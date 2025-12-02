VIDEO | Curier de droguri reținut în flagrant cu marfă de peste 300.000 de lei

07:00

În Dubai a început să funcționeze Woohoo, un restaurant al cărui meniu este elaborat de un program de IA, numit bucătarul-șef Aiman. Localul a devenit un nou proiect tehnologic în orașul care aspiră să devină vitrina viitorului. Dubaiul este cunoscut pentru scena sa gastronomică variată, de la restaurante cu stele Michelin până la bucătăria stradală