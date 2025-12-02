/LIVE/ Declarațiile președintei Maia Sandu după ședința Consiliului Național de Securitate
TV8, 2 decembrie 2025 16:40
/LIVE/ Declarațiile președintei Maia Sandu după ședința Consiliului Național de Securitate
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
17:00
Acum 30 minute
16:40
Acum o oră
16:10
Acum 2 ore
15:40
15:40
15:10
15:10
Acum 4 ore
14:50
14:10
14:10
13:50
13:40
13:40
13:20
13:20
Acum 6 ore
12:20
11:50
11:20
Acum 8 ore
11:00
10:30
10:20
09:30
09:10
Acum 12 ore
08:40
08:00
07:40
07:10
Acum 24 ore
22:10
21:40
21:10
20:40
20:10
20:00
19:30
17:50
17:20
Ieri
16:50
16:20
16:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.