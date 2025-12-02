SECURITATE | CNS aprobă planul pentru combaterea manipulării și finanțării ilegale a partidelor
Moldova1, 2 decembrie 2025 17:40
Un plan amplu de măsuri pentru consolidarea rezilienței democratice în perioada anilor 2026 – 2027 a fost aprobat marți, 2 decembrie, de Consiliul Național de Securitate (CNS), prezidat de președinta Maia Sandu. Documentul include acțiuni privind sporirea rezilienței informaționale, asigurarea securității cibernetice și combaterea finanțării electorale ilegale, domenii identificate drept vulnerabile în ultimele procese electorale.
• • •
ÎN CONTEXT | Scandalurile de corupție de la Kiev sunt testul de credibilitate pentru Ucraina # Moldova1
Scandalul de corupție, cu demiteri în lanț, are impact politic și geopolitic pentru administrația prezidențială de la Kiev, constată analistul în spațiul Mării Negre Mihai Isac. Potrivit expertului, deși imaginii Ucrainei îi sunt aduse prejudicii temporare, funcționarea independentă a instituțiilor și a mecanismelor anticorupție, chiar și în plin război, reprezintă un argument puternic în favoarea continuării sprijinului occidental.
Federația Rusă nu-și va schimba atitudinea față de R. Moldova, iar riscurile la adresa securității statului „nu dispar, ci vor crește”, în pofida anunțului făcut de fugarul Ilan Șor de la Moscova privind retragerea „proiectelor” sale, inclusiv politice, din țara noastră, afirmă președinta Maia Sandu.
Guvernul pregătește un plan de măsuri pentru a combate contrabanda cu armament. Maia Sandu: „Riscurile sunt mari” # Moldova1
Guvernul R. Moldova elaborează un plan de combatere a contrabandei cu arme, după cazul înregistrat, pe 20 noiembrie, la punctul de trecere Leușeni – Albița. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu după ședința Consiliului Național de Securitate, desfășurată pe 2 decembrie.
ANSA retrage din comerț un lot de ouă: consumatorii, îndemnați să întoarcă produsele la magazin # Moldova1
Consumatorii care au procurat ouă de la „ADALVA” SRL, cu termenul de valabilitate până la 28 decembrie 2025, sunt îndemnați să nu le mănânce și să le returneze la magazinele de unde le-au procurat, în baza bunului fiscal. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a retras de pe piață un lot de ouă de la acest operator din domeniul alimentar.
Top executives of a Chișinău construction company are under investigation for a major tax evasion scheme, a financial crime amounting to approximately 8,000,000 lei.
ANSA interzice plasarea pe piață a peste două tone de carne de pui infectată cu Salmonella # Moldova1
Peste două tone de carne de pui, provenită din import, vor fi distruse, după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au stabilit că produsul este periculos pentru consum.
R. Moldova, exemplu pentru Erevan: UE promite sprijin Armeniei în fața ingerințelor ruse și a provocărilor electorale # Moldova1
Rusia și rețelele sale de influență folosesc în Armenia „exact același manual” de dezinformare aplicat anterior în Republica Moldova, a anunțat, pe 2 decembrie, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, la conferința de presă organizată după reuniunea Consiliului de Parteneriat UE–Armenia, care a avut loc la Bruxelles.
Vladimir Plahotniuc, pentru prima dată în instanță, după extrădarea din Grecia: se declară „nevinovat” în dosarul privind frauda bancară # Moldova1
Se declară nevinovat în dosarul care vizează frauda bancară și insistă să fie audiați „martori-cheie” pentru a „stabili adevărul”. Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, s-a prezentat marți, 2 decembrie, pentru prima dată în fața magistraților de la Judecătoria Chișinău, după extrădarea sa din Grecia, pe 25 septembrie.
Valabilitatea rețetelor medicale va crește, iar testele pentru pacienții cu diabet vor fi eliberate pentru perioade mai mari # Moldova1
Valabilitatea unei rețete medicale în cazul afecțiunilor acute ar putea crește de la 10 la 15 zile, iar o singură prescripție va putea include medicamente pentru diferite diagnostice. Acestea și alte modificări se regăsesc într-un proiect propus de Ministerul Sănătății.
Suspiciuni de fraudă la Academia Diplomatică a UE. Federica Mogherini ar fi fost reținută # Moldova1
Autoritățile belgiene au reținut trei suspecți și au efectuat percheziții la Serviciul European de Acțiune Externă (EEAS) și la Colegiul Europei, în cadrul unui dosar privind presupuse fraude comise în procesul de înființare a Academiei Diplomatice a Uniunii Europene. Acțiunile au avut loc la solicitarea Parchetului European (EPPO) și au fost aprobate de poliția belgiană, anunță instituția într-un comunicat, citată de Politico.
Poluarea atmosferică continuă să afecteze viața cetățenilor din marile orașe ale R. Moldova, iar transportul auto este una din sursele majore de poluare, atenționează experții în domeniu. Totuși, datele oficiale indică o scădere graduală la concentrației de particule fine în ultimii ani și arată progrese lente, dar constante.
Școlile cu un număr mic de elevi vor fi reorganizate: MEC propune indemnizații de până la 300.000 de lei pentru profesori # Moldova1
Școlile cu un număr mic de elevi vor fi reorganizate treptat. Gimnaziile cu mai puțin de 35 de elevi vor fi transformate în școli primare, iar elevii din clasele a V – IX-a vor fi repartizați în alte instituții. Procesul va viza 73 de instituții, în care studiază 1.300 de elevi.
Gimnaziul din Costuleni, termoizolat: „Acum intrăm într-o școală caldă, modernă și luminoasă” # Moldova1
Elevii și profesorii de la gimnaziul din Costuleni, raionul Ungheni, se bucură de condiții moderne de studiu și activitate. Instituția a beneficiat de lucrări de termoizolare a pereților, fiind eficientizată din punct de vedere energetic grație programului guvernamental „Satul European 2”.
DECLARAȚIE | „Bugetul capitalei este blocat intenționat. Chișinăul riscă stagnare și în 2026” # Moldova1
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) va lansa, pe 5 decembrie, consultări publice pe marginea proiectului bugetului municipiului pentru 2026. Președinta fracțiunii municipale a PAS, Zinaida Popa, a invocat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, riscul pierderii unor investiții importante în lipsa unui buget aprobat și a acuzat că procesele ar fi tergiversate în mod intenționat.
Remiză în clasicul fotbalului turcesc! În derby-ul etapei a 14-a din cadrul primei divizii, Fenerbahce Istanbul și concidatina Galatasaray au terminat la egalitate, scor 1:1. Finalul de meci a fost unul dramatic, iar echipa-gazdă a evitat înfrângerea în minutul 90+5. Galatasaray a preluat conducerea în minutul 29. Internaționalul german Leroy Sane, fostul jucător al lui Bayern Munchen și Manchester City a marcat din din pasa lui Barîș Alper Yilmaz.
Orașul Pokrovsk este în continuare sub jurisdicție ucraineană, chiar dacă Vladimir Putin l-a revendicat # Moldova1
Rușii nu au reușit să captureze Pokrovsk, din regiunea Donețk, în ciuda faptului că Moscova a anunțat pe 1 decembrie că orașul s-ar afla sub controlul forțelor armate ruse. Despre aceasta menționează într-un raport Institutul pentru Studiul Războiului. Vladimir Putin a salutat ceea ce comandanții săi i-au spus că reprezintă capturarea completă a orașului Pokrovsk. Din partea Ucrainei nu există, deocamdată, un comentariu.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a fost premiată la prestigioasa competiție Romanian PR Award 2025 pentru campania de comunicare „A thousand reasons to try MIA” – O mie de motive să încerci MIA.
Proteste violente în Bulgaria. Oamenii, nemulțumiți de intenția Guvernului de a majora contribuțiile la pensii și impozitele # Moldova1
Mii de persoane au ieșit în stradă în Bulgaria pentru a protesta împotriva proiectului de buget pentru 2026. Protestele nu au fost pașnice, cel puțin zece persoane, inclusiv doi polițiști, au fost răniți după ce manifestanții au aruncat cu pietre și petarde.
Alexandr Stoianoglo solicită explicații procurorului general privind drona de la Cuhureștii de Jos, adusă la MAE pentru a-i fi prezentată lui Ozerov # Moldova1
Deputatul Blocului „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo, critică gestul autorităților care au adus drona căzută, pe 25 noiembrie, pe o casă de la Cuhureștii de Jos, raionul Florești, pe scările sediului Ministerului Afacerilor Externe (MAE), pentru a-i fi arătată ambasadorului agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov. Stoianoglo îi cere procurorului general interimar, Alexandru Machidon, explicații vizavi de „expunerea publică” a unui potențial „corp delict”.
Bărbat din Soroca, omorât cu deosebită cruzime: doi tineri vor compărea în fața judecătorilor și riscă închisoare pe viață # Moldova1
Un bărbat din satul Ocolina, raionul Soroca, a avut parte de un sfârșit cumplit, fiind omorât cu deosebită cruzime. Doi tineri acuzați de crimă vor compărea în fața judecătorilor și riscă detenție pe viață. Procurorii au finalizat cercetările și au transmis dosarul în instanță.
Ucraina a fost vizată din nou de atacuri rusești în noaptea de 1 spre 2 decembrie. Acestea s-au soldat cu morți, răniți și distrugeri în mai multe regiuni ale țării.
„Imposibil”: Primarul de Orhei își anunță demisia, după ce Șor și-a suspendat „proiectele” din R. Moldova # Moldova1
Primarul municipiului Orhei, Tatiana Cociu, care a plecat în concediu de la mijlocul lunii octombrie curent, și-a dat demisia la o zi după ce condamnatul Ilan Șor a anunțat că-și suspendă „proiectele sociale” din R. Moldova și își retrage sprijinul politic pentru acoliții săi. „Primul ostaș a părăsit regimentul”, a comentat expertul WatchDog, Ștefan Bejan.
Prejudicii de 3.9 milioane de lei pentru 60 de persoane care au plătit pentru vacanțe fictive: administratoarea unei firme turistice, pe banca acuzaților # Moldova1
Propunea oferte avantajoase pentru vacanțe de vis, încasa banii, dar nu își mai respecta promisiunile. Administratoarea unei companii turistice din Chișinău, care ar fi încasat de la 60 de persoane peste 3.5 milioane de lei, dar nu le-ar mai fi prestat servicii, a fost dată pe mâna judecătorilor.
Judecătorul Gheorghe Balan, sancționat disciplinar: CSM i-a aplicat mustrare în legătură cu dosarul Andronachi # Moldova1
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) l-a sancționat disciplinar pe judecătorul Gheorghe Balan, de la Judecătoria Chișinău, aplicându-i o mustrare. Decizia a fost aprobată în ședința din 2 decembrie, cu opt voturi pentru și un vot împotrivă, și poate fi contestată în termen de 30 de zile.
Produsele rusești nu vor dispărea, deocamdată, de pe rafturile magazinelor din Republica Moldova, iar coletele ieftine comandate de pe platforme chinezești, precum Temu, ar putea fi supuse unor taxe sau reguli noi, a anunțat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova, ediția din 1 decembrie.
Ruble rusești contra voturi în R. Moldova: un bărbat din Ceadâr-Lunga, afiliat grupării Șor, riscă până la opt ani de pușcărie # Moldova1
Ar fi primit ruble rusești pe carduri MIR, le-ar fi convertit în lei moldovenești și ar fi plătit alegători să voteze într-un anumit fel la alegerile prezidențiale și referendumul pentru integrare europeană din toamna anului 2024, precum și la scrutinul parlamentar din 2025.
Witkoff și Kushner se vor întâlni cu Putin la Moscova: temeri privind un „acord neplăcut” pentru Europa # Moldova1
Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner, se vor întâlni marți la Moscova cu liderul rus Vladimir Putin pentru discuții privind o posibilă soluție pentru a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial.
Riscuri la adresa securității naționale: Maia Sandu convoacă ședința Consiliului Național de Securitate # Moldova1
Riscurile la adresa securității naționale vor fi abordate, pe 2 decembrie, la ședința Consiliului Național de Securitate (CNS), convocat de președinta Maia Sandu.
Parlamentul va găzdui reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană: 5 decembrie # Moldova1
Parlamentul de la Chișinău va găzdui cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. Evenimentul va avea loc vineri, 5 decembrie, și va fi coprezidat de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, și europarlamentarul Siegfried Mureșan.
Inspectoratul General pentru Migrație sistează, din 2 decembrie, procedura de recepționare simultană a dosarelor privind obținerea dreptului de ședere și eliberarea permisului de ședere.
Schemă de evaziune fiscală de 8 milioane de lei: sunt vizați conducătorii unei întreprinderi de construcții # Moldova1
Factorii de decizie ai unei companii din domeniul construcțiilor, cu sediul în municipiul Chișinău, sunt suspectați de comiterea unei evaziuni fiscale în sumă de aproximativ 8.000.000 de lei.
UTIL | Cum putem trimite colete peste hotare, de sărbători: ambalarea incorectă și produse nepotrivite, greșelile cel mai des întâlnite # Moldova1
Deși fiecare își dorește să le trimită celor dragi produse cât mai bune, intențiile nu sunt întotdeauna suficiente. Unele pachete riscă să fie oprite la graniță, dacă nu respectă regulile vamale. De aceea, înainte de a pregăti coletul, este important să fim atenți la ceea ce punem în el.
Petru Popescu, atacantul echipei Petrocub Hâncești, revelația sezonului: 11 goluri marcate în prima parte a campionatului # Moldova1
Petru Popescu, atacantul echipei Petrocub Hâncești, a devenit unul dintre cei mai eficienți atacanți ai fazei întâi a primei divizii valorice a fotbalului moldovenesc. El a marcat în prima parte a sezonului 11 goluri și este pe locul doi în clasamentul golgheterilor, fiind depășit doar Denis Kazlouski, atacantul echipei Zimbru, care a marcat de 15 ori.
Hong Kong lansează o anchetă condusă de un judecător după cel mai grav incendiu din ultimele decenii. 151 de morți, zeci de persoane dispărute # Moldova1
Autoritățile din Hong Kong vor crea o comisie independentă condusă de un judecător pentru a investiga cauzele celui mai devastator incendiu din oraș din ultimele decenii, a anunțat marți șeful Executivului, John Lee. Măsura vine în contextul în care bilanțul tragediei a ajuns la cel puțin 151 de morți, iar în continuare aproximativ 30 de persoane sunt date dispărute, potrivit Reuters.
Facturi la gaze cu date eronate. Eugeniu Buzatu dă asigurări că plățile în exces vor fi considerate achitare în avans # Moldova1
„Niciun ban nu se pierde”, dă asigurări directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, în contextul scandalului legat de facturile la gazele naturale emise pentru un consum mult peste cel real.
Campanie Moldova 1 | SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ: Din bijuteria construită acum 140 de ani la Bahmut au mai rămas doar pereții # Moldova1
Clădiri odinioară mândre, cu pridvoare luminoase și ferestre solemne se prăbușesc acum încet. Vorbim despre conacele din R. Moldova, care nu sunt doar ziduri, ci amintirea unei epoci, a unor familii și a unei culturi ce merită să fie păstrată. În curți, vegetația a recâștigat teritoriul pierdut, iar viile și grădinile, care însoțeau odinioară traiul nobilimii locale, cresc acum sălbatic.
Atac cu drone în apropierea frontierei Republicii Moldova. Activitatea PTF Giurgiulești–Reni a fost temporar sistată în noaptea de luni spre marți # Moldova1
Activitatea punctului de trecere a frontierei (PTF) Giurgiulești–Reni a fost temporar suspendată în noaptea de luni spre marți, după un atac cu drone asupra orașului Bolgrad din Ucraina, situat în apropierea graniței Republicii Moldova. Măsura a fost aplicată la ora 01:20 și a durat aproximativ 40 de minute, timp în care autoritățile de frontieră au monitorizat continuu situația de securitate din zonă.
Guvernul pregătește un Plan de creștere economică: ajutoare de stat, investiții în sectorul privat și dezvoltarea pieței de capital # Moldova1
Economia Republicii Moldova „a ieșit din stagnare” și a intrat pe o pantă de creștere, iar Guvernul pregătește un Plan național de creștere economică, care ar urma să aducă mai multe investiții, locuri de muncă mai bine plătite și o absorbție accelerată a celor 1.9 miliarde de euro oferiți de Uniunea Europeană. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a precizat, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova, că planul respectiv ar urma să fie lansat în februarie 2026.
Corespondență Dan Alexe | Georgia, elevul codaș al Europei, riscă să piardă dreptul la viză # Moldova1
Luna aceasta, unii georgieni riscă să piardă dreptul greu obținut de a efectua sejururi scurte în UE fără viză. Asta face parte dintr-un lanț crescând de sancțiuni pregătite la Bruxelles împotriva Georgiei, țară al cărei proces de aderare la UE este acum suspendat.
Canada devine primul stat non-UE care aderă la programul european de apărare SAFE, un fond de 150 de miliarde de euro # Moldova1
Uniunea Europeană și Canada au anunțat luni, 1 decembrie, aderarea oficială a guvernului de la Ottawa la programul european de apărare Security Action for Europe (SAFE) – o inițiativă strategică lansată în 2025 pentru consolidarea industriei europene de apărare și reducerea dependenței de SUA în domeniul militar, notează DW.
Campania „Binele din coșul tău” a adunat 20 de tone de produse alimentare, de trei ori mai mult decât anul trecut” # Moldova1
Și în acest an, în cadrul campaniei „Binele din coșul tău”, cetățenii de toate vârstele au fost receptivi și au donat produse alimentare pentru persoanele nevoiașe, fiind colectate de trei ori mai multe produse decât anul trecut. Anunțul a fost făcut de directorul Băncii de Alimente, Oleg Paraschiv, care a menționat că s-au adunat aproximativ 20 de tone de produse, ceea ce înseamnă 400.000 de porții de mâncare.
