Percheziții la Bruxelles. Serviciul Diplomatic al UE, suspectat de gestionare abuzivă a banilor UE

Cele mai înalte eșaloane ale puterii ucrainene discută activ despre cine ar putea ocupa postul vacant de șef al Biroului Prezidențial de la Kiev, informează adevărul.ro. Există posibilitatea ca postul să fie ocupat de influentul diplomat Serhii Kișlița. Informația a fost publicată de ziarul ucrainean Pravda, citând surse. Printre candidații cu șanse, pe lângă Kișlița, […]