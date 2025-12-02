(video) Revedere emoționantă: Irina Rimes și „Nana Finia”, învățătoarea care i-a descoperit talentul, față în față după ani de zile
UNIMEDIA, 2 decembrie 2025 14:40
Irina Rimes a fost surprinsă în cel mai frumos mod posibil. În platoul emisiunii „La Măruță”, artista s-a întâlnit cu prima sa profesoară, Efimia Capcelea, pe care o numește cu drag „Nana Finia”, scrie shok.md.
Acum 5 minute
15:00
Carne de pui cu Salmonella, care urma să ajungă în consum, depistată la intrare în țară: Un lot de peste 2,3 tone, reținut de ANSA # UNIMEDIA
Un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui, provenit din import, a fost plasat sub restricție oficială de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce analizele de laborator prelevate la Postul de inspecție la frontieră Leușeni au confirmat prezența bacteriei Salmonella.
15:00
Prima țară care va folosi un sistem laser de apărare aeriană gata de luptă. Va distruge cu precizie ținte în câteva secunde # UNIMEDIA
Israelul va implementa sistemul său de apărare laser Iron Beam până la sfârșitul anului, după finalizarea testelor operaționale ale sistemului de mare putere, devenind prima țară care utilizează un sistem laser de apărare aeriană gata de luptă, scrie protv.ro.
15:00
(video) Un bărbat, transportat la spital, după ce a fost lovit de un BMW, lângă Circ: Traversa în loc neregulamentar # UNIMEDIA
Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de un automobil de marca BMW, astăzi, în jurul orei 12:20, pe bulevardul Renașterii Naționale din capitală.
15:00
Judecătorii nu au permis filmarea integrală a ședințelor în dosarul Plahotniuc. Avocații: Interdicția reprezintă un semnal că justiția are ceva de ascuns # UNIMEDIA
Judecătorii au refuzat să dea curs demersului lui Vlad Plahotnic și al avocaților acestuia ca ședințele cu participarea fostului lider al PDM să fie filmate integral de jurnaliști și alte persoane interesate. În solicitarea lor, apărătorii au precizat că „filmările pot fi efectuate fără a perturba examinarea propriu-zisă a dosarului, lucru prevăzut inclusiv de standardele Curții Europene pentru Drepturile Omului”.
Acum 15 minute
14:50
(live/update) CSM, în ședință. Un demers al Curții Supreme de Justiție, aprobat de Consiliu. Ce prevede # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 2 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 10 subiecte.
14:50
Acum 30 minute
14:40
Acum o oră
14:30
(live) Ședința de judecată în dosarul „furtul miliardului”: Vlad Plahotniuc a fost adus în sală, iar presa, rugată să deconecteze dispozitivele mobile # UNIMEDIA
O nouă ședință de judecată în dosarul „furtul miliardului”, are loc astăzi, 2 decembrie. Aceasta va avea loc la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
14:20
Ultima oră! Judecătorul din Soroca, învinuit „pentru șofat în stare de ebrietate”, după scandalul de la o benzinărie, suspendat din funcție # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis suspendarea unui judecător, învinuit de conducerea unui vehicul în stare de ebrietate avansată, potrivit articolului 264¹ alin. (1) din Codul Penal.
14:20
(video) „Ce declarații veți face astăzi? - Veți auzi”. Cum a apărut Plahotniuc la ședința de judecată, în dosarul „furtul miliardului” # UNIMEDIA
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost adus de mascați astăzi, 2 decembrie, la ședința de judecată în dosarul „furtul miliardului”. Atât la intrare, cât și în sală, presa l-a așteptat pentru declarații, însă ex-parlamentarul s-a rezumat la un singur mesaj scurt: „Veți auzi.”
14:20
Steve Witkoff ar urma să se întâlnească cu Kirill Dmitriev, trimisul lui Vladimir Putin, la Moscova # UNIMEDIA
Trimisul prezidențial rus Kirill Dmitriev se va întâlni marți la Moscova cu reprezentantul special al SUA, Steve Witkoff, au declarat pentru Reuters surse apropiate negocierilor dintre SUA și Rusia, scrie digi24.ro.
14:10
Acum 2 ore
14:00
13:50
13:50
Zimbru Chișinău rămâne fără căpitan: Ștefan Burghiu părăsește echipa. Doi portari pleacă și ei # UNIMEDIA
Căpitanul FC Zimbru Chișinău, Ștefan Burghiu, părăsește oficial echipa. Alături de el se despart de club și portarii Nicolae Cebotari și Sebastian Agachi.
13:40
13:40
13:20
Elevii din clasa a IV-a ar putea reveni la note la matematică și limba română. Perciun: E doleanța mai multor părinți și profesori # UNIMEDIA
Elevii din clasa a IV-a din toate instituțiile educaționale din țară ar putea reveni la note, în 2026, la disciplinele de examen - matematica și limba română. Anunțul a fost făcut astăzi, de ministrul Educației, în cadrul unei conferințe de presă. „Este o doleanță a multor părinți, a învățătorilor, a cadrelor didactice, a directorilor de școli”, a precizat Dan Perciun.
13:20
Ultima oră! Vlad Plahotniuc, îmbrăcat la patru ace, adus de mascați la ședința de judecată pentru prima dată de când a fost reținut # UNIMEDIA
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost escortat astăzi la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde este programată o nouă ședință în dosarul „frauda bancară”.
13:10
(video) Imagini hilare: Nicolas Maduro răspunde amenințărilor lui Donald Trump cu mișcări de dans cel puțin amuzante # UNIMEDIA
În timp ce ameninţările de intervenţie americană asupra ţării sale se intensifică, preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi-a adunat luni susţinătorii la Caracas şi a asigurat că nu se va lăsa intimidat. Şi ca dovadă, Nicolas Maduro a dansat pe scenă pe un remix al propriilor sloganuri pacifiste, scrie digi24.ro.
Acum 4 ore
13:00
Explozii la Băcioi şi Cupcini: Încălcarea regulilor antiincendiare a provocat deflagrații puternice în 2 gospodării # UNIMEDIA
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că două deflagrații s-au produs la 1 decembrie 2025 în urma utilizării necorespunzătoare a surselor de încălzire, incidentele având loc în orașul Cupcini, raionul Edineț și în localitatea Băcioi din municipiul Chișinău.
13:00
„I-au înfășurat o funie de gât și l-au tras cu calul”: Tinerii acuzați de omorul cu cruzime a unui bărbat din Ocolina, trimiși în judecată. Riscă detenție pe viață # UNIMEDIA
Procuratura Soroca anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a doi tineri de 20 și 22 de ani, pentru omor comis cu deosebită cruzime.
12:50
(video) Tunelul groazei: Atac în stil mafiot cu explozii și mașini în flăcări, pe o autostradă din Italia. Anchetatorii suspectează o organizație criminală # UNIMEDIA
O bandă puternic înarmată, formată din cel puțin zece persoane, a atacat luni o dubă blindată ce transporta valori, pe autostrada Salerno–Reggio Calabria, în apropiere de localitatea Scilla, regiunea Reggio Calabria, scrie adevarul.ro.
12:40
12:40
12:20
Administratoarea companiei care a amăgit zeci de moldoveni de aproape 4 mil. lei, pe banca acuzaților: Le vindea „pachete turistice la prețuri atractive” # UNIMEDIA
Administratoarea unei companii turistice care a prejudiciat zeci de moldoveni cu bani în sumă de aproape 4 milioane de lei a fost trimisă în judecată, anunță Procuratura Generală.
12:10
Vama Cahul–Oancea, închisă temporar astăzi: Ce puncte de trecere alternative recomandă Poliția de Frontieră călătorilor # UNIMEDIA
Activitatea punctului de trecere a frontierei Cahul–Oancea va fi sistată, astăzi, în intervalul orar 14:00 – 15:30. Măsura are loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de mentenanță la rețeaua de internet din cadrul PTF.
12:10
Prețul motorinei scade mâine cu încă 13 bani. Și benzina va fi mai ieftină: Cât vor achita șoferii pentru carburanți # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat prețurile maxime de referință la carburanții standard, aplicabile pentru 3 decembrie 2025. Atât prețul la benzină, cât și motorină înregistrează scăderi ușoare.
12:00
Witkoff și Kushner se întâlnesc marți cu Putin. „Diplomația megafonului” nu a ajutat până acum, a spus Peskov # UNIMEDIA
Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner, se vor întâlni marți cu președintele rus, Vladimir Putin, pentru a discuta despre o posibilă soluție pentru a pune capăt războiului din Ucraina, transmite HotNews.ro, cu referire la Reuters.
11:50
11:50
„Cinci vedete internaționale au fost interzise pe covorul roșu: iubitul unei actrițe moldovence, cu 35 de ani mai în vârstă decât ea, pe listă # UNIMEDIA
Numeroase vedete internaționale nu au voie să mai pășească pe covorul roșu din cauza comportamentelor agresive. Spynews.ro a scris top cinci staruri de la Hollywood care au strict interzis și ce au făcut.
11:50
11:40
O femeie a fost jefuită în plină zi, într-o bancă din capitală: Doi indivizi au lăsat-o fără zeci de mii de lei # UNIMEDIA
O femeie a rămas fără bani, după ce a fost jefuită de doi tineri chiar într-o sucursală a unei bănci din sectorul Rîșcani. Potrivit informațiilor, cazul a avut loc pe data de 1 decembrie, iar 2 tineri de 18 și 19 ani au fost reținuți.
11:20
Detalii după demisia lui Andrii Ermak, principalul consilier al lui Zelenski. De ce a refuzat negocierile cu ginerele lui Donald Trump # UNIMEDIA
Administrația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ar fi ales, în 2024, o strategie diferită de dialog cu echipa lui Donald Trump, respingând o propunere de a stabili contacte directe cu Jared Kushner, ginerele președintelui american și una dintre actualele persoane influente în negocierile privind încheierea războiului din Ucraina, scrie adevarul.ro.
11:20
(foto/video) Șefi ai unei companii de construcție, luați pe sus cu percheziții: Ce schemă ar fi pus la cale, pentru a nu plăti taxe și impozite de 8 milioane lei # UNIMEDIA
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală de aproximativ 8.000.000 de lei, comisă de o companie din Chișinău din domeniul construcțiilor.
Acum 6 ore
10:50
10:50
(video) „Jur să respect Constituția și legile țării”. Doisprezece magistrați, din cei 15 decretați de Maia Sandu, au depus jurământul. Caraman: „Să purtați roba de judecător cu demnitate” # UNIMEDIA
Doisprezece magistrați, din cei 15 numiți recent prin decret prezidențial, au depus astăzi, 2 decembrie, jurământul de învestire în funcție. Ceremonia oficială a avut loc în prezența conducerii Consiliului Superior al Magistraturii. Președintele CSM, Sergiu Caraman, le-a urat succes noilor judecători și i-a îndemnat „să poarte roba de judecător cu demnitate”.
10:50
Like-urile pe Instagram l-au costat căsnicia: Un bărbat din Kayseri a ajuns la tribunal, după ce a apreciat fotografiile mai multor femei # UNIMEDIA
Cei căsătoriți au un nou motiv de panică online: înainte de a apăsa inimioara, ar fi bine să se gândească de două ori. Curtea Supremă din Turcia a stabilit că aprecierea fotografiilor unor persoane de sex opus pe rețelele de socializare poate fi considerată un motiv întemeiat de divorț, scrie Can Can.
10:30
O echipă FMI vine în Moldova, după ce țara noastră a ratat tranșa de 170 milioane $: Experții vor analiza evoluțiile din economie și prioritățile autorităților # UNIMEDIA
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Iancu, vine în Republica Moldova, după ce s-a aflat că țara noastră a ratat tranșa de 170 de milioane de dolari de la FMI.
10:00
10:00
09:50
09:40
Maia Sandu convoacă, astăzi, Consiliul Național de Securitate: Riscurile de securitate cibernetică, pe agendă # UNIMEDIA
Șefa statului convoacă, marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS).
09:30
Primărița de Orhei, Tatiana Cociu, a demisionat din funcție. Despre aceasta a anunțat aceasta personal printr-un mesaj pe Facebook. „Cu mare regret vă anunț că îmi dau demisia. Eu și colegii mei suntem amenințați cu arestări doar pentru că lucrăm pentru oameni, iar locuitorii orașului și ai țării sunt supuși presiunii și amenzilor”, se arată în mesaj.
09:20
Cinci tone de ulei de palmier toxic, ridicate de ANSA dintr-un depozit din Moldova: Marfa va fi nimicită # UNIMEDIA
Un lot de ulei de palmier, în cantitate de 5000 kg, a fost reținut de inspectorii Agenției Naţionale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) direct la depozitul importatorului.
09:10
Încoronarea lui Napoleon și Bătălia de la Austerlitz au schimbat puterea europeană.
09:10
Atenție șoferi! Ungaria va majora amenzile rutiere pentru camioane: Unele sancțiuni se vor dubla # UNIMEDIA
Ungaria introduce majorări semnificative ale amenzilor rutiere și extinde rețeaua de drumuri cu taxă, măsuri care vor afecta transportatorii de marfă și utilizatorii autostrăzilor începând cu finalul lui 2025 și începutul lui 2026, scrie presa română.
Acum 8 ore
08:50
(video) S-a căsătorit cu un milionar austriac, iar el a înșelat-o cu o rudă: Povestea unei moldovence care a învins cancerul, a depășit trădarea și a crescut 5 copii. „I-am dat papucii” # UNIMEDIA
După o căsnicie eșuată, din care a rămas cu 5 copii, o boală câștigată împotriva cancerului și ani de muncă la Moscova, departe de familie, a făcut cunoștință cu un austriac milionar și s-a căsătorit cu el. Iar când viața începu să-i pară o poveste, bărbatul a înșelat-o cu o rudă apropiată, așa că a decis să pună punct relației fără nicio remușcare. Este povestea de viață a unei moldovence din nordul Moldovei, care a dezvăluit, într-un monolog la Dorin Galben, cum a reușit să treacă peste toate încercările pe care i le-a pregătit destinul și să crească, de una singură, 4 băieți și o fată, într-o țară străină, fără niciun ajutor.
08:40
Zelenski a spus care este „marea problemă” care blochează negocierile cu Rusia pentru încheierea războiului # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că priorităţile Kievului în negocierile de pace pentru încheierea războiului cu Rusia sunt menţinerea suveranităţii Ucrainei şi obţinerea unor garanţii solide de securitate, relatează BBC, citat de presa română.
08:30
Activitatea postului vamal Giurgiulești - Reni a fost sistată noaptea trecută din cauza unui atac cu drone: Ce spun autoritățile # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră anunță că în noaptea de 2 decembrie 2025, la ora 01:20, activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost temporar sistată, ca urmare a unui atac cu drone asupra regiunii Bolgrad (Ucraina).
