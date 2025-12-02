Guvernul cântărește taxarea coletelor din China, dar nu renunță la importurile din Rusia

16:30

Pretinsele alegeri desfășurate pe 30 noiembrie în regiunea transnistreană au fost marcate de un nivel scăzut de participare și de o lipsă totală a competiției reale, confirmând imaginea unui proces formal, fără relevanță democratică. Doar 26% dintre alegătorii înregistrați, adică circa 102 mii, s-au prezentat la urne, mai puțini decât la scrutinul din 2020, când au fost 28%, un indicator al dezinteresului tot mai profund al populației față de exercițiile electorale organizate de autoritățile separatiste.