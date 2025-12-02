Avocatul lui Plahotniuc, nemulțumit că presa nu poate filma procesul de judecată: A fost respinsă formal solicitarea

09:30

Tatiana Cociu demisionează din funcția de primar al orașului Orhei. Anunțul a fost făcut pagina sa de Facebook. „Cu mare regret vă anunț: îmi dau demisia. Eu și colegii mei suntem amenințați cu arestări doar pentru că lucrăm pentru oameni, iar locuitorii orașului și ai țării sunt supuși presiunii și amenzilor. Nu mai putem garanta […] Articolul Tatiana Cociu demisionează din funcția de primar al Orheiului: „Nu mai putem garanta rezultate” apare prima dată în Realitatea.md.