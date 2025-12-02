Alegeri ilegale în republica inexistentă pe hartă

17:00

În ultimele luni, atenția mediatică s-a concentrat asupra crizei politice din Găgăuzia, sudul autonom al Republicii Moldova. Blocajul instituțional este profund: legislativul local nu mai funcționează, iar bașcana (șeful executiv al autonomiei Găgăuziei) Evghenia Guțul se află în detenție, condamnată la șapte ani pentru finanțarea ilegală a campaniei electorale. Regiunea a ajuns, de facto, sub influența oligarhului fugar Ilan Șor, iar cumpărarea alegătorilor a consolidat controlul său asupra autonomiei. Localnicii privesc cu reticență politica: unii speră la revenirea bașcanei, alții sunt dezinteresați sau dezamăgiți. Tinerii se declară neimplicați, iar persoanele mai în vârstă așteaptă cu speranță reluarea alegerilor. În acest context, Chișinăul și experții încearcă să răspundă la două întrebări cruciale: când vor fi organizate noile alegeri și cum poate fi limitată influența Moscovei asupra procesului electoral.