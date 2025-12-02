Orașul Pokrovsk este în continuare sub jurisdicție ucraineană, chiar dacă Vladimir Putin l-a revendicat

18:30

De la începutul războiului din Ucraina, circa 1.9 milioane de refugiați ucraineni au tranzitat R. Moldova, peste 130 de mii au ales să rămână aici, dintre care peste 20 de mii sunt copii de vârstă preșcolară sau școlară. Cifrele au fost prezentate de premierul Alexandru Munteanu, la întrevederea cu reprezentanta Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în R. Moldova, Anne-Marie Deutschlander.