CSM anunță concurs pentru ocuparea a șase funcții vacante
Noi.md, 2 decembrie 2025 16:30
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, pe 2 decembrie, lansarea unui concurs pentru suplinirea prin transfer temporar a șase funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Centru.În cadrul ședinței, membra CSM, Lilia Mitrofan, a propus extinderea termenului de depunere a dosarelor:{{851572}}„Propun să fie prelungit termenul, în loc de 15 zile – 30, pînă pe 2 ianuarie”, a m
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
16:30
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, pe 2 decembrie, lansarea unui concurs pentru suplinirea prin transfer temporar a șase funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Centru.În cadrul ședinței, membra CSM, Lilia Mitrofan, a propus extinderea termenului de depunere a dosarelor:{{851572}}„Propun să fie prelungit termenul, în loc de 15 zile – 30, pînă pe 2 ianuarie”, a m
16:30
Prima ședință a noului Consiliu Suprem al autoproclamatei RMN, de cea de-a VIII-a legislatură, va avea loc mîine, 3 decembrie.Decretul privind convocarea primei ședințe a noului așa-numitului parlament transnistrean a fost semnat de liderul autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski.
16:30
Ministerul Educației a anunțat o modificare importantă în sistemul de evaluare a elevilor din clasele primare. Astfel, elevii din clasa a patra vor primi note două obiecte, în locul calificativelor tradiționale de tipul „excelent” sau „suficient”.Potrivit ministrului Educației, Dan Perciun, este vorba despre matematică și limba de stat, informează Noi.md cu referire la Realitatea.Oficialul
16:30
Moldovenii au economisit 1,4 milioane de euro în comisioane doar în prima lună de cînd Republica Moldova a intrat în Sistemul Unic de Plăți în Euro (SEPA), potrivit datelor prezentate de Guvern.Statistica Băncii Naționale a Moldovei arată că tranzacțiile în euro din și către țară au crescut cu aproximativ 300 de milioane, depășind pragul de 1,3 miliarde de euro, informează Noi.md cu referire l
Acum o oră
16:00
Trimiterea coletelor către rudele din străinătate rămîne un gest de afecțiune și un mod de a păstra legătura cu cei dragi. Totuși, autoritățile și experții în transport avertizează că nerespectarea regulilor vamale sau ambalarea necorespunzătoare poate duce la întîrzieri, confiscări sau deteriorarea pachetelor.Potrivit regulilor Uniunii Europene, carnea, lactatele și ouăle nu pot fi trimise di
16:00
În campionatul pentru juniori din Portugalia pentru jucători sub 19 ani, atacantul central al echipei naționale U-18 a Moldovei și al clubului Farense, Iustin Gușan, demonstrează o eficiență demnă de titluri.În opt meciuri, el a petrecut 674 de minute pe teren și a reușit să înscrie 11 goluri, cu o medie de 1,38 per meci.Acest indicator îl face cel mai bun marcator din cea de-a doua divizi
16:00
Astăzi, în cadrul ședinței plenare a Consiliului Superior al Magistraturii (CSJ), doisprezece magistrați recent numiți în funcție au depus, în mod solemn, jurămîntul în fața membrilor Consiliului, notează Noi.md.Este vorba despre judecătorii: Mariana Boico, Tatiana Brumă, Ion Cupcea, Inga Darii, Dorin Casapu, Gheorghe Popa, Nadejda Cimbir, Stepan Epure, Tamara Crinițcaia, Dumitru Efros, Marcel
16:00
MEC pregătește cea mai amplă reformă din ultimul deceniu: cum se transformă școala din 2026 # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării a prezentat un pachet amplu de modificări la Codul Educației, menit să modernizeze sistemul și să răspundă necesităților actuale ale școlilor, profesorilor și elevilor.Ministrul Dan Perciun a declarat că schimbările vizează atît reorganizarea rețelei școlare, cît și oferirea unor forme suplimentare de sprijin pentru cadrele didactice și instituțiile de învăță
Acum 2 ore
15:30
Poliția belgiană a efectuat marți percheziții la sediul serviciului diplomatic al Uniunii Europene din Bruxelles, precum și la Colegiul Europei din Bruges și la domiciliile unor persoane private, în cadrul unei anchete privind posibila utilizare abuzivă a fondurilor UE.Euractiv a aflat despre acest lucru de la persoane familiarizate cu ancheta și de la martori.Raidurile au avut loc în toat
15:30
Ministerul Transporturilor din Turcia a anunțat despre un atac asupra unui alt petrolier rus # Noi.md
Petrolierul Midvolga 2, care se îndrepta din Rusia spre Georgia, a fost atacat în Marea Neagră, la 80 de mile de coastele Turciei. Informația a fost comunicată pe rețeaua de socializare X de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din Turcia.Nava transportă o încărcătură de ulei de floarea-soarelui și are la bord 13 membri ai echipajului. Potrivit ministerului, aceștia nu au fost r
15:30
Ministerul Energiei a lansat procedura de modificare a cadrului legal în domeniul infrastructurii energetice # Noi.md
Ministerul Energiei a inițiat transpunerea în legislația națională a Regulamentului (UE) 2022/869 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene (TEN-E).În acest sens, a fost lansată procedura de modificare a legii nr. 174/2017 cu privire la energetică, pentru a integra în legislația națională noua versiune a regulamentului TEN-E, cea anterioară fiind deja transpus
15:30
Fosta șefa a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută într-un scandal de corupție care zguduie instituțiile europene. Liderul UE se află în prezent în custodia poliției belgiene, arată presa de la Bruxelles.Poliția belgiană face percheziții la sediul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) al UE din Bruxelles, la Colegiul Europei din Bruges, precum și la reședințe private, ca
15:30
În cadrul Cupei Mondiale U-20 la scrimă, care s-a desfășurat în perioada 28-30 noiembrie la Samorin (Slovacia), selecționata moldovenescă a înregistrat un succes de seamă.În competiția la care au participat 21 de echipe, sportivele noastre au dat dovadă de clasă superioară și au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.Uliana-Dumitrița Josanu și Uliana Dobrîntna, reprezentînd echipa na
15:30
O administratoare a agenției turistice, trimisă în instanță pentru escrocherie de 4 milioane de lei # Noi.md
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, a anunțat finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanță a unei administratoare de agenție turistică, acuzată că a prejudiciat turiștii cu peste 3,8 milioane de lei.Potrivit procurorilor, în perioada septembrie 2024 – iulie 2025, femeia, în calitate de administrator al companiei, ar fi înșelat mai multe persoane prin oferirea de pache
15:00
Astăzi, 2 decembrie, opoziția din Ucraina a blocat din nou tribuna din Rada Supremă, cerînd demisia întregului cabinet de miniștri.Potrivit RBC-Ucraina, reprezentanții partidului „Solidaritatea Europeană” au blocat din nou tribunaRadei Supreme, cerînd demisia guvernului. De asemenea, deputații din „UE” au scandat: „Guvernul – afară!”.Președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefan
15:00
Mai multe comenzi peste hotare decît acasă: Cîți bani cheltuie moldovenii pe site-uri străine # Noi.md
Moldovenii comandă tot mai mult de pe site-uri din străinătate, iar banii cheltuiți peste hotare depășesc deja vînzările magazinelor online locale.În 2024, cumpărătorii din Republica Moldova au făcut 21,7 milioane de comenzi pe platforme de comerț electronic din alte țări, de aproape trei ori mai mult decît cele 8,8 milioane de comenzi plasate pe magazinele online din țară, arată un studiu al
Acum 4 ore
14:30
Mai mulți șoferi, suspectați cǎ ar conduce în stare de ebrietate alcoolicǎ sau narcoticǎ, au fost stopați de polițiștii de patrulare.În toate cazurile au fost inițiate procese penale, conform legislației în vigoare, notează Noi.md.{{849327}}Chișinău, bd. Iuri Gagarin: Un bǎrbat de 27 de ani, carea a urcat la volanul unei mașini, a fost testat pozitiv la droguri. Raionul Ungheni, satul
14:30
Președintele Federației Sindicale a Feroviarilor din Republica Moldova, Ion Zaporojan, reacționează dur la informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora majorarea tarifelor ar fi „prăbușit transportul feroviar de cereale” și ar afecta exporturile.Liderul sindical califică aceste afirmații drept „strigătoare la cer” și acuză anumite persoane că lansează scenarii apocaliptice și induc
14:30
Fostul procuror general, fostul candidat la funcția de președinte al Moldovei, unul dintre liderii blocului „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo, a anunțat că a trimis procurorului general o întrebare parlamentară cu privire la modul în care a fost tratată drona găsită pe 25 noiembrie 2025 în satul Cuhurești, raionul Florești.El a scris despre acest lucru pe canalul său Telegram.{{850164}}St
14:00
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a venit astăzi la ședința de judecată în dosarul „furtul miliardului”.{{851342}}În rețea au apărut imagini în care mascații îl escortează pe Plahotniuc la judecătorie.Amintim că ieri Plahotniuc a transmis, prin intermediul avocaților săi, din penitenciar, că urmează să participe la ședințele de judecată, după ce a finalizat examinarea
14:00
Conducerea Serviciului Vamal a efectuat, în seara zilei de 1 decembrie, o vizită de lucru la postul vamal Leușeni–Albița, una dintre cele mai aglomerate puncte rutiere de trecere a frontierei Republicii Moldova, unde controlul coordonat moldo-romîn se desfășoară într-o singură oprire.Directorul instituției, Radu Vrabie, însoțit de adjuncții Carolina Gargaun și Viorel Doagă, a evaluat la fața l
14:00
Polițiștii sectorului Botanica au confiscat droguri în valoare de peste 300.000 de lei de la un curier din Chișinău.În baza informațiilor operative, un bărbat de 33 de ani, originar din Soroca, a fost reținut în flagrant în timp ce plasa substanțe interzise în ascunzișuri, notează Noi.md.{{847367}}Asupra sa au fost găsite 31 de pachețele cu substanță vegetală, preliminar de tip marijuana.
14:00
Medicii rezidenți din Anglia vor organiza o grevă de cinci zile începînd cu 17 decembrie, invocînd eșecul guvernului de a face o ofertă credibilă în ceea ce privește locurile de muncă și salariile, a anunțat luni un sindicat care îi reprezintă.Asociația Medicală Britanică (BMA), care se află de luni de zile într-un conflict cu guvernul în numele medicilor rezidenți, susține că oferta salarială
13:30
„Prioritate – interesele naționale”: PSRM a prezentat bugetul alternativ al Moldovei pentru 2026 # Noi.md
Deputatul PSRM Petru Burduja a prezentat în cadrul unei conferințe de presă proiectul Bugetului alternativ de Stat pentru 2026, menit să sprijine economia, industria și agricultura, precum și să protejeze interesele naționale ale țării.Potrivit deputatului, în cei patru ani de guvernare PAS, Republica Moldova a împrumutat peste 50 de miliarde de lei, majoritatea fondurilor fiind cheltuite pe c
13:30
Economia Republicii Moldova „a ieșit din stagnare” și a intrat pe o pantă de creștere, iar Guvernul pregătește un Plan național de creștere economică, care ar urma să aducă mai multe investiții, locuri de muncă mai bine plătite și o absorbție accelerată a celor 1.9 miliarde de euro oferiți de Uniunea Europeană.Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a precizat, în e
13:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat că a pus sub restricție un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui, provenit din import, după ce analizele de laborator efectuate la Postul de inspecție Leușeni au confirmat prezența bacteriei Salmonella.Potrivit instituției, întregul lot a fost blocat direct la depozitul importatorului și, potrivit procedurilor legale, va
13:30
În premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, aproximativ 1000 de profesori din toate raioanele și municipiile țării au participat la un exercițiu-pilot menit să îmbunătățească instrumentele de evaluare utilizate în cadrul examenelor naționale de absolvire, sesiunea 2026.Fiecare cadru didactic a rezolvat un test de examen, fie pentru gimnaziu, fie pentru bacalaureat, și a eval
13:00
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat luni proiectul Raportului de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice de către Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) și realizării achizițiilor publice în domeniul de activitate în anii 2024 – 2025 (9 luni).Scopul auditului a constat în evaluarea conformității gestionării resurse
13:00
Indonezia continuă să facă bilanțul dezastrului natural: potrivit datelor publicate marți de Agenția Națională pentru Combaterea Dezastrelor Naturale din Indonezia, numărul morților în urma inundațiilor și alunecărilor de teren de pe insula indoneziană Sumatra a crescut la 631 de persoane, iar un milion de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele.472 de persoane sînt în continuare da
13:00
Curtea de Apel Centru va pronunța, pe 23 decembrie, decizia în dosarul fostului deputat Alexandr Nesterovschi, condamnat de prima instanță la 12 ani de închisoare pentru corupție pasivă și implicare în grup criminal organizat.Anunțul a fost făcut după ședința de marți, 2 decembrie, în cadrul căreia magistrații au examinat ultimele cereri depuse de avocați.{{804321}}„Astăzi, instanța a înch
Acum 6 ore
12:30
Moldova se poziționează în zona mediană a topului internațional al orelor de muncă, cu o medie de 37 de ore pe săptămînă, potrivit unei analize realizate de Visual Capitalist pe baza datelor World Population Review.Studiul, care compară peste 150 de state, evidențiază diferențe semnificative între economiile dezvoltate și cele emergente, informează Noi.md cu referire la Bani.La nivel mondi
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 2 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 3 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,26 lei/litru (-1 ban), iar al motorinei standard – 20,53 lei/litru (-13 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
12:30
Astăzi, în intervalul orar 14:00 – 15:30, vor fi executate lucrări planificate de mentenanță la rețeaua de internet din cadrul PTF Cahul–Oancea.Pe durata intervențiilor tehnice, conexiunea la internet va fi temporar întreruptă, iar activitatea punctului de trecere va fi stopată, notează Noi.md.{{850049}}Intervalul menționat reprezintă o durată estimativă."Pentru a evita eventuale întîr
12:30
Folosirea surselor de încălzire cu încălcarea regulilor de securitate a provocat două deflagrații în locuințe, notează Noi.md.Primul caz a avut loc în după-amiaza zilei de 01 decembrie, într-o gospodărie din orașul Cupcini, raionul Edineț. Într-o locuință, s-a produs o deflagrație a unui cazan pe combustibil solid, în urma căreia au fost deteriorate ușa, geamul și parțial bunurile materiale di
12:00
Prețul de achiziție a gazului natural se situează în prezent sub nivelul prevăzut în tariful actual, însă consumatorii nu trebuie să se aștepte încă la o reducere a facturilor.Directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, consideră „premature” speculațiile privind o scădere imediată a tarifelor și subliniază că tariful final depinde de mai multe componente încă necunoscute, inform
12:00
Factori de decizie din cadrul unei companii de construcție, bănuiți de prejudicierea bugetului cu 8 milioane lei # Noi.md
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală de aproximativ 8.000.000 lei comisă de o companie din Chișinău în domeniul construcțiilor.Ulterior acestei evaziuni din perioada anilor 2019-2022, potrivit datelor din dosarul penal, persoanele din conducerea companiei ar fi recurs și la spălarea
12:00
Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne a anunțat o serie de schimbări importante în procesul de documentare a cetățenilor străini, în contextul introducerii noului model de act de identitate – Cartea de rezidență, care va intra în circulație începînd cu anul 2026.Potrivit instituției, măsurile fac parte din procesul național de modernizare a sistemului de pașa
11:30
Directorul Energocom, despre scandalul cu facturile la gaz: "Nu se pierde niciun ban" # Noi.md
„Niciun ban nu se pierde”, dă asigurări directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, în contextul scandalului legat de facturile la gazele naturale emise pentru un consum mult peste cel real.„Toate plățile care au fost făcute de către consumatori, inclusiv de cei care au avut surplus de gaze în factură, urmează a fi reflectate în facturile următoare. Deci, banii aceștia nu se vor
11:30
Inspectorii de mediu din Rîșcani, în colaborare cu angajații Inspectoratului de Poliție Rîșcani, au desfășurat razii de monitorizare și verificare a grupurilor de vînători la iepuri de cîmp, în scopul prevenirii braconajului și asigurării respectării legislației în domeniul cinegetic.În urma verificărilor, au fost identificate mai multe încălcări ale prevederilor actelor normative privind folo
11:00
Produsele ultraprocesate sînt tot mai prezente în alimentația zilnică a moldovenilor, iar studiile arată că ele pot crea probleme serioase pentru sănătate.Potrivit medicilor, acestea pot provoca tulburări metabolice și pot avea impact asupra creierului chiar de la vîrste fragede. Majoritatea oamenilor de rînd spun despre alimentele ultraprocesate că sînt periculoase și le consumă rar, iar alți
11:00
Legislativul va găzdui cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere R. Moldova – UE # Noi.md
Parlamentul va găzdui cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM-UE). Evenimentul va avea loc vineri, 5 decembrie și va fi coprezidat de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, și europarlamentarul Siegfried Mureșan.În cadrul reuniunii se va discuta despre negocierile de aderare a Republicii
Acum 8 ore
10:30
Droguri ascunse în tot municipiul: polițiștii din Bălți au reținut doi membri ai unei grupări # Noi.md
Polițiștii din Bălți au reținut doi bărbați, de 23 și 28 de ani, membri ai unei grupǎri infracționale specializată în distribuirea de droguri.Un suspect a fost prins în timp ce ascundea substanțe narcotice în diferite locații din municipiu, iar ulterior a fost reținut și al doilea membru al grupului. Investigațiile au arătat că gruparea primea droguri în cantități angro, le porționa și le ascu
10:30
Controalele în decembrie: sute de verificări operative, domeniile cu risc sporit sînt în vizorul autorităților # Noi.md
Serviciul Fiscal de Stat anunță că, pe parcursul lunii decembrie 2025, va continua acțiunile de control menite să prevină și să combată neutilizarea echipamentelor de casă și de control, precum și alte încălcări ale legislației fiscale.Verificările vor fi efectuate prin metoda operativă și vor viza activitățile economice cu risc ridicat de neconformare.Potrivit instituției, controalele vor
10:30
Conflictele, creșterea tensiunilor, escaladarea armamentului – acestea sînt doar o mică parte din ceea ce se întîmplă în lume. Totuși, există și alte circumstanțe semnificative pe care am dori să le analizăm.În ultimii ani, chiar decenii, observăm o creștere a tensiunii politice și o polarizare generală a maselor. Acest lucru se referă atît la venirea la putere a președintelui american Donald
10:00
Avocații care acordă asistență juridică garantată de stat trebuie să notifice Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) dacă doresc prelungirea contractului pentru încă un an.Notificarea trebuie făcută cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea contractului, adică pînă la 16 decembrie 2025 (inclusiv).{{848253}}Potrivit CNAGJS, în perioada 1-16 decembrie, cereri
10:00
Precizările "Energocom" despre o posibilă scădere cu 10% a tarifelor la gazele naturale # Noi.md
Energocom a depus, pe 1 decembrie, la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), actele necesare pentru stabilirea costurilor de bază care intră în structura tarifului reglementat pentru gazele naturale.Directorul general interimar al companiei, Eugeniu Buzatu, a declarat, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, că aceste costuri includ cheltuielile de furnizare - de la retribui
10:00
Tatiana Cociu a anunțat în rețelele sociale că renunță la funcția de primar al municipiului Orhei, notează Noi.md."Cu mare regret vă anunț: îmi dau demisia. Eu și colegii mei suntem amenințați cu arestări doar pentru că lucrăm pentru oameni, iar locuitorii orașului și ai țării sunt supuși presiunii și amenzilor.Nu mai putem garanta rezultate și suntem nevoiți să închidem toate proiectele n
09:30
Liniștea din propria locuință nu este doar un confort, ci și un drept garantat de lege. Totuși, nu de puține ori, liniștea noastră este perturbată de vecinii gălăgioși sau de lucrările de reparație la ore nepermise.Potrivit avocatei Oxana Eșanu, legea prevede că lucrările de reparație sînt permise doar între 08:00 și 18:00, în zilele lucrătoare. Totodată, acestea sînt interzise în zilele de du
09:30
Ministrul Economiei, Eugeniu Osmochescu, a respins propunerea de a impune o cotă obligatorie de 50% pentru produsele autohtone pe rafturile magazinelor, afirmînd la Radio Moldova că o astfel de măsură ar contraveni atît principiilor economiei de piață, cît și normelor internaționale.Potrivit ministrului, impunerea unei limite minime pentru marfa produsă în Republica Moldova nu ar fi compatibil
09:00
Ceban, după confiscările record de droguri: „Situația este critică. Vorbim despre sănătatea copiilor noștri” # Noi.md
Informațiile prezentate de Poliție privind scoaterea din circuit a drogurilor în valoare de peste 20 de milioane de lei doar în ultima săptămînă au provocat reacții ferme la nivel local. Primarul capitalei, Ion Ceban, susține că aceste cifre confirmă gravitatea situației pe care o semnalează de mai bine de o lună.Edilul afirmă că volumul impresionant al substanțelor interzise confiscate repr
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.