Raport UBS: Piața imobiliară globală intră într-o nouă etapă de risc

Primarul din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, ar putea fi revocat din funcție, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat înregistrarea unui grup de inițiativă care va colecta semnături pentru organizarea unui referendum local. Potrivit deciziei CEC, grupul format din 20 de persoane are dreptul să colecteze, până la data de 30 ianuarie 2026, […]