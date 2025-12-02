FLASH | Percheziții la serviciul diplomatic al UE și la Colegiul Europei, în Belgia, în cadrul unui dosar de fraudă cu fonduri europene

07:50

Un copil de doi ani din orașul Dubăsari a ajuns la spital după ce a înghițit patru pastile hormonale găsite în locuință. Incidentul s-a produs în timp ce bunica, în vârstă de 45 de ani, era ocupată cu treburile gospodărești, iar micuțul a descoperit blisterul cu medicamente lăsat la vedere. La început, băiatul nu a […] Articolul Copil de 2 ani din Dubăsari, în stare gravă la spital după ce a înghițit pastile hormonale apare prima dată în SafeNews.