Donald Trump a avertizat Israelul să nu mai atace Siria. „Este o oportunitate istorică”

ProTV.md, 2 decembrie 2025 15:10

Acum 5 minute
15:30
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută în Belgia. Ancheta vizează posibile fraude cu fonduri europene ProTV.md
Acum 10 minute
15:20
„Curier” de droguri - prins în flagrant, în capitală: A fost reținut, după ce polițiștii au găsit acasă la el un kilogram de marijuana de peste 300 de mii de lei - VIDEO ProTV.md
15:20
Sancțiunile nu i-au împiedicat pe miliardarii ruși să se îmbogățească și mai mult anul acesta ProTV.md
Acum 30 minute
15:10
Donald Trump a avertizat Israelul să nu mai atace Siria. „Este o oportunitate istorică” ProTV.md
Acum o oră
14:50
Primele declarații ale lui Plahotniuc de pe banca acuzaților: Se declară nevinovat: „Nu mi s-a permis tehnica pentru a calcula. Erau extrase bancare, în viața mea nu am calculat atât de mult în minte" ProTV.md
Acum 2 ore
14:20
Prezent la ședința de judecată, Plahotniuc, a zâmbit ironic la întrebările jurnaliștilor. Ce a spus acesta când a fost întrebat ce crede despre acuzațiile care i se aduc - VIDEO ProTV.md
14:20
Cadoul pe care i-l pregătește Donald Trump lui Vladimir Putin dacă oprește războiul din Ucraina ProTV.md
14:20
Primele declarații ale lui Vlad Plahotniuc de pe banca acuzaților: Se declară nevinovat ProTV.md
14:10
Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja turismul ProTV.md
13:50
Ultima oră. Vlad Plahotniuc, încătușat, adus în fața magistraților. Primele imagini de la ședința de judecată - VIDEO ProTV.md
13:40
Vlad Plahotniuc, încătușat, adus în fața magistraților - VIDEO ProTV.md
Acum 4 ore
13:30
Vlad Plahotniuc, încătușat, adus în fața magistraților ProTV.md
13:20
Peste două mii de kilograme de carne de pui contaminată cu Salmonella. Lotul a fost ridicat de ANSA la frontiera Leușeni - VIDEO ProTV.md
13:00
CSM a aprobat suspendarea din funcție a unui judecător. Despre cine este vorba și care este motivul ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 02.12.2025 ProTV.md
12:50
Clipe de groază pentru o femeie din Băcioi: S-a ales cu arsuri pe suprafața corpului, în urma unei explozii. IGSU: „A uitat să închidă aragazul" ProTV.md
12:50
Activitatea punctului de trecere a frontierei Cahul–Oancea va fi sistată. Motivul și perioada vizată ProTV.md
12:50
Omor cu deosebită cruzime la Soroca. Doi tineri, plasați în arest preventiv după ce au omorât un bărbat ProTV.md
12:40
Administratoarea unei agenții de turism din capitală a ajuns pe banca acuzaților. Aceasta a prejudiciat clienții cu 3,5 milioane de lei ProTV.md
12:20
Discuții cruciale la Moscova. Vladimir Putin și Steve Witkoff negociază viitorul Ucrainei ProTV.md
12:00
Un bărbat, trimis în judecată pentru coruperea electorală a locuitorilor din Ceadîr-Lunga. Acesta ar putea sta ani grei la pușcărie ProTV.md
11:40
Noi proteste violente în Sofia, faţă de planul bugetar pentru 2026. Sediile partidelor de guvernământ, izolate de autorități ProTV.md
Acum 6 ore
11:30
Ambasadorul turc Mehmet Samsar, în vizită la Chișinău. Oficialul a avut o întâlnire cu secretarul de stat de la MAE - FOTO ProTV.md
11:20
Putin a fost informat că Armata rusă a cucerit orașele ucrainene Pokrovsk și Vovceansk. Cum a reacționat liderul Rusiei ProTV.md
11:20
Depozitul de petrol din Livni, Rusia, în flăcări după un atac ucrainean cu drone ProTV.md
11:10
Ucraina a distrus al patrulea petrolier din flota fantomă a lui Putin într-o săptămână ProTV.md
11:10
Ministerul Energiei a lansat procedura de modificare a cadrului legal în domeniul infrastructurii energetice ProTV.md
11:00
„Franța va trimite soldați să lupte în războiul din Ucraina”, susține Serviciul de Informații Externe al Rusiei ProTV.md
11:00
Casa Albă confirmă un al doilea atac asupra unei bărci din Caraibe, dar spune că un amiral a dat ordinul final, pe fondul acuzațiilor la adresa lui Pete Hegseth ProTV.md
10:50
Mai mulți șoferi din țară, în vizorul poliției. Au fost prinși drogați la volan sau fără permis de conducere. Doi dintre ei, reținuți pentru 72 de ore - FOTO ProTV.md
10:40
Afacere cu droguri, eșuată, la Bălți: Doi bărbați, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Unul dintre ei, prins în flagrant în timp ce ascundea narcoticele - VIDEO ProTV.md
10:30
Witkoff și Kushner se întâlnesc marți cu Putin. „Diplomația megafonului” nu a ajutat până acum, a spus Peskov ProTV.md
10:30
Un bărbat a fost executat pe stadion în Afganistan după ce familia victimei a refuzat să-l ierte - VIDEO ProTV.md
10:10
România a făcut o repriză bună cu Danemarca, dar a cedat clar pe final, la Campionatul Mondial de handbal feminin! Tricolorele speră la sferturi ProTV.md
09:50
Schemă de evaziune fiscală de aproximativ 8 milioane de lei comisă de o companie de construcții din Chișinău - deconspirată de PCCOCS și SFS: Au fost efectuate percheziții - VIDEO ProTV.md
09:40
Record Național: Cel Mai Mare Tort „Cușma lui Guguță” - VIDEO ProTV.md
09:40
Rusia afirmă că a capturat două orașe ucrainene aflate pe linia frontului, Kievul nu confirmă. De ce Kremlinul a făcut anunțul acum ProTV.md
Acum 8 ore
09:30
Cursa de trilioane de dolari pentru „superinteligența” artificială. „Toată lumea lucrează tot timpul. Este extrem de intens” ProTV.md
09:30
Președintele țării convoacă ședința Consiliului Național de Securitate. Temele care vor fi abordate ProTV.md
09:20
Rușii își modifică iar dronele Shahed. Metoda prin care Vladimir Putin vrea să dea jos toată aviația ucraineană de vânătoare ProTV.md
09:20
Încep demisiile oamenilor afiliați lui Şor? Primarul orașului Orhei, Tatiana Cociu, dispărută de mai bine de o lună, anunță că pleacă din funcție - VIDEO ProTV.md
09:10
Țara cea mai bună pentru pensionarii care vor să se mute. E cea mai apreciată pentru îngrijirea medicală, accesibilitate și climă ProTV.md
09:10
Schemă de evaziune fiscală de aproximativ 8 milioane de lei comisă de o companie de construcții din Chișinău - deconspirată de PCCOCS și SFS: Au fost efectuate percheziții ProTV.md
08:50
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă ProTV.md
08:40
Activitatea punctului de trecere Giurgiulești–Reni - sistată temporar în această noapte, în urma unui atac cu drone asupra Ucrainei. Precizările IGPF ProTV.md
08:40
Diplomația din culise: negocieri între oligarhii Rusiei și SUA cu privire la posibile acorduri în domeniul mineritului și energiei ProTV.md
08:30
A doua lovitură pentru Airbus. Acțiunile scad serios după descoperirea unei probleme de calitate. Avioanele vizate ProTV.md
08:20
Comandanții armatei ruse revendică, în fața lui Putin, „eliberarea” orașelor Pokrovsk și Vovchansk din Ucraina ProTV.md
08:20
Curs valutar BNM pentru 2 decembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
08:20
Zelenski a spus care este „marea problemă” care blochează negocierile cu Rusia pentru încheierea războiului ProTV.md
