/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1378: Alertă în Moldova, negocieri dificile și spectacol cognitiv. Putin îl primește pe ginerele lui Trump

/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1378: Alertă în Moldova, negocieri dificile și spectacol cognitiv. Putin îl primește pe ginerele lui Trump

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8