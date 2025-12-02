Un nou pachet fiscal pentru stimularea economiei. PAS propune menținerea cotei zero pe profit și deduceri mai mari pentru educație
Moldpres, 2 decembrie 2025 15:10
Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate /PAS/ Radu Marian și Victoria Belous au anunțat înregistrarea unui nou proiect de lege care include mai multe măsuri fiscale ce trebuie adoptate până la 1 ianuarie 2026. Una dintre cele mai importante prevederi este ...
Acum 30 minute
15:10
MEC propune modificări la Codul Educației. Indemnizația de încadrare pentru tinerii specialiști va fi extinsă și la nivelul învățământului universitar și celui profesional tehnic # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a propus mai multe modificări la Codul Educației. Acestea vizează noi oportunități de studii pentru copiii reveniți din diasporă, integrarea copiilor cu dizabilități în sistemul educațional, revenirea la note în cl...
15:10
Acum 2 ore
14:10
Ex-liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a fost escortat astăzi sub pază sporită de la Penitenciarul Nr. 13, unde este încarcerat, la Judecătoria Chișinău, unde s-a reluat examinarea dosarului „Frauda Bancară”, una dintre cele mai complexe cauze d...
14:00
Guvernul Bulgariei a decis să retragă proiectul de buget pentru 2026 în urma protestelor publice pe scară largă, una dintre cele mai mari demonstraţii din ultimele decenii. Cabinetul de miniştri a anunţat marţi, prin intermediul biroului său de presă, că proiecte...
Acum 4 ore
13:10
Judecătorul Gheorghe Balan, de la Judecătoria Chișinău, a fost sancționat cu mustrare pentru abateri disciplinare. Decizia a fost adoptată astăzi cu opt voturi a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii /CSM/, comunică MOLDPRES.Procedura disciplinară a fost in...
12:40
Noi judecători în instanțele din Chișinău și alte șase raioane: 12 magistrați au depus jurământul la CSM # Moldpres
Doisprezece magistrați, recent numiți prin decret prezidențial, au depus astăzi jurământul în cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), comunică MOLDPRES.Președintele CSM, Sergiu Caraman, a anunțat că, din cei 15 magistrați numiți p...
12:40
Două deflagrații provocate de nerespectarea regulilor de securitate antiincendiare, înregistrate la Edineț și Chișinău # Moldpres
Două explozii produse în urma utilizării necorespunzătoare a surselor de încălzire au fost raportate pe 1 decembrie 2025, în orașul Cupcini, raionul Edineț, și în satul Băcioi, municipiul Chișinău, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratulu...
12:30
Banca Națională a Moldovei /BNM/ a obținut Silver Award la categoria Tech PR & Communication of Innovation în cadrul ediției 2025 a Romanian PR Award, pentru campania „A thousand reasons to try MIA”. Potrivit organizatorilor, proiectele premiate au fost ...
12:30
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au plasat sub restricție oficială un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui, provenit din import, după ce analizele de laborator, prelevate de Postul de inspecție la frontiera Leușeni, au confirm...
12:20
FOTO // Culoare în holul Spitalului Republican. O expoziție inedită a fost inaugurată în cadrul instituției # Moldpres
O expoziție de pictură care aduce lumină și expresivitate în spațiul medical a fost inaugurată în holul IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, comunică MOLDPRES.Expoziția, intitulată „Emoții Colorate”, poartă semnă...
12:20
Întrevederea viceprim-ministrului Valeriu Chiveri cu Thomas Lenk, reprezentantul special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană # Moldpres
La data de 2 decembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu Thomas Lenk, reprezentantul special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană. Dialogul a vizat starea cure...
12:00
Vacanțe ratate și milioane pierdute. Administratoarea unei firme de turism, care ar fi înșelat 60 de clienți, ajunge în fața judecătorilor # Moldpres
Procurorii din capitală au anunțat că au finalizat urmărirea penală și au trimis în instanță cauza unei administratoare de agenție turistică acuzată de escrocherie de peste 3.890.500 lei. Femeia fusese plasată anterior în arest preventiv, comunică MOLDPRE...
11:50
Un bărbat de 55 de ani, locuitor al orașului Ceadîr-Lunga, va ajunge pe banca acuzaților pentru corupere electorală, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, acesta ar fi folosit aplicația de internet „web-banking” a unei bănci rusești pentr...
11:50
Activitatea postului vamal de frontieră Cahul - Oancea va fi sistată astăzi în intervalul 14:00 – 15:30. Măsura este aplicată în contextul desfășurării lucrărilor de mentenanță la rețeaua de internet, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciului Vamal...
Acum 6 ore
11:20
11:00
Ministerul Energiei inițiază transpunerea în legislația națională a noului Regulament TEN-E # Moldpres
Ministerul Energiei a anunțat astăzi inițierea procedurii de modificare a Legii cu privire la energetică, pentru a integra în legislația Republicii Moldova Regulamentul (UE) 2022/869 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene (TEN-E). P...
10:50
Primărița din Orhei, Tatiana Cociu, și-a anunțat demisia. Noi alegeri ar urma să aibă loc pe 17 mai 2026 # Moldpres
Primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, și-a dat astăzi demisia, invocând presiuni asupra sa și asupra echipei. Anunțul vine la o zi după ce fugarul Ilan Șor a declarat că își sistează toate proiectele din Moldova și renunță la sprijinul politic pen...
10:20
USMF „Nicolae Testemițanu” va organiza Ceremonia depunerii Jurământului medicului de către absolvenții internaționali # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” va organiza Ceremonia depunerii Jurământului medicului de către absolvenții internaționali – Promoția 2025 – partea a II-a, comunică MOLDPRES.Evenimentul va avea ...
10:20
Mii de oameni s-au adunat luni în capitala Bulgariei şi în alte oraşe, protestând faţă de planul bugetar pentru 2026, primul elaborat în euro înainte ca ţara membră a Uniunii Europene să adopte moneda comună la 1 ianuarie, relatează Reuters....
10:00
09:50
O companie de construcții din capitală este suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani # Moldpres
O companie de construcții din capitală a ajuns în vizorul procurorilor și a angajaților Serviciului Fiscal de Stat fiind suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de opt milioane de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit PCCOCS, după ce ar fi...
09:50
Oficiali europeni sunt așteptați la Chișinău pentru cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova va găzdui vineri, 5 decembrie, cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM-UE). Evenimentul va fi coprezidat de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, ...
Acum 8 ore
09:20
VIDEO // Ministerul Culturii stabilește noi priorități pentru dezvoltarea Teatrului Național „Eugene Ionesco” # Moldpres
Ministerul Culturii își propune să consolideze activitatea Teatrului Național „Eugene Ionesco” prin investiții în infrastructură, sprijinirea tinerilor actori și diversificarea repertoriului, obiective stabilite în urma unei vizite de lucru efe...
09:10
Rusia a început să monteze rachete ghidate aer-aer R-60 (împreună cu lansatoarele sale) pe dronele Shahed pe care le folosește împotriva Ucrainei, transmite digi24.ro, preluat de MOLDPRES.Site-ul ucrainean militarnyi.com a publicat imagini cu o dronă dob...
08:50
Moneda unică europeană costă astăzi 19 lei și 68 de bani, înregistrând o ușoară apreciere cu doi bani, transmite MOLDPRES.Pe de altă parte, dolarul american se ieftinește cu opt bani și costă 16 lei și 92 de bani, relevă datele Băncii Naționale a Mo...
08:50
Volodimir Zelenski afirmă că teritoriul Ucrainei este „cea mai dificilă” problemă pentru încheierea războiului # Moldpres
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că priorităţile Kievului în negocierile de pace pentru încheierea războiului cu Rusia sunt menţinerea suveranităţii Ucrainei şi obţinerea unor garanţii solide de securitate, relatează BBC, preluat de news.ro și M...
08:30
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 4–17 decembrie 2025, pentru discuțiile anuale prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI, transmite MOLDPRES.Pot...
08:10
Activitatea punctului de trecere Giurgiulești–Reni, sistată temporar în urma unui atac cu drone asupra orașului Bolgrad # Moldpres
În noaptea de 2 decembrie 2025, la ora 01:20, activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost suspendată temporar, după ce autoritățile moldovene au fost informate despre un atac cu drone asupra orașului Bolgrad, în sudul Ucrainei, t...
Acum 24 ore
23:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, întreprinde o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. 10:00 Forumul Economic Moldova – China, ediția VII. Conferință de presă susținută de Președintele Camerei de Comerț și Industrie ...
22:50
Rectorul USM Igor Șarov, distins cu Premiul Național NEGRUZZI – 200 la ediția jubiliară de la Iași # Moldpres
Rectorul Universității de Stat din Moldova, prof. univ., dr. Igor Șarov, a fost desemnat laureat al Premiilor Naționale NEGRUZZI – 200, în cadrul ediției jubiliare a X-a, desfășurată vineri, 1 decembrie, la Iași. Distincția marchează recunoașterea contribu...
21:20
Iarna începe cu vreme predominant noroasă în Moldova: ploi slabe și ceață, anunţate pentru 2 decembrie # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că marţi, 2 decembrie 2025, cerul va fi predominant noros în întreaga țară. Noaptea, izolat se vor semnala precipitații slabe sub formă de ploaie, iar în timpul zilei vremea va fi fără precipitații semnificat...
21:10
FOTO, VIDEO // Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Poarta Neamului, acolo unde tradițiile prind viață # Moldpres
Există locuri care nu au nevoie de prezentări sofisticate. Le simți înainte să le vezi, le trăiești chiar înainte de a le fotografia. Poarta Neamului este unul dintre aceste locuri: un spațiu în care tradițiile autentice ale Moldovei se deschid în ...
20:50
Zona Dumbrava din Edineț va fi revitalizată: căi de acces, spații verzi și terenuri de sport pentru comunitate # Moldpres
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord a lansat procedura de licitație publică pentru executarea lucrărilor de construcții în cadrul proiectului „Revitalizarea și amenajarea zonei Dumbrava din municipiul Edineț”, un proiect major care vizează regene...
20:40
O delegație din Republica Moldova, formată din reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și ai IP „Centru Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor”,...
20:30
Republica Moldova și UE, angajament comun pentru protecția mediului și reforme instituționale # Moldpres
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut astăzi o întrevedere cu ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, prilej prin care a exprimat recunoștința pentru sprijinul acordat în domeniul mediului și schimbărilor climatice, tr...
20:20
FOTO // Start pentru Săptămâna Drumurilor Locale: peste opt mii de locuitori beneficiază de drumuri modernizate în Cruzești și Budești # Moldpres
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), a deschis astăzi #SăptămânaDrumurilorLocale în comuna Cruzești și în satul Budești, municipiul Chișinău, subliniind impactul pozitiv al Programului „Europa...
20:00
VIDEO // Proiectul AGGRI ar putea să se extindă, cu noi oportunități pentru ferme și sectoare agricole diverse # Moldpres
Proiectul AGGRI (Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură), destinat dezvoltării sectorului agricol din Republica Moldova, ar putea fi extins în viitor și către alte ramuri, inclusiv avicultura, creșterea suinelor, legumicultura,...
19:50
Decembrie 2025 în Moldova: vreme mai blândă decât de obicei, cu precipitații aproape de normă # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prezentat perspectiva meteorologică pentru luna decembrie 2025, bazată pe analiza materialelor sinoptice și climatice recente. Conform prognozei, temperatura medie lunară a aerului se va situa peste valorile normale pentru această ...
19:50
Zelenski cere discuții directe cu Trump pentru soluționarea divergențelor asupra planului de pace american # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că problema împărțirii teritoriilor disputate între Ucraina și Rusia reprezintă cel mai dificil punct în negocierile privind planul de pace american, lansat recent de Statele Unite. Alte chestiuni s...
19:40
Republica Moldova găzduiește, în perioada 1–12 decembrie 2025, o misiune de asistență tehnică a Fondului Monetar Internațional (FMI), axată pe modernizarea administrării fiscale în țară. Activitățile au început la Ministerul Finanțelor, unde m...
19:20
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas: „Soluția pentru pace e să punem presiune pe Rusia, nu pe Ucraina” # Moldpres
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, și-a exprimat îngrijorarea față de noi negocieri ruso-americane ce urmează să aibă loc marți la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și emisarul american al lui Donald Trump, Steve Witkoff. Oficialul ...
19:10
Vinul Moldovei își reafirmă valoarea şi prezenţa pe piața internațională la World Bulk Wine Exhibition 2025 # Moldpres
Republica Moldova a fost prezentă cu succes la ediția a XVII-a a World Bulk Wine Exhibition, desfășurată la finele lunii noiembrie 2025, la Amsterdam, unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate vinurilor, transmite MOLDPRES.Sub umbrela brandul...
18:30
18:30
Ambasadorul Italiei, Giuseppe Maria Perricone: „Companiile noastre pot profita de oportunitățile noului parcurs european al Moldovei” # Moldpres
Italia și Republica Moldova își consolidează cooperarea economică: Congresul anual al companiilor italiene și mixte, deschis la ChișinăuAmbasadorul Italiei în Republica Moldova, E.S. Giuseppe Maria Perricone, şi vicepremierul Vladimir Bolea, ministru...
18:20
Droguri, în valoare de peste 20 de milioane de lei, au fost scoase săptămâna trecută din circuit. Subdiviziunile polițienești au desfășurat acțiuni ample la nivel național, orientate spre combaterea circulației ilegale a substanțelor narcotice, informează ...
18:20
Ilan Șor închide «proiectele sociale» din Moldova. Experții văd o schimbare a strategiei Moscovei # Moldpres
Anunțul condamnatului fugar Ilan Șor privind închiderea tuturor „proiectelor sociale” din Republica Moldova este interpretat de guvernare și experți drept o confirmare a eșecului său și o schimbare a strategiei de influență a Moscovei în Republica...
18:10
Salariul mediu brut în trimestrul III 2025 a ajuns la 15 487,8 lei: creștere de 9,7% față de anul trecut, dar stagnare față de trimestrul precedent # Moldpres
În economia Republicii Moldova, toamna anului 2025 găsește angajații cu salarii mai mari decât anul trecut, dar aproape identice cu cele din trimestrul precedent. Datele publicate de Biroul Național de Statistică (BNS) arată că venitul mediu brut pe economie a ...
18:00
Republica Moldova și Ungaria deschid un nou capitol de cooperare agricolă în contextul integrării europene # Moldpres
La inițiativa Ungariei, specialiști ai ministerelor Agriculturii din Republica Moldova și Ungaria au participat, timp de trei zile, la Chișinău, la o rundă de consultări dedicate procesului de integrare europeană în sectorul agricol. Scopul întâlnirii a ...
18:00
Poliția de Frontieră semnalează o creștere semnificativă a cazurilor de prezentare a vizelor electronice falsificate # Moldpres
Poliția de Frontieră atenționează persoanele despre înregistrarea unei creșteri semnificative a cazurilor de prezentare a vizelor electronice falsificate la trecerea frontierei de stat. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să fie prudenți și să...
17:50
Guvernul lansează campania „Biblioteca de sub brad”, ajunsă la cea de-a patra ediție. Pe parcursul lunii decembrie, sub bradul din Casa Guvernului, vor fi colectate cărți care urmează a fi donate bibliotecilor școlare din localitățile Republicii Moldova.G...
