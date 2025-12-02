Târgul Național al Covorului „Covorul Dorului”, ediția a XII-a

13:00

Deputatul blocului ALTERNTIVA, Ion Chicu, susține că mai mulți părinți din Moldova au primit somații de la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), prin care ar fi obligați să restituie indemnizația de 1.000 de lei primită în primele două săptămâni ale lunii septembrie, pentru pregătirea copiilor de școală. Chicu a reamintit că această indemnizație a […]