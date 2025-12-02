Atenție, consumatori: Un lot de ouă este rechemat de pe piață. Ce a descoperit ANSA

TV8, 2 decembrie 2025 17:40

Atenție, consumatori: Un lot de ouă este rechemat de pe piață. Ce a descoperit ANSA

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 5 minute
18:10
Părinți obligați să întoarcă ajutorul de 1.000 de lei pentru elevi? Explicația Ministerului Educației TV8
Acum 30 minute
17:40
Atenție, consumatori: Un lot de ouă este rechemat de pe piață. Ce a descoperit ANSA TV8
Acum 2 ore
17:10
/VIDEO/ Ce (nu) s-a discutat la ședința Consiliului Național de Securitate: Autoritățile vor să întărească reziliența democratică TV8
17:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1378: Alertă în Moldova, scandal la Kiev și negocieri dificile. Zelenski: „Planul de pace a fost revizuit” TV8
17:00
/DOC/ Averea ministrului Culturii, Cristian Jardan: Chirie unei deputate PAS și casă moștenită de soție TV8
16:40
/LIVE/ Declarațiile președintei Maia Sandu după ședința Consiliului Național de Securitate TV8
Acum 4 ore
16:10
/VIDEO/ Proteste cu altercații în Bulgaria: Mii de oameni au ieșit să ceară demisia Guvernului TV8
15:40
/PROMO/ Drona aterizată „gingaș” ca o „buburuză”: Despre riscurile de securitate, umbrite de ironii - de la 20:00, la „Alo, TV8” TV8
15:40
Percheziții la Bruxelles și Bruges: Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută într-un dosar de fraudă TV8
15:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1378: Alertă în Moldova, negocieri dificile și spectacol cognitiv. Putin îl primește pe ginerele lui Trump TV8
15:10
/VIDEO/ Vladimir Plahotniuc a făcut primele declarații în instanță: „Eu nu am venit flămând în politică” TV8
14:50
Un judecător, suspendat din funcție prin ordinul CSM: Ar fi implicat în bătaia de la Soroca TV8
Acum 6 ore
14:10
/VIDEO/ Primele imagini cu Vladimir Plahotniuc pe banca acuzaților: A fost escortat de mascați TV8
14:10
Război în Ucraina, ziua 1378: Alertă în Moldova, negocieri dificile și spectacol cognitiv. Putin îl primește pe ginerele lui Trump TV8
14:10
Benzină și motorină mai ieftine: Cât vor costa carburanții pe 3 decembrie 2025 TV8
13:50
Război în Ucraina, ziua 1378: Alertă în Moldova, negocieri dificile și petrolier atacat. Putin îl primește pe ginerele lui Trump TV8
13:40
/LIVE/ Primele imagini cu Vladimir Plahotniuc, adus la judecătorie: A fost escortat de mascați TV8
13:40
Război în Ucraina, ziua 1377: Alertă în Moldova, negocieri dificile și petrolier atacat. Putin îl primește pe ginerele lui Trump TV8
13:20
Țeapa cu „vacanțe avantajoase”: Administratoarea unei companii turistice, trimisă în judecată TV8
13:20
/VIDEO/ Primele imagini cu Vladimir Plahotniuc, adus la judecătorie: A fost escortat de mascați TV8
12:50
/VIDEO/ Peste două tone de carne vor fi distruse de ANSA: Conțin Salmonella TV8
12:20
/VIDEO/ Geniști la fel ca bărbații: Povestea femeilor din Armata Națională, aflate în linia întâi în Kosovo TV8
Acum 8 ore
11:50
Atenție, călători: Activitatea PTF Cahul-Oancea va fi temporar sistată pe 2 decembrie 2025 TV8
11:20
12 dintre cei 15 judecători noi, numiți de Maia Sandu, au depus jurământul: Ce cadou simbolic au primit TV8
11:00
/VIDEO/ Cimitirul Eroilor din Chișinău, lăsat în voia sorții: „Aici poți să mori, nu alta” TV8
10:30
/VIDEO/ Companie de construcții din Chișinău, percheziționată: Ar fi tăinuit milioane de lei de la stat TV8
10:20
Discuții cruciale la Moscova între Putin și Witkoff: Care este „cea mai dificilă” problemă în viziunea lui Zelenski TV8
Acum 12 ore
10:00
Municipiul Orhei rămâne fără primar: Tatiana Cociu a demisionat TV8
09:30
Maia Sandu a convocat ședința Consiliului Național de Securitate: Ce subiecte vor fi discutate TV8
09:10
/DOC/ Venituri din consultanță și casă în folosință gratuită: Ce avere a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavrilița TV8
08:40
Mai multe comenzi peste hotare decât acasă: Câți bani cheltuie moldovenii pe site-uri străine TV8
08:00
Alertă în sudul Moldovei după un atac cu drone în Ucraina: Un punct de trecere a frontierei, închis temporar TV8
07:40
Horoscop 2 decembrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii iau decizii curajoase, Balanțele repară relații, iar Peștii își ascultă inima TV8
07:10
/METEO/ Vremea azi, 2 decembrie 2025: Ploi într-o regiune a țării. Care vor fi temperaturile maxime TV8
Acum 24 ore
23:50
Dicționarul Oxford a desemnat cuvântul anului 2025: Legătura cu era digitală TV8
23:30
Lionel Messi scrie istorie: A devenit cel mai bun pasator din istoria fotbalului TV8
23:20
/VIDEO/ Crimă pentru bani la Rezina: Trei suspecți au fost reținuți de poliție TV8
23:00
/VIDEO/ Câinele de la vamă, Uran, a găsit peste 10 mii de țigarete: Unde erau ascunse TV8
22:30
Numărătoare inversă: Încă 24 de zile până la vacanța de iarnă. Cât timp va dura TV8
22:10
„E atât de simplu să fii Moș Crăciun!”: Guvernul a lansat campania „Biblioteca de sub brad” TV8
21:40
/VIDEO/ Sentința în dosarul lui Chiril Lucinschi, amânată din nou: Precizările procurorilor și reacția învinuitului TV8
21:10
/VIDEO/ Inundații fără precedent în Indonezia: Ciclonul Senyar a făcut circa 450 de morți TV8
20:40
Ultima etapă a primei faze a campionatului intern la fotbal: Care echipe au ratat playoff-ul TV8
20:10
Schema Moscovei pentru evitarea despăgubirilor: Soldații uciși pe front, declarați dezertori TV8
20:00
/VIDEO/ Jaf ca în filme în Italia: Hoții au folosit Kalașnikov, cuie pe asfalt și au incendiat mașini TV8
19:30
Locuitorii unui sat din Moldova vor să-și schimbe primarul: CEC ar putea organiza referendum TV8
18:50
/VIDEO/ Carambol pe o autostradă din SUA: 50 de mașini s-au ciocnit în lanț TV8
18:40
/VIDEO/ „Alegeri” în stânga Nistrului: Prezență slabă la urne și rezultate fără cifre TV8
Ieri
17:50
13 persoane arestate după incendiul din Hong Kong: Sunt acuzate de neglijență în renovări TV8
17:40
Doliu în tenisul mondial: A murit legendarul Nicola Pietrangeli. Avea 92 de ani TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.