguri în valoare de 60.000 de lei, ridicate în urma documentării activității ilegale a unui bărbat apare prima dată în Punctul pe i.
11:10
Vlad Musteață, CEO North Bucharest Investments: Limitarea avansului pentru cumpărătorii de locuințe noi – noutate adusă de Legea ”Nordis” – nu reprezintă un risc pentru piața dezvoltărilor rezidențiale # Punctul
Limitarea avansului pentru cumpărătorii de locuințe noi – noutate adusă de Legea ”Nordis” – nu reprezintă un risc pentru piața dezvoltărilor rezidențiale, apreciază Vlad Musteață, CEO North Bucharest Investments. El spune: „Cererea nu va scădea din cauza avansului. Pentru cumpărători este chiar o măsură de protecție. În schimb, dezvoltatorii care mizau aproape exclusiv pe banii … Articolul Vlad Musteață, CEO North Bucharest Investments: Limitarea avansului pentru cumpărătorii de locuințe noi – noutate adusă de Legea ”Nordis” – nu reprezintă un risc pentru piața dezvoltărilor rezidențiale apare prima dată în Punctul pe i.
10:10
Imprudența în timpul fumatului a provocat un incendiu într-o locuință din raionul Ceadîr-Lunga # Punctul
În seara zilei de 25 noiembrie 2025, la ora 21:54, pompierii din sudul țării au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o locuință din satul Tomai, raionul Ceadîr-Lunga. Potrivit informațiilor înregistrate, în interiorul casei a fost observat fum dens, iar proprietarul a reușit să iasă de sine stătător din încăpere. La fața locului au intervenit … Articolul Imprudența în timpul fumatului a provocat un incendiu într-o locuință din raionul Ceadîr-Lunga apare prima dată în Punctul pe i.
09:10
Precizările Procuraturii Generale cu privire la camionul cu armament depistat la vama Leușeni-Albița # Punctul
În cadrul dosarului investigat de către autorități, a fost creat un grup de lucru comun cu autoritățile din România, urmând a fi efectuate acțiuni de urmărire penală și schimb de informații și probe. Potrivit datelor obținute în cadrul anchetei pe linie de cooperare internațională, au fost stabilite drept corp delict următoarele: – 18 elemente de … Articolul Precizările Procuraturii Generale cu privire la camionul cu armament depistat la vama Leușeni-Albița apare prima dată în Punctul pe i.
25 noiembrie 2025
16:20
Drogurile și contrabanda cu armament în atenția autorităților: MAI și Poliția propun incriminări mai dure # Punctul
Pentru a răspunde riscurilor tot mai mari legate de consumul și traficul de droguri, Ministerul Afacerilor Interne, de comun cu Poliția Republicii Moldova, inițiază procesul de actualizare a legislației, prin introducerea unor măsuri mai ferme de control și supraveghere, precum și prin înăsprirea pedepselor aplicate celor care se implică în traficul de droguri, astfel încât … Articolul Drogurile și contrabanda cu armament în atenția autorităților: MAI și Poliția propun incriminări mai dure apare prima dată în Punctul pe i.
16:20
Agenda europeană a Republicii Moldova, implementarea Planului de Creștere și sprijinul părții suedeze în atragerea investițiilor și realizarea reformelor cheie pentru țara noastră au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadoarea Suediei, Petra Larke. Prim-ministrul a accentuat că Suedia este unul dintre cei mai importanți parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova, cu numeroase … Articolul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Suediei, Petra Larke apare prima dată în Punctul pe i.
09:00
VIDEO // Droguri de peste un milion de lei reținute de polițiștii de frontieră și procurorii PCCOCS # Punctul
Direcția investigare criminalitate transfrontalieră, în comun cu Direcția urmărire penală a IGPF, sub conducerea procurorilor PCCOCS, anunță reținerea unui bărbat și a unei femei pentru trafic de droguri de tip amfetamină și mefedronă de aproximativ 1.200.000 lei. Bărbatul reținut are studii juridice superioare și are vârsta de 35 de ani, iar femeia reținută are vârsta … Articolul VIDEO // Droguri de peste un milion de lei reținute de polițiștii de frontieră și procurorii PCCOCS apare prima dată în Punctul pe i.
09:00
Percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice, dar și a spălării de bani în proporții deosebit de mari # Punctul
La aceastǎ orǎ, ofițerii INI, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, efectueazǎ noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice, dar și a spălării de bani în proporții deosebit de mari. Acțiunile au loc simultan pe mai multe adrese din Chișinău, în vederea stabilirii circumstanțelor privind … Articolul Percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice, dar și a spălării de bani în proporții deosebit de mari apare prima dată în Punctul pe i.
08:50
În dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către o dronă de tip Shahed, în regiunea de sud a Republicii Moldova. Potrivit informațiilor parvenite, dispozitivul aerian a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior … Articolul NEWS ALERT // O dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian național apare prima dată în Punctul pe i.
24 noiembrie 2025
16:20
Ultimul cuvânt în cauza penală de învinuire a lui Constantin Țutu – amânat din cauza lipsei inculpatului # Punctul
Astăzi, 24 noiembrie, în cadrul examinării cauzei penale aflate pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în care Țuțu Constantin are calitatea de inculpat, fiind învinuit de comiterea infracțiunilor de escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații, urma să aibă loc ultimul cuvânt al inculpatului. Deși instanța a acordat termen avocaților de a … Articolul Ultimul cuvânt în cauza penală de învinuire a lui Constantin Țutu – amânat din cauza lipsei inculpatului apare prima dată în Punctul pe i.
16:20
Bulgaria rămâne un susținător ferm al Republicii Moldova în parcursul european și implementarea proiectelor ce asigură bunăstarea cetățenilor țării. Declarația a fost făcută în cadrul întrevederii Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Ambasadoarea Bulgariei în Republica Moldova, Maya Dobreva. Oficialii au apreciat relațiile de prietenie între cele două țări, determinate de un cadru solid de cooperare în … Articolul Alexandru Munteanu, în discuții cu Ambasadoarea Bulgariei în R.Moldova, Maya Dobreva apare prima dată în Punctul pe i.
14:50
VIDEO // Cinci persoane implicate în deținerea și distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei – reținute # Punctul
Angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au identificat și reținut, în ultimele zile, cinci persoane implicate în deținerea și distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei. Botanica: Un bărbat de 31 de ani a fost reținut pe șoseaua Muncești, cu 7 pachețele cu PVP („sare”). El a declarat că activează în calitate de curier.Pe … Articolul VIDEO // Cinci persoane implicate în deținerea și distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei – reținute apare prima dată în Punctul pe i.
14:20
Pompierii din nordul țării au prevenit o explozie evacuând din interiorul unei locuințe patru butelii de gaz # Punctul
În noaptea zilei de 23 noiembrie 2025, la ora 23:11, pompierii din nordul țării au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o casă de locuit din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni. Potrivit informațiilor înregistrate, flăcările au cuprins în totalitate o casă de locuit cu un nivel și o anexă. Pentru lichidarea incendiului, la fața locului au … Articolul Pompierii din nordul țării au prevenit o explozie evacuând din interiorul unei locuințe patru butelii de gaz apare prima dată în Punctul pe i.
14:20
VIDEO // Doi minori și un tânăr, studenți ai unui colegiu din Chișinău, implicați în activități de distribuire a substanțelor interzise # Punctul
Polițiștii din Orhei au depistat trei tineri cu vârste de 15, 16 și respectiv 18 ani, studenți ai unui colegiu din Chișinău, implicați în activități de distribuire a substanțelor interzise pe teritoriul raionului. În cadrul acțiunilor de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri, oamenii legii au desfășurat razii în mai multe zone cu … Articolul VIDEO // Doi minori și un tânăr, studenți ai unui colegiu din Chișinău, implicați în activități de distribuire a substanțelor interzise apare prima dată în Punctul pe i.
11:00
Tentativă de transportare ilicită a unui lot comercial de trabucuri, contracarată în punctul de trecere a frontierei Briceni # Punctul
Cazul a fost documentat după ce, angajații Poliție de Frontieră în conlucrare cu funcționarii vamali au supus controlului de specialiate un automobil de model Volkswagen Touareg, condus de un nerezident în vârstă de 42 de ani, care se deplasa spre Ucraina. Deși șoferul a declarat inițial că transportă doar bunuri personale, în baza analizei de … Articolul Tentativă de transportare ilicită a unui lot comercial de trabucuri, contracarată în punctul de trecere a frontierei Briceni apare prima dată în Punctul pe i.
23 noiembrie 2025
11:10
Trump afirmă că planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina nu este ”ultima ofertă” pentru Kiev # Punctul
Preşedintele Donald Trump a afirmat că planul SUA de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina nu este ”ultima sa ofertă” pentru Kiev, după ce aliaţii ucrainenilor şi-au arătat îngrijorarea privind propunerile, scrie BBC. Sâmbătă, lideri din Europa, Canada şi Japonia au afirmat că planul are elemente ”esenţiale pentru o pace justă şi durabilă”, … Articolul Trump afirmă că planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina nu este ”ultima ofertă” pentru Kiev apare prima dată în Punctul pe i.
21 noiembrie 2025
10:40
Extrădarea lui Platon, amânată? Sentința redactată de Ana Cucerescu ar putea deveni piesă-cheie # Punctul
Canalul OBSERVATOR, cunoscut pentru publicarea informațiilor din domeniul justiției, a anunțat că ședința privind extrădarea lui Veaceslav Platon din Regatul Unit ar fi fost amânată pentru luna mai 2026, deși fusese programată inițial pentru 24 noiembrie 2025. Pentru verificarea informației, redacția telegraph.md a transmis solicitări către Procuratura Generală și Ministerul Justiției. Până la ora publicării, instituțiile … Articolul Extrădarea lui Platon, amânată? Sentința redactată de Ana Cucerescu ar putea deveni piesă-cheie apare prima dată în Punctul pe i.
10:30
VIDEO // Bărbat din capitală documentat, după ce în locuința acestuia au fost descoperite substanțe narcotice # Punctul
Polițiștii de la Buiucani, în comun cu procurorii, documentează un bărbat de 38 de ani din capitală, după ce în locuința acestuia au fost descoperite substanțe narcotice. În urma măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul suspectului, unde au fost găsite 14 tuburi din plastic cu ulei de cannabis, pachețele cu … Articolul VIDEO // Bărbat din capitală documentat, după ce în locuința acestuia au fost descoperite substanțe narcotice apare prima dată în Punctul pe i.
19 noiembrie 2025
15:10
Final cu închisoare în dosarul celor 18.000 de euro pentru angajarea ca pădurar – apelul procurorului admis # Punctul
Curtea de Apel Centru a admis apelul procurorului și a dispus casarea parțială a sentinței pronunțate la 30 decembrie 2024 de Judecătoria Strășeni, (sediul Central), în ceea ce privește individualizarea pedepsei aplicate unui bărbat condamnat pentru două capete de acuzare de trafic de influență (art. 326 alin. (2) lit. c), d) și art. 326 alin. (3) … Articolul Final cu închisoare în dosarul celor 18.000 de euro pentru angajarea ca pădurar – apelul procurorului admis apare prima dată în Punctul pe i.
15:10
Un avocat a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă # Punctul
În această dimineață, Procuratura Anticorupție (PA), în comun cu Centrul Național Anticorupție (CNA), a descins cu percheziții la biroul, domiciliul și automobilul unui avocat, precum și la Biroul de Probațiune Dondușeni, în cadrul unui dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Potrivit materialelor cauzei, avocatul ar fi pretins mijloace bănești de la soția unui … Articolul Un avocat a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă apare prima dată în Punctul pe i.
17 noiembrie 2025
13:30
Noi percheziții în dosarul schemei de corupție în domeniul chirurgiei estetice. O altă angajată a unui salon din capitală, depistată cu diplomă falsă # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău continuă documentarea schemei de corupție în domeniul medicinii estetice. Mai multe percheziții sunt în desfășurare, la această oră, într-un nou episod din același dosar. Investigațiile vizează angajata unui salon de frumusețe din capitală, iar în acțiunile de astăzi au fost antrenați și reprezentanți ai Centrului de … Articolul Noi percheziții în dosarul schemei de corupție în domeniul chirurgiei estetice. O altă angajată a unui salon din capitală, depistată cu diplomă falsă apare prima dată în Punctul pe i.
