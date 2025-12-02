USM câștigă locul I la Concursul Național de Drept al UE
Juridice Moldova, 2 decembrie 2025 15:10
Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova scrie încă o pagină de succes în istoria performanței academice. Echipa noastră a obținut locul I în cadrul Concursului Național de Drept al Uniunii Europene, demonstrând încă o dată că excelența nu este doar un obiectiv, ci o tradiție. Suntem profund mândri de studenții noștri care […] Articolul USM câștigă locul I la Concursul Național de Drept al UE apare prima dată în JMD.
Acum 30 minute
15:10
Acum 6 ore
11:20
Masa rotundă „Protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități: abordări multidisciplinare” # Juridice Moldova
La data de 1 decembrie, la Universitatea de Stat din Moldova, a avut loc masa rotundă „Protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități: abordări multidisciplinare”. Evenimentul a fost organizat de Departamentul Sociologie Asistenta Sociala, Departamentul Drept Privat și Departamentul Drept Public, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu […] Articolul Masa rotundă „Protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități: abordări multidisciplinare” apare prima dată în JMD.
Acum 12 ore
06:40
Începând cu acest an, JMD Awards își deschide brațele pentru aplicări directe, oferind profesioniștilor și organizațiilor din domeniul juridic posibilitatea de a se înscrie în mod transparent la categoriile premiate în cadrul GALA JURIDICE MOLDOVA 2025. Vă invităm să aplicați la următoarele categorii (LINK: https://forms.gle/LTHzeQw9aiNxzZKh8): 1. JMD Law Firms (4 Top Law Firms & 1 […] Articolul Aplicarea pentru JMD Awards 2025 apare prima dată în JMD.
Ieri
10:20
Curtea Supremă de Justiție a emis două decizii vizând atât reprezentarea în instanță, cât și aplicarea accesoriilor obligațiilor băneşti după reforma Codului civil din 2019. După cum urmează: Decizia nr. 2rac–166/23 din 19 noiembrie 2025 La baza cauzei este un contract încheiat la 11 decembrie 2018. Contractul prevede o clauză penală. Întrucât debitorul nu și-a […] Articolul CSJ: despre regimul procurilor și acceptarea executării fără rezerve apare prima dată în JMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Pe 12 decembrie 2025 va avea loc cea de-a treia ediție a Green Future Conference, un eveniment dedicat companiilor din Republica Moldova care vor să rămână competitive într-o economie în transformare accelerată. Conferința promite un format modern, dinamic și orientat spre soluții reale, fiind concepută pentru a oferi antreprenorilor și managerilor instrumente practice pentru implementarea […] Articolul Green Future Conference 2025: despre companiile din Moldova și tranziția verde apare prima dată în JMD.
17:10
În premieră la Chișinău: Elias Tadeus cu concertul Cinemaphonika – mai mult decât muzică! # Juridice Moldova
După ce ne-a cucerit prin prezența sa la GALA JMD 2024, compozitorul și dirijorul Elias Tadeus va organiza la Chișinău un concert unic: Cinemaphonika – un concept muzical inovator, în care sunetul devine poveste, emoție și cinematografie vie. Ce este Cinemaphonika?Cinemaphonika este un spectacol complex care aduce pe aceeași scenă peste 70 de muzicieni – […] Articolul În premieră la Chișinău: Elias Tadeus cu concertul Cinemaphonika – mai mult decât muzică! apare prima dată în JMD.
21 noiembrie 2025
18:00
CSJ publică un nou aviz consultativ pe marginea încetării procesului penal pe motive de nereabilitare # Juridice Moldova
CSJ a publicat un nou aviz consultativ privind încetarea procesului penal pe motivul împăcării părților. Cauza Prin sentința Judecătoriei Bălți, sediul Glodeni, din 20 mai 2025, a fost încetat procesul penal în baza art. 186 alin. (2) lit. c) Cod penal, pe motivul împăcării părților. Instanța a constatat, în ședința preliminară, că partea vătămată a […] Articolul CSJ publică un nou aviz consultativ pe marginea încetării procesului penal pe motive de nereabilitare apare prima dată în JMD.
17 noiembrie 2025
15:40
Dialogul interprofesional – instrument de prevenție în reducerea cauzelor de răspundere disciplinară a judecătorilor # Juridice Moldova
Introducere Răspunderea disciplinară a judecătorilor este un instrument fundamental în arhitectura unui sistem judiciar echilibrat, în care independența magistratului coexistă cu obligația acestuia de a respecta cele mai înalte standarde etice și profesionale. În contextul Republicii Moldova, acest mecanism de control capătă o importanță sporită pe fondul transformărilor legislative și instituționale orientate spre consolidarea statului […] Articolul Dialogul interprofesional – instrument de prevenție în reducerea cauzelor de răspundere disciplinară a judecătorilor apare prima dată în JMD.
13 noiembrie 2025
12:00
Delincvența juvenilă rămâne una dintre cele mai complexe provocări ale sistemului de justiție, situată la intersecția dintre fragilitatea dezvoltării emoționale și influența mediului social. În spatele fiecărui comportament deviant se ascunde, adesea, o istorie de traumă, lipsă de atașament sigur și modele parentale inconsistente. În acest context, abordarea psihologică a minorilor aflați în conflict cu […] Articolul Dimensiunile psihologice ale delincvenței juvenile apare prima dată în JMD.
12 noiembrie 2025
11:50
Fundația „Regina Pacis” are plăcerea de a Vă invita să luați parte la evenimentul social „Castagnata”, care se va desfășura pe 15 noiembrie 2025, între orele 11.00 și 17.00, în Parcul Valea Morilor, scara Cascadelor din Chișinău. Evenimentul este dedicat sprijinirii activității Cantinei Sociale „Papa Francisc”, un spațiu al solidarității și speranței pentru persoanele aflate […] Articolul Castagnata – pentru solidaritate apare prima dată în JMD.
4 noiembrie 2025
07:40
Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 189/2025 privind Consolidarea cadrului de protecție a drepturilor consumatorilor de servicii financiare (din 25 octombrie curent), a fost stabilită o nouă procedură de soluționare a petițiilor, iar CNPF vine cu unele concretizări pe acestă margine. Prin urmare, aceasta sunt următoarele etape care necesită a fi urmate: Primul […] Articolul Legea 189/2025 și noua procedură de reclamație apare prima dată în JMD.
