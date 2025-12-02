USM câștigă locul I la Concursul Național de Drept al UE

Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova scrie încă o pagină de succes în istoria performanței academice. Echipa noastră a obținut locul I în cadrul Concursului Național de Drept al Uniunii Europene, demonstrând încă o dată că excelența nu este doar un obiectiv, ci o tradiție. Suntem profund mândri de studenții noștri care […] Articolul USM câștigă locul I la Concursul Național de Drept al UE apare prima dată în JMD.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Juridice Moldova