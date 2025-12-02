/LIVE/ Primele imagini cu Vladimir Plahotniuc, adus la judecătorie: A fost escortat de mascați

TV8, 2 decembrie 2025 13:40

/LIVE/ Primele imagini cu Vladimir Plahotniuc, adus la judecătorie: A fost escortat de mascați

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 5 minute
13:50
Război în Ucraina, ziua 1378: Alertă în Moldova, negocieri dificile și petrolier atacat. Putin îl primește pe ginerele lui Trump TV8
Acum 15 minute
13:40
/LIVE/ Primele imagini cu Vladimir Plahotniuc, adus la judecătorie: A fost escortat de mascați TV8
13:40
Război în Ucraina, ziua 1377: Alertă în Moldova, negocieri dificile și petrolier atacat. Putin îl primește pe ginerele lui Trump TV8
Acum o oră
13:20
Țeapa cu „vacanțe avantajoase”: Administratoarea unei companii turistice, trimisă în judecată TV8
13:20
/VIDEO/ Primele imagini cu Vladimir Plahotniuc, adus la judecătorie: A fost escortat de mascați TV8
Acum 2 ore
12:50
/VIDEO/ Peste două tone de carne vor fi distruse de ANSA: Conțin Salmonella TV8
12:20
/VIDEO/ Geniști la fel ca bărbații: Povestea femeilor din Armata Națională, aflate în linia întâi în Kosovo TV8
Acum 4 ore
11:50
Atenție, călători: Activitatea PTF Cahul-Oancea va fi temporar sistată pe 2 decembrie 2025 TV8
11:20
12 dintre cei 15 judecători noi, numiți de Maia Sandu, au depus jurământul: Ce cadou simbolic au primit TV8
11:00
/VIDEO/ Cimitirul Eroilor din Chișinău, lăsat în voia sorții: „Aici poți să mori, nu alta” TV8
10:30
/VIDEO/ Companie de construcții din Chișinău, percheziționată: Ar fi tăinuit milioane de lei de la stat TV8
10:20
Discuții cruciale la Moscova între Putin și Witkoff: Care este „cea mai dificilă” problemă în viziunea lui Zelenski TV8
10:00
Municipiul Orhei rămâne fără primar: Tatiana Cociu a demisionat TV8
Acum 6 ore
09:30
Maia Sandu a convocat ședința Consiliului Național de Securitate: Ce subiecte vor fi discutate TV8
09:10
/DOC/ Venituri din consultanță și casă în folosință gratuită: Ce avere a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavrilița TV8
08:40
Mai multe comenzi peste hotare decât acasă: Câți bani cheltuie moldovenii pe site-uri străine TV8
08:00
Alertă în sudul Moldovei după un atac cu drone în Ucraina: Un punct de trecere a frontierei, închis temporar TV8
Acum 8 ore
07:40
Horoscop 2 decembrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii iau decizii curajoase, Balanțele repară relații, iar Peștii își ascultă inima TV8
07:10
/METEO/ Vremea azi, 2 decembrie 2025: Ploi într-o regiune a țării. Care vor fi temperaturile maxime TV8
Acum 24 ore
23:50
Dicționarul Oxford a desemnat cuvântul anului 2025: Legătura cu era digitală TV8
23:30
Lionel Messi scrie istorie: A devenit cel mai bun pasator din istoria fotbalului TV8
23:20
/VIDEO/ Crimă pentru bani la Rezina: Trei suspecți au fost reținuți de poliție TV8
23:00
/VIDEO/ Câinele de la vamă, Uran, a găsit peste 10 mii de țigarete: Unde erau ascunse TV8
22:30
Numărătoare inversă: Încă 24 de zile până la vacanța de iarnă. Cât timp va dura TV8
22:10
„E atât de simplu să fii Moș Crăciun!”: Guvernul a lansat campania „Biblioteca de sub brad” TV8
21:40
/VIDEO/ Sentința în dosarul lui Chiril Lucinschi, amânată din nou: Precizările procurorilor și reacția învinuitului TV8
21:10
/VIDEO/ Inundații fără precedent în Indonezia: Ciclonul Senyar a făcut circa 450 de morți TV8
20:40
Ultima etapă a primei faze a campionatului intern la fotbal: Care echipe au ratat playoff-ul TV8
20:10
Schema Moscovei pentru evitarea despăgubirilor: Soldații uciși pe front, declarați dezertori TV8
20:00
/VIDEO/ Jaf ca în filme în Italia: Hoții au folosit Kalașnikov, cuie pe asfalt și au incendiat mașini TV8
19:30
Locuitorii unui sat din Moldova vor să-și schimbe primarul: CEC ar putea organiza referendum TV8
18:50
/VIDEO/ Carambol pe o autostradă din SUA: 50 de mașini s-au ciocnit în lanț TV8
18:40
/VIDEO/ „Alegeri” în stânga Nistrului: Prezență slabă la urne și rezultate fără cifre TV8
17:50
13 persoane arestate după incendiul din Hong Kong: Sunt acuzate de neglijență în renovări TV8
17:40
Doliu în tenisul mondial: A murit legendarul Nicola Pietrangeli. Avea 92 de ani TV8
17:20
Averea ministrului Economiei, Eugen Osmochescu: Casă de la zero, două mașini și salariu de mii de euro TV8
16:50
Frică, traume și animale speriate: Avocații Poporului cer interzicerea artificiilor de sărbători TV8
16:20
/VIDEO/ Început tragic de săptămână în Ucraina: Cel puțin patru morți într-un atac rusesc la Dnipro TV8
16:10
/HARTĂ/ Cum va fi vremea în decembrie 2025: Recordul cu -30ºC și fenomenul care se repetă la 20 de ani TV8
15:40
/DOC/ BMW nou-nouț și datorii de 2 milioane de lei: Cu ce avere a venit Emil Ceban la Ministerul Sănătății TV8
15:20
Motorină mai ieftină: Cât vor costa carburanții pe 2 decembrie 2025 TV8
14:50
Record Național la PortMall: Cel mai mare tort „Cușma lui Guguță” /P/ TV8
14:50
/VIDEO/ Droguri aduse cu drona? Ministra de Interne îi răspunde lui Renato Usatîi și prezintă statistici TV8
14:40
Ce riscă tânărul care și-ar fi ucis mama și s-a aruncat de la etaj: A fost trimis în judecată TV8
14:20
Din 1 decembrie, Orange Moldova oferă Roaming în UE, ca acasă, cu noile Abonamente One /P/ TV8
14:20
/VIDEO/ Munți de bani: Sechestru pe 18 milioane de lei în dosarul finanțării partidelor politice TV8
14:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1377: Șanse de pace, vizită la Paris și intenția NATO. „Rusia pregătește un dezastru ecologic” TV8
14:00
/VIDEO/ Negocieri de pace în SUA pe notă optimistă: Primele declarații din Ucraina și ochii pe Rusia TV8
Ieri
13:50
/VIDEO/ O nouă monedă de colecție, lansată de Banca Națională: E dedicată Reginei Maria TV8
13:20
/VIDEO/ Ilan Șor a rămas fără bani? Închide proiectele sociale din Moldova și acuză președinta TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.