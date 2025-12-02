Trimestrul III aduce un nou declin demografic: Decesele depășesc semnificativ numărul nașterilor
Radio Chisinau, 2 decembrie 2025 12:10
Republica Moldova continuă să se confrunte cu un declin demografic accentuat. Datele Biroului Național de Statistică, analizate de iData, arată că în trimestrul III al anului 2025 numărul deceselor a depășit numărul nașterilor cu 1.103 persoane.
• • •
Acum 15 minute
12:10
Acum 30 minute
11:55
Procuratura UTA Găgăuzia a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în care un bărbat de 55 de ani, locuitor al orașului Ceadîr-Lunga, este învinuit de comiterea faptei de corupere electorală.
Acum o oră
11:50
Ministerul Energiei inițiază transpunerea în legislația națională a noului Regulament TEN-E # Radio Chisinau
Ministerul Energiei a anunțat astăzi inițierea procedurii de modificare a Legii cu privire la energetică, pentru a integra în legislația Republicii Moldova Regulamentul (UE) 2022/869 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene (TEN-E). Procesul are loc după ce versiunea anterioară a regulamentului a fost deja transpusă.
11:40
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu: Interconectarea energetică dintre Chișinău și UE avansează # Radio Chisinau
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a declarat că R. Moldova a înregistrat progrese „remarcabile” în domeniul energetic și se află într-un proces avansat de integrare în sistemul european. Oficialul a subliniat că transformările din sectorul energetic reprezintă una dintre cele mai importante reușite ale țării în ultimii ani.
11:25
OAMENI ȘI IDEI | Oana Cristea Grigorescu: „Teatrul radiofonic rămâne un spațiu unic al imaginației. Radioul are o forță pe care internetul nu o poate înlocui” (Audio) # Radio Chisinau
În cadrul emisiunii „Oameni și Idei”, de la Radio Chișinău am avut-o ca invitată pe una dintre cele mai respectate voci ale criticii de teatru din România – Oana Cristea Grigorescu, critic de teatru, jurnalist cultural și redactor la Radio România. Cu o experiență îndelungată în presa culturală și cu numeroase producții radiofonice premiate în festivaluri internaționale, Oana Cristea Grigorescu a vorbit despre jurnalismul cultural și rolul teatrului radiofonic în era digitalizată.
Acum 2 ore
11:10
VIDEO | Premierul britanic a recunoscut public că Brexitul a afectat grav economia Regatului Unit # Radio Chisinau
Britanicii trebuie să accepte compromisurile unei relații mai strânse cu Uniunea Europeană, a declarat luni premierul britanic.
10:45
Pe străzile Chișinăului vor circula troleibuze iluminate în spiritul sărbătorilor de iarnă # Radio Chisinau
Transportul public din Chișinău intră oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Începând cu 5 decembrie, 50 de troleibuze, inclusiv unități turistice și retro, vor circula pe străzile capitalei complet decorate cu luminițe festive, aducând spiritul iernii mai aproape de pasageri.
10:25
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional vine la Chișinău pentru consultări anuale # Radio Chisinau
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 4–17 decembrie 2025, pentru discuțiile anuale prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI, transmite MOLDPRES.
Acum 4 ore
10:15
Comitetul Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova se întrunește vineri la Chișinău # Radio Chisinau
Parlamentul Republicii Moldova va găzdui vineri cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. Evenimentul va fi co-prezidat de Marcel Spatari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, și de europarlamentarul Siegfried Mureșan, transmite IPN.
10:05
Orașul Orhei rămâne fără primar. Tatiana Cociu anunță că demisionează din funcția deținută # Radio Chisinau
Tatiana Cociu anunță că își dă demisia din funcția de primar al orașului Orhei. motivând că este nevoită să soisteze toate proiectele pornite în oraș și că, astfel, nu poate garanta rezultate.
09:40
„Alegerile” din stânga Nistrului - „un non-subiect despre o non-alegere pentru un non-parlament, într-un non-stat” (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie despre negocierile dintre ruși și americani și subliniază că pacea depinde și de retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. De asemenea, publicațiile relatează despre așa-numitele alegeri de la Tiraspol, unde Sheriff păstrează controlul asupra regiunii, și comentează noul proiect politic al Kremlinului în R. Moldova.
09:25
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS).
09:15
UE pregătește noi sancțiuni împotriva Belarusului, după incursiunile cu baloane în Lituania. Ursula von der Leyen: „E inacceptabil” # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni că UE pregătește sancțiuni suplimentare împotriva Belarusului, ca urmare a „atacului hibrid” asupra Lituaniei cu baloane pentru contrabandă. În același timp, Minskul a acuzat la rândul său Lituania că folosește drone pentru operațiuni de spionaj împotriva președintelui Aleksandr Lukașenko, relatează agențiile Reuters și EFE.
09:00
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
08:50
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 49.993 de traversări. Totodată, 18 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova.
08:40
Guvernul adună cărți sub brad: donațiile din acest an vor ajunge în bibliotecile școlare # Radio Chisinau
Guvernul lansează o nouă ediție a campaniei „Biblioteca de sub brad”, organizată pentru a patra oară. Pe parcursul lunii decembrie, sub bradul din Casa Guvernului vor fi colectate cărți care vor fi donate bibliotecilor școlare din localitățile Republicii Moldova, transmite IPN.
08:25
Rectorul USM Igor Șarov, distins cu Premiul Național NEGRUZZI – 200 la ediția jubiliară de la Iași # Radio Chisinau
Rectorul Universității de Stat din Moldova, profesor universitar Igor Șarov, a fost desemnat laureat al Premiilor Naționale NEGRUZZI – 200, în cadrul ediției jubiliare a X-a, desfășurată vineri, 1 decembrie, la Iași.
Acum 6 ore
08:15
Încasările la Bugetul public național, administrate de Fisc, cresc cu 13,5% în 11 luni # Radio Chisinau
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative, au constituit circa 72,6 miliarde lei pentru 11 luni ale anului 2025, ceea ce denotă o creștere de 8,6 miliarde lei sau cu 13,5% în raport cu perioada similară a anului precedent.
08:05
Activitatea postului vamal Giurgiulești - Reni a fost sistată din cauza unui atac cu drone: Ce spun autoritățile # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră anunță că în noaptea de 2 decembrie 2025, la ora 01:20, activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost temporar sistată, ca urmare a unui atac cu drone asupra regiunii Bolgrad (Ucraina).
Acum 24 ore
21:05
Primăria Chișinău a început să distribuie cadouri pentru copiii de la grădinițe. Din totalul de 30 451 de cadouri, primele 1 700 au ajuns deja la opt instituții de la Botanica. Livrările se vor face în toate sectoarele capitalei, pe parcursul săptămânii.
20:50
20:25
Temperaturile din decembrie vor fi mai blânde decât norma medie prevăzută pentru această lună. În schimb, se anunță ploi și zăpadă în cantități obișnuite, a comunicat pentru IPN Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
20:05
Nicola Pietrangeli, dublu campion la Roland Garros și primul italian care a cucerit un titlu de Grand Slam, a decedat la vârsta de 92 de ani, a anunțat luni Federația italiană de tenis (FITP).
19:45
IMSP CNAMUP anunță că în perioada 24–30 noiembrie ambulanța a fost solicitată pentru 14 048 de persoane, dintre care 1 859 copii. După acordarea asistenței medicale urgente, 6 090 pacienți au fost transportați la spitale. Au fost înregistrate 418 apeluri inutile care nu au corespuns criteriilor de urgență.
19:25
Peste 800 de cazuri noi de infecție HIV au fost înregistrate în R. Moldova anul trecut # Radio Chisinau
Comunitatea internațională marchează anual, la 1 decembrie, Ziua mondială de combatere a HIV/SIDA. Tema din acest an – „Depășirea perturbărilor, transformarea răspunsului la SIDA” – subliniază importanța solidarității și a inovației în contextul crizelor globale și al schimbărilor sociale.
19:05
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 24 - 30 noiembrie 2025, Î.M. Regia „Exdrupo” a executat un șir de lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, în toate sectoarele orașului și în suburbii.
18:30
Ucraina anunță linia roșie peste care nu va trece în negocierile de pace: „Nu ne permite Constituția” # Radio Chisinau
Reprezentanții Ucrainei la negocierile cu SUA din Florida au declarat că retragerea trupelor din partea neocupată a Donbasului pentru încheierea păcii este imposibilă, au declarat surse informate pentru RBC-Ucraina. Potrivit acestora, discuțiile din cadrul întâlnirii s-au concentrat pe „aspectele problematice” ale unui potențial acord de pace, în special pe teritoriile disputate. În același timp, partea americană a comunicat delegației ucrainene poziția Rusiei, care cere retragerea completă a forțelor ucrainene din Donbass.
18:05
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
18:00
Avocații Poporului cer interzicerea comercializării și utilizării articolelor pirotehnice # Radio Chisinau
Avocatului Poporului, Ceslav Panico, și a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, anunță luni, 1 decembrie, că au expediat demersuri și au solicitat autorităților responsabile interzicerea comercializării și utilizării articolelor pirotehnice, inclusiv petarde, artificii, fumigene și alte dispozitive similare, pe întreg teritoriul R. Moldova, în perioada sărbătorilor de iarnă.
17:45
Ministerul Muncii și Protecției Sociale consolidează sprijinul pentru părinți și îngrijitori în Republica Moldova # Radio Chisinau
Pe data de 27 noiembrie 2025 a avut loc evenimentul cu genericul „Consolidarea sprijinului pentru părinți și îngrijitori în RM: de la dovezi globale la acțiuni naționale”, unde au fost prezentate rezultatele Studiului național privind programele de parenting în Republica Moldova. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice, organizațiilor internaționale, mediului academic și specialiști din domeniul protecției copilului, oferind o imagine actualizată asupra programelor existente și a nevoilor reale ale familiilor.
17:35
Zestrea Neamului | Nicolae Gribincea: „Românitate, muzică și identitate. Ediție specială de 1 Decembrie” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
17:25
UE are un nou sistem de indicații geografice pentru produsele artizanale și industriale # Radio Chisinau
Sticlarii, olarii, tăietorii, bijutierii și alți producători europeni își vor putea înregistra denumirile de produse în cadrul noului sistem al UE de indicații geografice (IG) pentru produsele artizanale și industriale, începând cu 1 decembrie 2025, a anunțat luni Comisia Europeană.
17:05
Cinci tone de ulei de palmier cu niveluri periculoase de contaminanți au fost reținute de inspectorii ANSA # Radio Chisinau
Cinci tone de ulei de palmier cu niveluri periculoase de contaminanți au fost reținute de inspectorii ANSA chiar în depozitul importatorului. Controlul a scos la iveală depășiri majore ale Sumei dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esterii acizilor grași de 3-MCPD: 4500 µg/kg, față de limita legală de 2500 µg/kg.
16:55
Peste 20 de kg de droguri sintetice, în valoare de 14 milioane de lei, ridicate de poliție # Radio Chisinau
Un cetățean ucrainean, în vârstă de 63 de ani, a fost reținut pentru trafic de droguri sintetice prin intermediul aplicației mobile Telegram. Pe acest caz, oamenii legii au ridicat peste 20 de kg de droguri sintetice, în valoare de 14 milioane de lei.
16:50
16:30
Ambasadorul Japoniei, Yoichiro Yamada, decorat de Maia Sandu cu „Ordinul de Onoare” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu i-a conferit ambasadorului Japoniei la Chișinău, Yoichiro Yamada, distincția „Ordinul de Onoare”, în semn de recunoaștere a contribuției sale la consolidarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre Republica Moldova și Japonia. Ceremonia a avut loc cu prilejul încheierii mandatului diplomatului.
16:15
Invitație la o lectură interesantă, utilă și plăcută, prin contact direct cu NATURA # Radio Chisinau
A început campania de abonare 2026! Revista NATURA vă așteaptă să fiți parte din familia ei. „Fiecare ediție o pregătim cu gândul la cititorii noștri - să fie interesantă, utilă și plăcută pentru toate vârstele și toate domeniile”.
16:05
Peste 70 de proiecte, printre care șase legi și 16 hotărâri, au fost examinate de aleșii poporului în luna noiembrie.
15:50
Cooperarea moldo-elvețiană, bazată pe numeroase proiecte cu impact direct asupra cetățenilor, precum și oportunitățile de dezvoltare a relațiilor investiționale dintre cele două state, au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadorul Elveției, Felix Baumann.
15:30
Sportivii din R. Moldvoa Vitalie Spînu, Anastasia Spînu și Daniel Mutelica au câștigat medaliile de aur la turneul internațional din seria „Grand Prix” la karate shotokan.
15:20
DOSAR TRANSNISTREAN | Dorin Chirtoacă: Reintegrarea înseamnă ca și ei să vrea acele standarde pe care încercăm să le construim aici la Chișinău pentru a fi împreună în Europa (Audio) # Radio Chisinau
Rezolvarea dosarului transnistrean și reintegrarea teritorială a R. Moldova depind în primul rând de războiul din Ucraina, consideră politicianul Dorin Chirtoacă, fost primar al municipiului Chișinău. El a spus în cadrul emisiunii „Dosar transnistrean” de la Radio Chișinău că obiectivul principal al R. Moldova, de integrare în UE, nu trebuie să fie împiedicat de problema transnistreană.
15:00
Aeroportul Iași a lansat procedura de proiectare pentru amenajarea unei parcări pentru transportul public din Republica Moldova # Radio Chisinau
Conducerea Aeroportului Iași a lansat procedura de proiectare pentru amenajarea unei parcări destinate transportului public din Republica Moldovei.
14:35
Istorici: „Unirea de la 1918 a fost rezultatul unei clase politice excepționale. A fost un caz unic în care Basarabia s-a unit cu România cu acceptul ambelor tabere” # Radio Chisinau
Unirea de la 1918 a fost rezultatul unei clase politice excepționale și al unui context diplomatic rar întâlnit, afirmă istoricii invitați la Radio Chișinău, pentru a vorbi despre semnificația evenimentului pentru Basarabia și implicațiile sale actuale. Aceștia subliniază însă, că nu trebuie să rămânem blocați în trecut, ci să ne continuăm calea europeană, unde nu există frontieră și pentru că aderarea la UE nu contravine ideii unirii.
14:25
Încasări de peste 987 milioane de lei, raportate de Serviciul Vamal în ultima săptămână # Radio Chisinau
Serviciul Vamal anunță în ultima săptămână, încasări la bugetul de stat de peste 987 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 110,2%, iar în luna noiembrie 2025, instituția a colectat la bugetul de stat peste 3,6 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 101,8%.
14:05
Zece persoane reținute în dosarul „Tux”. Investigațiile vizează doi foști angajați MAI # Radio Chisinau
Zece persoane au fost reținute în cauza penală „Tux”, schemă financiară în care zeci de mii de oameni ar fi pierdut bani. Printre persoanele vizate sunt doi foști angajați ai MAI, a anunțat ministra de interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul unei emisiuni la TV8, transmite IPN.
14:00
Agenția Moldsilva lansează vânzarea pomilor de Crăciun. Cele 24 de întreprinderi silvice scot în comerț 37 789 de arbori crescuți în pepiniere. Prețurile nu s-au schimbat din anul trecut. Un molid de până la doi metri costă între 90 și 360 de lei, iar pomii până la 6 metri – între 200 și 2 070 lei.
13:45
Fost vicepremier pentru reintegrare, despre alegerile din regiunea separatistă transnistreană: „Oamenii nu vor să facă parte din această farsă. Regimul de la Tiraspol controlat în totalitate de Rusia” # Radio Chisinau
Scrutinul desfășurat ieri în regiunea transnistreană pentru alegerea așa-numitului Soviet Suprem reprezintă o simulare democratică, organizată pentru a legitima un regim controlat de Moscova și pentru a menține aparența unui proces politic în teritoriu, au calificat experți în domeniul securității. În cadrul unei dezbateri la IPN, aceștia au subliniat că prezența redusă la vot și controlul total asupra listelor de candidați demonstrează lipsa de legitimitate a scrutinului și caracterul marionetă al administrației locale, transmite Radio Chișinău.
13:30
Uniunea Europeană către Trump: „Nu poți să-l ierți pe Putin pentru crimele de război din Ucraina, ar fi o greșeală istorică” # Radio Chisinau
Eforturile lui Donald Trump de a asigura pacea în Ucraina nu trebuie să-l scape pe Vladimir Putin de răspunderea pentru crimele de război comise de forțele ruse, a avertizat comisarul UE pentru justiție, Michael McGrath, stabilind o nouă linie roșie pentru europeni într-un eventual acord de pace.
13:15
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 2 decembrie.
12:50
De Ziua Națională a României, BNM lansează moneda comemorativă dedicată Reginei Maria (FOTO, VIDEO) # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei lansează în circuitul numismatic moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”, piesă care completează seria „Personalități”.
