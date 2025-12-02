Elevii din clasa a patra vor fi evaluați cu note la două obiecte

09:30

Liniștea din propria locuință nu este doar un confort, ci și un drept garantat de lege. Totuși, nu de puține ori, liniștea noastră este perturbată de vecinii gălăgioși sau de lucrările de reparație la ore nepermise.Potrivit avocatei Oxana Eșanu, legea prevede că lucrările de reparație sînt permise doar între 08:00 și 18:00, în zilele lucrătoare. Totodată, acestea sînt interzise în zilele de du