Emisarul american Steve Witkoff a ajuns la Moscova pentru discuții cu Putin privind încheierea războiului din Ucraina

UPDATE 12:59 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit la Paris pe 1 decembrie pentru a se întâlni cu președintele francez Emmanuel Macron pentru discuții despre drumul Ucrainei către pace, notează presa ucraineană. Zelenski este însoțit la Paris de soția sa, Olena Zelenska. Liderul de la Kiev urmează să se întâlnească cu Macron la Palatul Elysee....