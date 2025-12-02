Peste 70 de școli din R. Moldova ar urma să fie reorganizate. Lista instituțiilor vizate și noile criterii propuse de MEC

Peste 70 de școli din R. Moldova ar urma să fie reorganizate. Lista instituțiilor vizate și noile criterii propuse de MEC

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md