Nicolae Margarint de la PN cere explicații: „Unde au mers banii pentru vaccinurile anti-COVID, câte au fost distruse?”
Realitatea.md, 2 decembrie 2025 16:20
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a depus o interpelare oficială către Ministerul Sănătății, solicitând transparență totală privind achizițiile și administrarea vaccinurilor anti-COVID-19 în perioada anilor 2020–2023. Parlamentarul a cerut informații complete despre cantitățile de vaccinuri procurate, costurile totale achitate, inclusiv sumele folosite pentru campaniile de comunicare, condițiile contractuale, precum și despre numărul de doze administrate,
Acum 10 minute
16:30
Ouă de găină destinate consumului, provenite din raionul Ialoveni, au fost retrase de pe piață de ANSA, după ce în acestea a fost depistat antibioticul Salinomicin. „În urma încercărilor de laborator, în ouăle produse de operatorul alimentar „ADALVA" au fost depistate reziduri de medicamente de uz veterinar, respectiv antibioticul Salinomicin, din grupa coccidiostaticelor", transmite Agenția
Acum 30 minute
16:20
Nicolae Margarint de la PN cere explicații: „Unde au mers banii pentru vaccinurile anti-COVID, câte au fost distruse?” # Realitatea.md
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a depus o interpelare oficială către Ministerul Sănătății, solicitând transparență totală privind achizițiile și administrarea vaccinurilor anti-COVID-19 în perioada anilor 2020–2023. Parlamentarul a cerut informații complete despre cantitățile de vaccinuri procurate, costurile totale achitate, inclusiv sumele folosite pentru campaniile de comunicare, condițiile contractuale, precum și despre numărul de doze administrate,
16:20
Procurorul Cernei, după ședința în dosarul Plahotniuc: „Declarațiile unor martori pot fi tendențioase” # Realitatea.md
Procurorul Alexandru Cernei a declarat, după ședința de judecată în dosarul „frauda bancară" în care este vizat Vladimir Plahotniuc, că unele depoziții propuse de apărare pot fi părtinitoare, întrucât martorii sunt implicați și în alte dosare legate de aceeași presupusă organizație criminală. El a amintit și de o hotărâre recentă a Curții Constituționale, potrivit căreia
16:20
Avocatul lui Plahotniuc, nemulțumit că presa nu poate filma procesul de judecată: A fost respinsă formal solicitarea # Realitatea.md
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, susține că apărarea a cerut instanței ca presa să poată filma întreg procesul. Juristul a spus presei că această solicitare a fost „respinsă formal". Conform lui, dacă jurnaliștii ar fi filmat audierile, publicul ar fi avut acces la „toate informațiile care se vehiculează". Totodată, Rogac a menționat că fostul
16:10
Reglementarea transnistreană, discutată de vicepremierul pe integrare și reprezentantul OSCE # Realitatea.md
Starea procesului de negocieri pentru reglementarea transnistreană a fost principalul subiect al întrevederii vicepremierului pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, cu Thomas Lenk, reprezentant special al Președinției în exercițiu a OSCE, transmite IPN. Dialogul a vizat evoluțiile recente în principalele dosare aflate în gestiune și măsurile prioritare, implementate de autoritățile naționale, pentru promovarea politicilor sectoriale de reintegrare.
Acum 2 ore
15:30
LIVE Maia Sandu face declaranții de presă după ședința Consiliului Suprem de Securitate # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat azi, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS). În cadrul ședinței, membrii CNS au examinat riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile de consolidare a rezilienței statului și societății în fața amenințărilor hibride și a campaniilor de dezinformare și manipulare îndreptate împotriva
15:30
Prima lună în SEPA: Moldovenii au economisit 1,4 milioane € la comisioanele pentru transferuri # Realitatea.md
Moldovenii au economisit 1,4 milioane de euro la comisioanele pentru transferurile bănești în prima lună de la aderarea Republicii Moldova la SEPA – Sistemul Unic de Plăți în Euro, anunță Guvernul. Potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM), tranzacțiile din și spre Moldova au crescut cu 300 milioane de euro, depășind suma de
15:20
Perchezițiile de la Bruxelles: Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută # Realitatea.md
Fosta șefă a diplomației Uniunii Europene, Federica Mogherini, a fost reținută marți în Belgia, în ancheta legată de o posibilă fraudă cu fonduri europene, potrivit unei surse citate de AFP. Mogherini conduce în prezent Colegiul Europei din Bruges, iar investigația vizează modul în care au fost folosiți banii europeni pentru un program de formare a
15:10
Percheziții la Bruxelles. Serviciul Diplomatic al UE, suspectat de gestionare abuzivă a banilor UE # Realitatea.md
Serviciul Diplomatic al UE (EEAS) din Bruxelles și Colegiul Europei din Bruges au fost percheziționate marți de poliția belgiană, în cadrul unei anchete privind posibila folosire abuzivă a fondurilor europene. Descinderile au avut loc în primele ore ale dimineții, iar trei persoane au fost reținute pentru audieri, fiind investigate suspiciuni de fraudă la achiziții, corupție
15:00
437 de cereri, în valoare totală de 659,52 milioane lei, au fost depuse pentru acordarea subvențiilor pentru plată în avans și pentru investiții pe etape. Anunțul a fost făcut de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), care a precizat că 1 decembrie 2025 a fost ultima zi de depunere a solicitărilor, apelul fiind
14:50
Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a înregistrat un proiect de lege care introduce noi măsuri fiscale destinate sprijinirii mediului de afaceri și eliminării discrepanțelor legislative existente. Inițiativa, elaborată în colaborare cu Ministerul Finanțelor, urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026 și vizează atât stimularea investițiilor companiilor, cât și simplificarea procedurilor fiscale, transmite
14:40
Vlad Plahotniuc a făcut primele sale declarații în fața instanței. Acesta a menționat că deține trei cetățenii, ale Republicii Moldova, României și Rusiei. Precizarea a fost făcută în momentul în care judecătorul i-a cerut să-și confirme identitatea, în cadrul ședinței din dosarul „frauda bancară", desfășurată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Avocatul său, Lucian Rogac, a
Acum 4 ore
14:20
Trimisul special al președintelui SUA, a sosit la Moscova. A fost întâmpinat de Kirill Dmitriev # Realitatea.md
Steve Witkoff, trimisul special al președintelui SUA, a ajuns la Moscova, pe aeroportul Vnukovo, unde a fost întâmpinat de reprezentantul președintelui rus, Kirill Dmitriev. El urmează să discute cu Vladimir Putin planul de pace propus de Washington pentru a opri războiul dintre Rusia și Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că
14:10
MAN cere guvernării verificări stricte privind formarea prețurilor și măsuri pentru prevenirea scumpirilor # Realitatea.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) solicită guvernării să inițieze un control riguros asupra modului în care se formează prețurile și tarifele în Republica Moldova, avertizând asupra riscului unor noi scumpiri care ar putea afecta grav populația. În cadrul unei conferințe de presă, liderii formațiunii au declarat că în discuțiile cu cetățenii observă un nivel ridicat
14:00
O persoană a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale după ce a fost lovită de o mașină. Accidentul rutier s-a produs astăzi, 2 decembrie, pe bulevardul Renașterii Naționale din Chișinău. Potrivit poliției, un BMW condus de un bărbat de 40 de ani a tamponat un pieton de aproximativ 50 de ani, care traversa strada
14:00
Banca Națională a Moldovei a obținut Silver Award la Romanian PR Award 2025 pentru proiectul „O mie de motive să încerci MIA". Distincția recunoaște impactul pe care sistemul de plăți instant îl are asupra modului în care oamenii și companiile fac plăți în Moldova. Proiectele câștigătoare au fost selectate de un juriu internațional, format din
13:50
VIDEO 73 de școli din Moldova vor fi reorganizate. Se vor acorda 300.000 de lei profesorilor, pentru relocare # Realitatea.md
Ministerul Educației vrea să reorganizeze 73 de școli din Moldova. Se propune reorganizarea instituțiilor care au sub 35 de elevi în clasele gimnaziale în școli primare, celor cu sub 30 de elevi în școli primare–grădinițe, iar transformarea școlilor primare-grădinițe cu mai puțin de 10 elevi – în grădinițe. Mai exact 10 dintre cele 73 de
13:40
VIDEO Încă un curier de droguri a fost încătușat în Chișinău. Valoare substanțelor – 300.000 de lei # Realitatea.md
Un bărbat de 33 de ani, originar din Soroca, a fost reținut în flagrant în timp ce plasa droguri în ascunzișuri din Chișinău. Asupra acestuia au fost depistate 31 de pachețele cu substanță vegetală, preliminar de tip marijuana, iar de la domiciliul său temporar au fost ridicate un kilogram de marijuana hidroponică, un cântar electronic,
13:30
Va fi iar scandal? Încă o încercare în CMC de a introduce bani pentru salarii în bugetul municipal # Realitatea.md
În această săptămână va avea loc o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC). Ion Ceban insistă ca pe ordinea de zi să fie introdus subiectul privind includerea în buget a banilor pentru lefurile mai multor funcționari din cadrul Primăriei. „Salariile pentru muncitori, la fel, trebuie să fie votate de Consiliul Municipal, iar aceste ajustări
13:20
PORT MALL a dat startul sărbătorilor de iarnă printr-un nou record național. Cel Mai Mare Tort „Cușma lui Guguță" a fost preparat de Morărița Catering în fața a mii de vizitatori, uniți de nostalgia tradiției și copilăriei. Guguță, interpretat de Gabriel Nebunu: „Astăzi, sub Cușma lui Guguță, PORT MALL ne dăruiește o poveste cu gust
13:20
LIVE Vlad Plahotniuc PREZENT la ședința de judecată: Depune mărturii în dosarul ”furtul miliardului” # Realitatea.md
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, va participa azi, 2 decembrie, la ședința de judecată în dosarul "furtul miliardului". Într-o postare pe Facebook, cesta a anunțat că a reușit să finalizez procesul de examinare a materialelor dosarului, motiv pentru care a lipsit de la ședințele precedente. "Acum, în sfârșit, fac ultimele pregătiri ca în curând să
13:10
Pe data de 21 decembrie, orele 10:00-15:00, sărbătorim Târgul Național al Covorului „Covorul Dorului", ediția a XII-a. Evenimentul este dedicat tehnicilor de realizare a scoarței – element al culturii tradiționale românești, înscris la 1 decembrie 2016, în Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității. În cadrul evenimentului va avea loc vernisarea expoziției de
13:00
Decretul lui Krasnoselski: Așa-numitul soviet suprem de la Tiraspol se reunește la 3 zile după pretinsele alegeri # Realitatea.md
Așa-numitul soviet suprem de la Tiraspol se reunește la 3 zile după pretinsele alegeri. Un decret privind convocarea funcționarilor a fost semnat de liderul separatist Vadim Krasnoselski. Noii aleși din regiune urmează să se reunească în prima ședință pe 3 decembrie, la ora 10:00, se arată în documentul semnat de Krasnoselski. Votarea în stânga Nistrului
13:00
Chicu: Părinților li se cere să restituie 1.000 lei oferiți în ajun de alegeri, pentru pregătirea de școală # Realitatea.md
Deputatul blocului ALTERNTIVA, Ion Chicu, susține că mai mulți părinți din Moldova au primit somații de la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), prin care ar fi obligați să restituie indemnizația de 1.000 de lei primită în primele două săptămâni ale lunii septembrie, pentru pregătirea copiilor de școală. Chicu a reamintit că această indemnizație a
12:50
Un șofer de 54 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, după ce mașina în care se afla a fost implicată luni seara, 1 decembrie, într-un accident rutier. Impactul s-a produs în satul Malcoci, raionul Orhei. Potrivit poliției, un Mercedes Sprinter, condus de victimă, se deplasa spre localitate și, intrând într-o curbă
12:40
VIDEO Lot de peste două tone de carne de pui contaminată cu Salmonella, reținut de ANSA la frontieră # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a plasat sub restricție oficială un lot de 2305 kilograme de carne separată mecanic de pui, provenit din import, după ce testele de laborator efectuate la Postul de inspecție de la frontiera Leușeni au confirmat prezența bacteriei Salmonella. Potrivit instituției, întreaga cantitate de carne a fost blocată direct în
Acum 6 ore
12:30
MEC va întrerupe contractele pentru perioade nedeterminate cu șefii adjuncți din școli. Cel mai în vârstă are 80 de ani # Realitatea.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) ar putea întrerupe contractele pentru perioade nedeterminate cu directorii adjuncți din școli. Autoritatea vrea să modifice prevederile din Codul Educației, astfel încât acești funcționari să fie numiți prin concurs. Dan Perciun a anunțat într-o conferință de presă că în 2014, când reglementările au fost modificate, asemenea prevederi au fost aplicate
12:20
12 noi judecători au depus jurământul și își încep activitatea în instanțele din țară # Realitatea.md
Doisprezece magistrați numiți recent prin decret prezidențial au depus marți jurământul în cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii. Ei vor activa în judecătoriile din Chișinău, Strășeni, Criuleni, Soroca, Hâncești
12:20
Doi tineri din Soroca, trimiși în judecată pentru un omor comis cu deosebită cruzime # Realitatea.md
Procuratura Soroca a anunțat finalizarea urmăririi penale și transmiterea în instanță a cauzei în care doi tineri de 20 și 22 de ani sunt acuzați de omor comis cu deosebită cruzime. Crima a avut loc în noaptea de 14 septembrie 2025, în satul Ocolina, raionul Soroca. Potrivit anchetei, cei doi au mers la domiciliul unui […] Articolul Doi tineri din Soroca, trimiși în judecată pentru un omor comis cu deosebită cruzime apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Dan Perciun: Elevii din clasa patra vor primi note la matematică și limbă română, nu calificative # Realitatea.md
Elevii din clasa patra vor primi note la matematică și limbă română, nu calificative. Declarația a fost făcută de ministrul Educației, Dar Perciun. De 10 ani, elevii din clasele primare erau evaluați prin intermediul calificativelor, de la excelent la suficient. În opinia ministrului, trecerea la notare în clasa cincea devine stresantă pentru copii. Pentru cele […] Articolul Dan Perciun: Elevii din clasa patra vor primi note la matematică și limbă română, nu calificative apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Deflagrație într-o gospodărie din Băcioi: O femeie a fost dusă la spital cu arsuri grave # Realitatea.md
O femeie a ajuns la spital după ce a suferit arsuri de gradul III pe suprafața corpului, în urma unei deflagrații produse la aragaz. Tragedia s-a produs luni, 1 decembrie, în satul Băcioi din municipiul Chișinău. Potrivit IGSU, victima a uitat să închidă aragazul, iar atunci când se afla în încăperea auxiliară și a încercat […] Articolul Deflagrație într-o gospodărie din Băcioi: O femeie a fost dusă la spital cu arsuri grave apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Piața imobiliară globală intră într-o nouă etapă de risc, iar mai multe metropole se apropie de zona considerată bulă, potrivit raportului UBS Global Real Estate Bubble Index 2025. Miami conduce clasamentul mondial, cu un scor de 1,73 și depășește pragul de risc de 1,5, pe fondul creșterii continue a prețurilor locuințelor, în ciuda costurilor ridicate […] Articolul Raport UBS: Piața imobiliară globală intră într-o nouă etapă de risc apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Un bărbat din Ceadîr-Lunga riscă până la opt ani de închisoare pentru corupere electorală # Realitatea.md
Un bărbat de 55 de ani din Ceadîr-Lunga a fost trimis în judecată pentru corupere electorală. Acesta ar fi comis faptele ilegale în timpul alegerilor prezidențiale din 20 octombrie 2024 (primul și al doilea tur), al referendumului privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și al alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. „Conform rechizitoriului, […] Articolul Un bărbat din Ceadîr-Lunga riscă până la opt ani de închisoare pentru corupere electorală apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
November Investment Brunch – 2 zile dedicate celor mai promițătoare oportunități imobiliare din Nordul Bucureștiului # Realitatea.md
November Investment Brunch, eveniment organizat de Proimobil, a reunit timp de două zile peste 300 de participanți interesați de cele mai bune direcții de investiții și dezvoltare imobiliară din Nordul Capitalei — zona considerată drept cel mai puternic pol investițional. Cu sprijinul echipei North Bucharest Investments, invitații au beneficiat de analize actualizate, date de piață […] Articolul November Investment Brunch – 2 zile dedicate celor mai promițătoare oportunități imobiliare din Nordul Bucureștiului apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Atenție, călători! PTF Cahul-Oancea va fi închis temporar astăzi din cauza lucrărilor la internet # Realitatea.md
Astăzi, 2 decembrie, între orele 14:00 și 15:30, vor avea loc lucrări planificate de mentenanță la rețeaua de internet din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cahul – Oancea. În această perioadă, conexiunea la internet va fi temporar întreruptă, iar activitatea punctului de trecere va fi sistată. Poliția de Frontieră transmite că, intervalul menționat reprezintă o […] Articolul Atenție, călători! PTF Cahul-Oancea va fi închis temporar astăzi din cauza lucrărilor la internet apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Pe 23 decembrie se va decide soarta ex-deputatului Nesterovschi, condamnat pentru corupție # Realitatea.md
Marți, 23 decembrie 2025, Curtea de Apel Centru va pronunța decizia în dosarul fostului deputat Alexandr Nesterovschi, condamnat de prima instanță la 12 ani de închisoare pentru corupție pasivă și implicare în grup criminal organizat, transmite Radiomoldova.md. Apărarea contestă integral sentința emisă în luna martie 2025 și cere achitarea politicianului. Totodată, avocatul Anatolie Pitel a […] Articolul Pe 23 decembrie se va decide soarta ex-deputatului Nesterovschi, condamnat pentru corupție apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Steve Witkoff se află în Rusia. Trimisul lui Donald Trump urmează să discute în câteva ore cu Vladimir Putin, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Casa Albă s-a declarat „foarte optimistă”, în contextul negocierilor privind încetarea războiului din Ucraina. Conform BBC, discuțiile au loc după ce la Florida au avut loc tratative […] Articolul Peskov: Putin și trimisul lui Trump urmează să discute în câteva ore apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Stoianoglo cere explicații procurorului general despre drona expusă pe scările MAE: Fără sigilare și contrar legii # Realitatea.md
Alexandr Stoianoglo a cerut procurorului general Alexandru Machidon explicații despre expunerea dronei găsite pe acoperișul unei case din raionul Florești pe scările Ministerului Afacerilor Externe. Conform deputatului, aparatul de zbor este un potențial corp delict și nu ar fi fost gestionat corect. În opinia parlamentarului, proba nu a fost sigilată și a fost folosită contrar […] Articolul Stoianoglo cere explicații procurorului general despre drona expusă pe scările MAE: Fără sigilare și contrar legii apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
10:30
Dosarul fraudei bancare: Ședința în care urma să se pronunțe sentința pentru Chiril Lucinschi – amânată # Realitatea.md
Ședința de judecată la care urma să se pronunțe sentința pentru Chiril Lucinschi, vizat în dosarul privind frauda bancară, a fost amânată. Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, afirmă că trebuie să analizeze unele materiale din dosar. „Este necesitatea de a pune întrebări de concretizare la inculpat şi prezentarea unor acte la care au […] Articolul Dosarul fraudei bancare: Ședința în care urma să se pronunțe sentința pentru Chiril Lucinschi – amânată apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Vineri, 5 decembrie, Parlamentul va găzdui cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM-UE). Evenimentul va fi coprezidat de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, și de europarlamentarul Siegfried Mureșan. În cadrul reuniunii se va discuta despre negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea […] Articolul Parlamentul va găzdui reuniunea CPA RM-UE: Negocierile de aderare, pe agendă apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Experți, la RLIVE TV: Nici un investitor nu va aduce bani în Moldova, dacă vor exista riscuri de securitate # Realitatea.md
Nici un investitor nu va aduce bani în Moldova, dacă vor exista riscuri de securitate, a declarat istoricul Anatol Țăranu în cadrul emisiunii „Teritoria Svodobî” de la RLIVE TV. În opinia analistului, mai multe dintre problemele economice pe care le are țara sunt cauzate de narativele despre neutralitatea inclusă în Constituție, care de fapt ne […] Articolul Experți, la RLIVE TV: Nici un investitor nu va aduce bani în Moldova, dacă vor exista riscuri de securitate apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Vești bune doar pe jumătate. Prețul gazului scade, dar tariful rămâne deocamdată neschimbat # Realitatea.md
Prețul de achiziție a gazului este în prezent mai mic decât cel prevăzut în tariful actual, însă o eventuală reducere a facturilor nu poate fi anticipată deocamdată. Avertismentul vine de la directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, care califică drept „pripite” speculațiile privind o scădere iminentă, subliniind că tariful final depinde de mai multe […] Articolul Vești bune doar pe jumătate. Prețul gazului scade, dar tariful rămâne deocamdată neschimbat apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS). În cadrul ședinței, membrii CNS vor examina riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile de consolidare a rezilienței statului și societății în fața amenințărilor hibride și a campaniilor de dezinformare și manipulare îndreptate împotriva Republicii […] Articolul Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate. Care este motivul apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Evaziune de 8 milioane și spălare de bani: O companie de construcții din Chișinău, vizată de percheziții # Realitatea.md
O schemă de evaziune fiscală de circa 8 milioane de lei, pusă în practică de o companie de construcții din Chișinău, a fost deconspirată de procurorii PCCOS și Serviciul Fiscal de Stat. „Ulterior acestei evaziuni din perioada anilor 2019-2022, potrivit datelor din dosarul penal, persoanele din conducerea companiei ar fi recurs și la spălarea banilor […] Articolul Evaziune de 8 milioane și spălare de bani: O companie de construcții din Chișinău, vizată de percheziții apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Tatiana Cociu demisionează din funcția de primar al Orheiului: „Nu mai putem garanta rezultate” # Realitatea.md
Tatiana Cociu demisionează din funcția de primar al orașului Orhei. Anunțul a fost făcut pagina sa de Facebook. „Cu mare regret vă anunț: îmi dau demisia. Eu și colegii mei suntem amenințați cu arestări doar pentru că lucrăm pentru oameni, iar locuitorii orașului și ai țării sunt supuși presiunii și amenzilor. Nu mai putem garanta […] Articolul Tatiana Cociu demisionează din funcția de primar al Orheiului: „Nu mai putem garanta rezultate” apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a afirmat că principalele obiective ale Kievului în cadrul negocierilor de pace pentru încheierea conflictului cu Rusia sunt păstrarea suveranității țării și obținerea unor garanții de securitate solide. Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, care a participat la discuţiile cu delegaţia ucraineană, se îndreaptă spre Rusia, unde se va întâlni marţi […] Articolul Zelenski dezvăluie principalul obstacol care împiedică negocierile de pace cu Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Ministrul Economiei: Impunerea a 50% produse locale pe rafturi nu respectă legea și principiile pieței # Realitatea.md
Ministrul Economiei, Eugeniu Osmochescu, a respins propunerea de a impune o cotă obligatorie de 50% pentru produsele autohtone pe rafturile magazinelor, afirmând la Radio Moldova că o astfel de măsură ar contraveni atât principiilor economiei de piață, cât și normelor internaționale. Potrivit ministrului, impunerea unei limite minime pentru marfa produsă în Republica Moldova nu ar […] Articolul Ministrul Economiei: Impunerea a 50% produse locale pe rafturi nu respectă legea și principiile pieței apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
08:20
Chișinăul se pregătește pentru cea mai frumoasă perioadă a anului, când orașul se îmbracă în straie de sărbătoare. Străzile, piețele și parcurile capitalei încep să strălucească, aducând zâmbete pe chipurile celor mici și ai celor mari. Ion Ceban, primarul Chișinăului, a venit cu un mesaj cu ocazia sărbătorilor de iarnă. „Mulțumesc tuturor echipelor care muncesc […] Articolul VIDEO Chișinăul îmbracă straie de sărbătoare! Mesajul primarului Ion Ceban apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Activitatea punctului Giurgiulești–Reni, temporar suspendată din cauza unui atac cu drone în Ucraina # Realitatea.md
Atac cu drone asupra regiunii Bolgrad (Ucraina) a dus, în noaptea de 1 spre 2 decembrie 2025, la ora 01:20, la suspendarea temporară a activității punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni. Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării a informat Poliția de Frontieră că pe radare au fost detectate drone pe teritoriul Ucrainei, deplasându-se dinspre orașul […] Articolul Activitatea punctului Giurgiulești–Reni, temporar suspendată din cauza unui atac cu drone în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Horoscop 2 decembrie 2025: Emoții intense și oportunități financiare. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Realitatea.md
Este o zi în care nativii trebuie să găsească echilibrul între sentimente și rațiune, iar în afaceri este recomandat să nu ia decizii impulsive. Introspecția este binevenită. Berbec (21 martie – 19 aprilie)Ești plin de optimism și deschis la schimburi de experiență. Este momentul să te exprimi liber și să valorifici oportunitățile care apar. Taur […] Articolul Horoscop 2 decembrie 2025: Emoții intense și oportunități financiare. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Realitatea.md.
