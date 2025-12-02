Trimestrul III aduce un nou declin demografic: Decesele depășesc semnificativ numărul nașterilor

14:00

Agenția Moldsilva lansează vânzarea pomilor de Crăciun. Cele 24 de întreprinderi silvice scot în comerț 37 789 de arbori crescuți în pepiniere. Prețurile nu s-au schimbat din anul trecut. Un molid de până la doi metri costă între 90 și 360 de lei, iar pomii până la 6 metri – între 200 și 2 070 lei.