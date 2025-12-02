Doi tineri din Soroca care au ucis cu cruzime un bărbat – trimiși pe banca acuzaților
SafeNews, 2 decembrie 2025 12:00
Procuratura Soroca anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a doi tineri de 20 și 22 de ani, pentru omor comis cu deosebită cruzime. Potrivit probelor, la 14 septembrie 2025, pe timp de noapte, învinuiții au mers la domiciliul victimei din satul Ocolina, raionul Soroca. Acolo, după […] Articolul Doi tineri din Soroca care au ucis cu cruzime un bărbat – trimiși pe banca acuzaților apare prima dată în SafeNews.
Alte ştiri de SafeNews
Acum 15 minute
12:10
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) va distruge medicamente cu termenul de valabilitate expirat în valoare de 4,7 milioane lei, la solicitarea a 36 de instituții medicale. La aceste pierderi se adaugă aproximativ 360.000 de lei, reprezentând costuri asociate procedurilor de achiziție. Informațiile apar într-un raport de audit al Curții de Conturi, care […] Articolul Medicamente expirate de 4,7 milioane lei urmează să fie distruse în Moldova apare prima dată în SafeNews.
12:10
La un pas de tragedie s-au aflat locuitorii din Cupcini (raionul Edineț) și Băcioi (Chișinău), după ce două deflagrații au avut loc pe 1 decembrie 2025 în gospodăriile lor, cauzate de neglijența la folosirea echipamentelor de încălzire. Primul incident a avut loc în orașul Cupcini, în jurul orei 13:24, când explozia unui cazan pe combustibil […] Articolul La un pas de tragedie: Două explozii în gospodării din Cupcini și Băcioi apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
12:00
Primii cinci kilometri de autostradă de pe teritoriul R. Moldova vor fi construiți în parteneriat cu România, anunță secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de la București, Irinel Ionel Scrioșteanu. În direct la Radio Moldova, acesta a confirmat că lucrările de construcție a noului pod de la Ungheni, numit și „Podul de Flori”, se […] Articolul România și Moldova construiesc primii 5 km de autostradă pe teritoriul R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
12:00
12:00
Ambasadorul Ucrainei la NATO a vorbit despre negocierile cu SUA privind suveranitatea și aderarea la Alianță # SafeNews
Ambasadorul Ucrainei la NATO, Alena Hetmanciuk, a explicat că în cadrul „procesului de pace” cu oficialii americani există un acord privind caracterul necondiționat al suveranității Ucrainei, însă discuțiile continuă asupra modului în care acest principiu se raportează la aderarea țării la NATO. Declarația a fost făcută în cadrul unui comentariu acordat jurnaliștilor, înaintea reuniunii ministeriale […] Articolul Ambasadorul Ucrainei la NATO a vorbit despre negocierile cu SUA privind suveranitatea și aderarea la Alianță apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
11:50
Administratoare de agenție de turism din Chișinău, trimisă în judecată pentru escrocherie: prejudiciu de aproape 4 milioane de lei # SafeNews
Administratoare de agenție de turism din Chișinău, trimisă în judecată pentru escrocherie: prejudiciu de aproape 4 milioane de lei Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, au anunțat finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanță a unei administratoare de companie turistică, acuzată de escrocherie. Potrivit procurorilor, în perioada septembrie 2024 – iulie 2025, femeia, […] Articolul Administratoare de agenție de turism din Chișinău, trimisă în judecată pentru escrocherie: prejudiciu de aproape 4 milioane de lei apare prima dată în SafeNews.
11:50
Rusia afirmă că a capturat două orașe ucrainene aflate pe linia frontului, Kievul nu confirmă. De ce Kremlinul a făcut anunțul acum # SafeNews
Comandanții militari i-au comunicat președintelui Vladimir Putin, în declarații raportate luni, că forțele ruse au capturat orașele ucrainene Pokrovsk și Vovchansk, aflate pe linia frontului, și că avansează în alte zone, fapt pe care acesta l-a salutat ca pe un succes care va permite obținerea de noi câștiguri. Totuși, oficialii ucraineni nu au confirmat că […] Articolul Rusia afirmă că a capturat două orașe ucrainene aflate pe linia frontului, Kievul nu confirmă. De ce Kremlinul a făcut anunțul acum apare prima dată în SafeNews.
11:40
Produsele rusești rămân pe rafturile magazinelor din Republica Moldova, iar autoritățile discută taxe pentru coletele ieftine din China, anunță ministrul Eugen Osmochescu # SafeNews
Produsele rusești nu vor dispărea, deocamdată, de pe rafturile magazinelor din Republica Moldova, iar coletele ieftine comandate de pe platforme chinezești, precum Temu, ar putea fi supuse unor taxe sau reguli noi, a anunțat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova, ediția din 1 decembrie. Întrebat […] Articolul Produsele rusești rămân pe rafturile magazinelor din Republica Moldova, iar autoritățile discută taxe pentru coletele ieftine din China, anunță ministrul Eugen Osmochescu apare prima dată în SafeNews.
11:30
FOTO | Cel mai mare protest din Bulgaria din ultimii ani: Zeci de mii de oameni în stradă la Sofia # SafeNews
Mii de oameni au ieșit în stradă pe 1 decembrie, la Sofia, pentru cel mai mare protest din ultimii ani, cerând demisia guvernului și încetarea furtului bugetar, relatează Dnevnik. Mulțimea, dominată de tineri, s-a adunat în jurul clădirilor Adunării Naționale, Consiliului de Miniștri și Președinției, scandând și cântând timp de peste două ore. Protestul s-a […] Articolul FOTO | Cel mai mare protest din Bulgaria din ultimii ani: Zeci de mii de oameni în stradă la Sofia apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
11:20
DOC | Vicepremierul Valeriu Chiveri, venituri de peste 1,2 milioane de lei și nouă terenuri agricole în 2024 # SafeNews
1,2 milioane de lei a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, drept venituri pentru anul 2024, obținute în mare parte din activitatea sa la Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, potrivit declarației de avere depuse la Autoritatea Națională de Integritate, transmite agora.md. Anul trecut, Chiveri a încasat un salariu de peste 295.000 de lei de la […] Articolul DOC | Vicepremierul Valeriu Chiveri, venituri de peste 1,2 milioane de lei și nouă terenuri agricole în 2024 apare prima dată în SafeNews.
11:10
Președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a fost internat luni după-amiază la Spitalul Universitar São João din Porto, unde a fost operat de urgență, după ce a acuzat probleme digestive, relatează Euronews și „European Pravda”. Potrivit autorităților, președintele a început să se simtă rău în timp ce se întorcea din orașul Amarante, de la funeraliile […] Articolul ALERTĂ la Lisabona: Președintele Portugaliei operat de urgență apare prima dată în SafeNews.
11:00
FLASH | Patru șoferi reținuți în ultimele ore pentru conducere sub influența alcoolului sau drogurilor # SafeNews
Poliția de patrulare anunță că, în ultimele ore, mai mulți șoferi au fost opriți, fiind suspectați că ar fi condus în stare de ebrietate alcoolică sau narcotică. În toate cazurile au fost inițiate procese penale, conform legislației în vigoare. În Chișinău, pe bd. Iuri Gagarin, un bărbat de 27 de ani, la volanul unei Toyota, […] Articolul FLASH | Patru șoferi reținuți în ultimele ore pentru conducere sub influența alcoolului sau drogurilor apare prima dată în SafeNews.
10:50
ULTIMA ORĂ | Noi detalii despre jaful de la o filială bancară din Chișinău: Patru tineri reținuți în trafic # SafeNews
Patru tineri au fost reținuți de poliție după ce ar fi sustras peste 52 mii lei dintr-o filială bancară din sectorul Rîșcani al capitalei, trei dintre ei fiind minori. Incidentul a avut loc pe 1 decembrie, în jurul orei 13.15, iar apelul la 112 a fost făcut chiar de victimă. Potrivit poliției, suspecții ar fi […] Articolul ULTIMA ORĂ | Noi detalii despre jaful de la o filială bancară din Chișinău: Patru tineri reținuți în trafic apare prima dată în SafeNews.
10:40
Casa Albă a publicat luni rezultatele bilanțului medical al președintelui american Donald Trump, realizat în octombrie 2025, care arată că liderul republican se află într-o stare de sănătate cardiovasculară „excelentă”, potrivit medicului său, Sean Barbabella. „Per ansamblu, sistemul său cardiovascular arată o sănătate excelentă. Imagistica abdominală este de asemenea perfect normală. Toate organele majore par […] Articolul Starea lui Trump, la 79 de ani. Ce arată bilanțul medical al RMN-ului apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
10:20
Decembrie sub supraveghere fiscală: Comerțul online și transportul de pasageri, printre sectoarele verificate # SafeNews
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că în luna decembrie 2025 vor continua acțiunile de control fiscal operativ, vizând prevenirea neutilizării caselor de marcat și alte încălcări ale legislației fiscale. Acțiunile se vor concentra pe comerțul cu amănuntul de mărfuri și materiale, comerțul cu articole din metale prețioase, prestarea diverselor servicii, transportul rutier de pasageri, […] Articolul Decembrie sub supraveghere fiscală: Comerțul online și transportul de pasageri, printre sectoarele verificate apare prima dată în SafeNews.
10:20
BCE spune „nu”: Împrumutul de 140 de miliarde pentru Ucraina nu poate fi garantat cu activele rusești # SafeNews
Banca Centrală Europeană (BCE) a decis să nu susțină plata către Ucraina a unui împrumut de 140 de miliarde de euro garantat cu active rusești blocate în depozitarul belgian Euroclear, potrivit Financial Times, citat de „Europa Liberă”. Conform surselor, BCE a concluzionat că propunerea Comisiei Europene ar încălca mandatul instituției. Oficialii europeni au solicitat băncii […] Articolul BCE spune „nu”: Împrumutul de 140 de miliarde pentru Ucraina nu poate fi garantat cu activele rusești apare prima dată în SafeNews.
10:10
Polițiștii din Bălți au reținut doi bărbați, de 23 și 28 de ani, membri ai unei grupări specializate în distribuirea de droguri. Unul dintre suspecți a fost prins în timp ce ascundea substanțe narcotice în mai multe locații din municipiu, iar ulterior a fost reținut și al doilea membru al grupului. Investigațiile au arătat că […] Articolul VIDEO | Investigație la Bălți: Doi membri ai unei rețele de droguri, arestați preventiv apare prima dată în SafeNews.
10:10
În primele 11 luni ale anului 2025, Moldova a exportat 24.000 de tone de făină de grâu, în valoare de aproape 128 de milioane de lei, și a importat 21.600 de tone, însă în valoare de 148 de milioane de lei. Astfel, țara a pierdut statutul de exportator net de făină din punct de vedere […] Articolul Moldova importă făină mai scumpă și exportă produse mai ieftine apare prima dată în SafeNews.
10:00
Primarul municipiului Orhei, Tatiana Cociu, a demisionat din funcție, anunțul fiind făcut pe rețelele de socializare, la scurt timp după ce fugarul Ilan Șor și-a retras sprijinul politic pentru aleșii săi. „Eu și colegii mei suntem amenințați cu arestări doar pentru că lucrăm pentru oameni, iar locuitorii orașului și ai țării sunt supuși presiunii și […] Articolul FLASH | Primarul municipiului Orhei, Tatiana Cociu, și-a anunțat demisia apare prima dată în SafeNews.
09:50
ULTIMA ORĂ | Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate: Se va discuta despre securitatea cibernetică și amenințările hibride # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS). Potrivit administrației prezidențiale, membrii CNS vor discuta mai multe subiecte de importanță strategică pentru securitatea țării. Printre acestea se numără riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile necesare pentru consolidarea rezilienței statului și societății […] Articolul ULTIMA ORĂ | Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate: Se va discuta despre securitatea cibernetică și amenințările hibride apare prima dată în SafeNews.
09:10
FLASH | Procurorii au descins la o firmă din Chișinău: Evaziune fiscală de milioane și imobile cumpărate cu bani ascunși # SafeNews
O companie de construcții din Chișinău, vizată într-un dosar de evaziune fiscală de 8 milioane de lei. Procurorii au făcut percheziții Procurorii PCCOCS, împreună cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, au descoperit o schemă de evaziune fiscală de aproximativ 8 milioane de lei, pusă în practică de o companie din Chișinău care activează în domeniul […] Articolul FLASH | Procurorii au descins la o firmă din Chișinău: Evaziune fiscală de milioane și imobile cumpărate cu bani ascunși apare prima dată în SafeNews.
08:40
DOC | Declarația de avere a ministrului Culturii pentru 2025: bunuri și venituri de milioane # SafeNews
Aproape trei milioane de lei din vânzarea unui apartament, o casă moștenită în valoare de 3,5 milioane de lei, peste 2,1 milioane de lei într-un cont bancar și un salariu mai mare de 439.000 de lei. Acestea sunt veniturile și activele declarate de ministrul Culturii, Cristian Jardan, pentru anul 2025. Conform declarației de venituri și […] Articolul DOC | Declarația de avere a ministrului Culturii pentru 2025: bunuri și venituri de milioane apare prima dată în SafeNews.
08:30
La negocierile din Florida, dintre americani şi ucraineni, se discută inclusiv un scenariu în care Ucraina ar putea pierde, de facto, posibilitatea de a adera la NATO, dezvăluie CNN. Acest lucru s-ar putea întâmpla în urma unor acorduri încheiate direct între țările membre NATO și Rusia. „Nimeni nu va forța Ucraina să renunțe oficial, în […] Articolul CNN: Cum poate pierde Ucraina de facto posibilitatea de a adera la NATO apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
08:20
Comandantul Marinei SUA a ordonat un al doilea atac asupra unei ambarcaţiuni din Venezuela, afirmă Casa Albă # SafeNews
Un comandant de rang înalt al Marinei SUA a ordonat o a doua rundă de atacuri militare asupra unei ambarcaţiuni venezuelene suspectate de trafic de droguri, a confirmat Casa Albă, potrivit BBC. ”Amiralul (Frank) Bradley a acţionat în conformitate cu autoritatea sa şi cu legea” atunci când a ordonat atacul suplimentar, a declarat luni purtătorul […] Articolul Comandantul Marinei SUA a ordonat un al doilea atac asupra unei ambarcaţiuni din Venezuela, afirmă Casa Albă apare prima dată în SafeNews.
08:20
Rusia a ocupat luna trecută cea mai mare suprafață din Ucraina din acest an. Înaintare consistentă în afara regiunii Donbas # SafeNews
Armata rusă a realizat în luna noiembrie cel mai semnificativ avans pe frontul ucrainean din ultimul an, conform unei analize efectuate luni de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW), transmite Agerpres. Trupele ruse au ocupat astfel în noiembrie încă 701 de kilometri pătraţi de teritoriu ucrainean, al doilea cel […] Articolul Rusia a ocupat luna trecută cea mai mare suprafață din Ucraina din acest an. Înaintare consistentă în afara regiunii Donbas apare prima dată în SafeNews.
08:20
Refuzuri de intrare și documente false: ce au descoperit polițiștii de frontieră în ultimele 24 de ore # SafeNews
În ultimele 24 de ore, 18 cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, anunță Poliția de Frontieră. Măsura a fost aplicată pe sensul de intrare în țară, în baza legislației privind regimul străinilor și regulile de trecere a frontierei de stat. Potrivit instituției, în aceeași perioadă, fluxul total de persoane în punctele […] Articolul Refuzuri de intrare și documente false: ce au descoperit polițiștii de frontieră în ultimele 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
08:10
Persoane necunoscute au furat aproximativ 20.000 de muniții ale Forțelor armate germane dintr-un camion civil. Ministerul apărării de la Berlin a confirmat că șoferul unei companii civile de transport, angajată de forțele armate pentru transportul munițiilor, a lăsat pe 24 noiembrie seara camionul încărcat cu muniții ale armatei germane la o parcare nesupravegheată într-un parc […] Articolul 20.000 de muniții ale Bundeswehr-ului, furate dintr-un camion civil în Germania apare prima dată în SafeNews.
08:10
O tânără de 25 de ani, care a fost diangosticată cu cancer, are nevoie de ajutor pentru a trăi. „Viața se rupe exact când crezi că ai început să o clădești.” # SafeNews
Arina Moraru, o tânără de 25 de ani din municipiul Orhei, a fost diagosticată cu cancer — limfom non-Hodgkin în stadiul III. Aceasta are nevoie de ajutor. „Uneori, viața se rupe exact când crezi că ai început să o clădești. Așa s-a întâmplat și cu mine…”, spune tânăra, scrie newtv.md. „Mă numesc Arina Moraru, am […] Articolul O tânără de 25 de ani, care a fost diangosticată cu cancer, are nevoie de ajutor pentru a trăi. „Viața se rupe exact când crezi că ai început să o clădești.” apare prima dată în SafeNews.
08:00
Macron, alături de Zelenski la Élysée: „Franţa nu trebuie „să dea lecţii Ucrainei” în plin scandal de corupţie” # SafeNews
Preşedintele francez Emmanuel Macron afirmă că nu este rolul Franţei să „dea lecţii Ucrainei” în privinţa corupţiei şi subliniază că „adevărata dictatură” se află la Moscova, relatează AFP „Este oare rolul nostru să dăm lecţii Ucrainei? Nu chiar”, a declarat într-o conferinţă de presă comună cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, şeful statului francez. „Suntem […] Articolul Macron, alături de Zelenski la Élysée: „Franţa nu trebuie „să dea lecţii Ucrainei” în plin scandal de corupţie” apare prima dată în SafeNews.
08:00
Atac aerian în apropierea frontierei: drone Shahed au lovit Bolgradul, iar PTF Giurgiulești–Reni a fost închis în timpul alertei # SafeNews
Activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost temporar sistată, ca urmare a unui atac cu drone asupra regiunii Bolgrad (Ucraina), în noaptea de 2 decembrie, la ora 01:20. Potrivit Poliției de Frontieră, măsura a fost luată după ce Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării a raportat prezența pe radar a unor drone aflate […] Articolul Atac aerian în apropierea frontierei: drone Shahed au lovit Bolgradul, iar PTF Giurgiulești–Reni a fost închis în timpul alertei apare prima dată în SafeNews.
08:00
Diplomația din culise: negocieri între oligarhii Rusiei și SUA cu privire la posibile acorduri în domeniul mineritului și energiei # SafeNews
Oligarhii ruși, care au legături vechi cu președintele rus Vladimir Putin, ar fi purtat discuții secrete cu oameni de afaceri americani cu privire la potențiale acorduri în domeniul mineritului și energiei, ca parte a diplomației americane din culise menite să pună capăt războiului Moscovei în Ucraina, relatează Kyiv Post. Oligarhii Gennady Timcenko, Iuri Kovalciuk și […] Articolul Diplomația din culise: negocieri între oligarhii Rusiei și SUA cu privire la posibile acorduri în domeniul mineritului și energiei apare prima dată în SafeNews.
08:00
Ucraina: Curtea Anticorupție dispune arestarea în lipsă a fostului asociat al lui Zelenski în cel mai mare dosar de corupție din țară # SafeNews
Curtea Înaltă Anticorupție a Ucrainei a dispus, la 1 decembrie, arestarea în lipsă a omului de afaceri Timur Mindici, fost partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski, pentru presupusa sa implicare într-o schemă de corupție estimată la 100 de milioane de dolari, scrie The Kyiv Independent. Mindici, coproprietar al companiei de producție Kvartal 95, a părăsit […] Articolul Ucraina: Curtea Anticorupție dispune arestarea în lipsă a fostului asociat al lui Zelenski în cel mai mare dosar de corupție din țară apare prima dată în SafeNews.
07:50
Copil de 2 ani din Dubăsari, în stare gravă la spital după ce a înghițit pastile hormonale # SafeNews
Un copil de doi ani din orașul Dubăsari a ajuns la spital după ce a înghițit patru pastile hormonale găsite în locuință. Incidentul s-a produs în timp ce bunica, în vârstă de 45 de ani, era ocupată cu treburile gospodărești, iar micuțul a descoperit blisterul cu medicamente lăsat la vedere. La început, băiatul nu a […] Articolul Copil de 2 ani din Dubăsari, în stare gravă la spital după ce a înghițit pastile hormonale apare prima dată în SafeNews.
07:40
Ungaria introduce majorări semnificative ale amenzilor rutiere și extinde rețeaua de drumuri cu taxă, măsuri care vor afecta transportatorii de marfă și utilizatorii autostrăzilor începând cu finalul lui 2025 și începutul lui 2026. Guvernul maghiar vrea să elimine camioanele care nu au ce căuta pe drumurile secundare mai mici. Majoritatea amenzilor vor crește cu 30%, […] Articolul Ungaria va majora amenzile rutiere pentru camioane de la 1 ianuarie apare prima dată în SafeNews.
07:40
Președintele Erdogan, revoltat de acțiunile ucrainenilor în Marea Neagră. „Amenință securitatea navigației” # SafeNews
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat luni asupra unei „escaladări îngrijorătoare” în urma atacurilor cu drone revendicate de Ucraina şi care au lovit două petroliere în Marea Neagră vineri şi sâmbătă în apropierea coastelor Turciei, transmite AFP, preluată de Agerpres. „Nu putem accepta aceste atacuri în nicio circumstanţă, întrucât ameninţă securitatea navigaţiei, mediul şi […] Articolul Președintele Erdogan, revoltat de acțiunile ucrainenilor în Marea Neagră. „Amenință securitatea navigației” apare prima dată în SafeNews.
07:30
Spania a apelat la armată pentru a stăpâni epidemia de pestă porcină africană. Autoritățile suspectează că virusul s-ar fi răspândit după ce un mistreț sălbatic a mâncat hrană contaminată, probabil un sandviș din afara Spaniei. Autoritățile au confirmat că la doi mistreți sălbatici, găsiți morți, au fost detectate rezultate pozitive ale testelor pentru această boală. […] Articolul Spania a apelat la armată pentru a stăpâni epidemia de pestă porcină africană apare prima dată în SafeNews.
07:30
Guvernul Republicii Moldova a dat startul unei noi ediții a campaniei „Biblioteca de sub brad”, o inițiativă devenită tradiție și aflată acum la al patrulea an consecutiv. Pe parcursul întregii luni decembrie, sub bradul amplasat în Casa Guvernului vor fi colectate cărți care vor ajunge ulterior în bibliotecile școlare din localitățile țării. Campania se desfășoară […] Articolul Campania „Biblioteca de sub brad” revine: moldovenii sunt invitați să doneze cărți apare prima dată în SafeNews.
07:20
FLASH | Guvernul înăsprește regulile pentru compensațiile la energie: Mii de familii riscă să piardă ajutorul # SafeNews
Guvernul Republicii Moldova înăsprește regulile pentru compensațiile la energie în această iarnă, introducând criterii mai stricte de eligibilitate și reducând suma maximă acordată beneficiarilor. Noile prevederi vizează atât verificarea economiilor personale, cât și analiza consumului de energie și a veniturilor reale ale gospodăriilor. Potrivit autorităților, persoanele care dețin economii importante în bănci și obțin venituri […] Articolul FLASH | Guvernul înăsprește regulile pentru compensațiile la energie: Mii de familii riscă să piardă ajutorul apare prima dată în SafeNews.
07:20
R. Moldova și Elveția își extind cooperarea prin proiecte cu impact direct asupra cetățenilor și prin intensificarea relațiilor economice – acesta este principalul mesaj al întrevederii dintre prim-ministrul Alexandru Munteanu și ambasadorul Elveției la Chișinău, Felix Baumann. Premierul a subliniat că, în ultimii ani, relațiile bilaterale s-au consolidat considerabil, iar activitatea Biroului de Cooperare Elvețian […] Articolul Investiții, cooperare și noi servicii: Premierul a discutat cu ambasadorul Elveției apare prima dată în SafeNews.
07:10
Criptomonedele au scăzut brusc luni, aducând un nou impuls unei vânzări masive care părea să se fi stabilizat. Bitcoin a scăzut cu până la 6%, sub 86.000 de dolari, la începutul tranzacțiilor din Asia, în timp ce Ether a scăzut cu peste 7%, la aproximativ 2.800 de dolari, conform datelor compilate de Bloomberg. Majoritatea token-urilor […] Articolul Cripto, în cădere liberă: Bitcoin a pierdut peste 5% și a coborât la 86 000 de dolari apare prima dată în SafeNews.
07:00
În Dubai s-a deschis un restaurant cu primul bucătar-șef din lume bazat pe inteligență artificială # SafeNews
În Dubai a început să funcționeze Woohoo, un restaurant al cărui meniu este elaborat de un program de IA, numit bucătarul-șef Aiman. Localul a devenit un nou proiect tehnologic în orașul care aspiră să devină vitrina viitorului. Dubaiul este cunoscut pentru scena sa gastronomică variată, de la restaurante cu stele Michelin până la bucătăria stradală […] Articolul În Dubai s-a deschis un restaurant cu primul bucătar-șef din lume bazat pe inteligență artificială apare prima dată în SafeNews.
06:50
Importantul bancher rus Andrei Kostin a afirmat că Moscova va riposta dacă Uniunea Europeană va utiliza activele suverane înghețate ale Rusiei pentru a acorda un împrumut Ucrainei și a precizat că Moscova ia în calcul să declanșeze un litigiu de jumătate de secol pentru a-și recupera banii, scrie luni Reuters. La summitul din octombrie, liderii […] Articolul Bancher rus de top, amenințare la adresa UE: „50 de ani de litigii” apare prima dată în SafeNews.
06:40
VIDEO | Ministrul Economiei aruncă bomba: comenzile de pe Temu și Shein ar putea fi impozitate # SafeNews
Ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, a declarat la Radio Moldova că Guvernul analizează mai multe opțiuni privind eventuale taxe sau alte măsuri suplimentare aplicabile coletelor comandate de pe platforme precum Temu, Shein și AliExpress. Oficialul a precizat că discuțiile vizează atât aspectele fiscal-bugetare, cât și protecția producătorilor și consumatorilor din Republica Moldova. Totodată, Osmochescu a subliniat […] Articolul VIDEO | Ministrul Economiei aruncă bomba: comenzile de pe Temu și Shein ar putea fi impozitate apare prima dată în SafeNews.
06:30
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Iancu, va vizita Republica Moldova în perioada 4–17 decembrie. În cadrul vizitei, oficialii FMI vor purta discuții în cadrul consultărilor prevăzute de Articolul IV al Statutului Fondului. Potrivit unui comunicat al FMI, scopul principal al experților este de a analiza evoluțiile recente din economie, […] Articolul O nouă echipă de experți ai FMI, așteptată joi la Chișinău apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
06:20
CEC a înregistrat un grup de inițiativă pentru organizarea unui referendum local privind revocarea primarului unei localități din raionul Drochia # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat un grup de inițiativă format din 20 de persoane, care va colecta semnături pentru inițierea unui referendum local privind revocarea primarului satului Hăsnășenii Mari, raionul Drochia. Potrivit deciziei CEC, grupul de inițiativă va avea termen până la 30 ianuarie 2026 pentru a colecta semnăturile necesare. Este necesar să fie […] Articolul CEC a înregistrat un grup de inițiativă pentru organizarea unui referendum local privind revocarea primarului unei localități din raionul Drochia apare prima dată în SafeNews.
06:10
Poliția a scos din circulație droguri în valoare de peste 20 de milioane de lei, în doar o săptămână # SafeNews
În decursul unei săptămâni, subdiviziunile specializate și teritoriale ale Inspectoratului General al Poliției au desfășurat acțiuni ample la nivel național pentru combaterea circulației ilegale a drogurilor, reușind să scoată din circuit substanțe narcotice în valoare de peste 20 milioane de lei. În urma activităților contravenționale, au fost investigate 78 de cazuri și efectuate 9 percheziții, […] Articolul Poliția a scos din circulație droguri în valoare de peste 20 de milioane de lei, în doar o săptămână apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
21:40
Aproximativ 20.000 de muniții aparținând forțelor armate germane au fost furate dintr-un camion civil folosit pentru transport militar. Informația a fost dezvăluită de Spiegel și confirmată de Ministerul Apărării de la Berlin. Potrivit sursei, la 24 noiembrie, un șofer al unei companii de transport civile, contractată de Bundeswehr pentru a livra muniții, a lăsat camionul […] Articolul GERMANIA | 20.000 de muniții ale Bundeswehr-ului furate dintr-un camion civil apare prima dată în SafeNews.
18:20
Ilan Șor anunță închiderea proiectelor sociale în Republica Moldova și acuză guvernarea Sandu de blocarea a peste 50 de milioane de dolari. Reacția președinției # SafeNews
Fostul politician fugar, Ilan Șor a declarat că își închide toate „proiectele sociale” din Republica Moldova, invocând blocarea fondurilor și arestarea angajaților săi. Într-un mesaj video, acesta susține că nu mai poate continua activitățile de „sprijin pentru populație”, dar promite reluarea lor după schimbarea guvernării. „Fondurile pe care le transferam sunt blocate, complet. Angajații noștri […] Articolul Ilan Șor anunță închiderea proiectelor sociale în Republica Moldova și acuză guvernarea Sandu de blocarea a peste 50 de milioane de dolari. Reacția președinției apare prima dată în SafeNews.
18:10
Avocații poporului cer interzicerea focurilor de artificii de sărbători în Republica Moldova # SafeNews
În ajunul sărbătorilor de iarnă, Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, au solicitat autorităților introducerea unor restricții privind utilizarea articolelor pirotehnice. Ombudsmanii cer interzicerea focurilor de artificii în perioada sărbătorilor de iarnă, inclusiv a petardelor și bombelor fumigene, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Adresările oficiale au fost trimise ministerelor […] Articolul Avocații poporului cer interzicerea focurilor de artificii de sărbători în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
17:40
ULTIMA ORĂ | Sindicatele din educație acuză Guvernul de consultări „formale” pe Bugetul 2026 # SafeNews
Federația Sindicală a Educației și Științei spune că procesul de consultare publică pentru Bugetul de Stat 2026 nu este transparent și nu permite participarea reală a partenerilor sociali. Reprezentanții sindicatelor afirmă că termenul de doar o zi pentru dezbateri, 1–2 decembrie 2025, nu respectă regulile prevăzute de Legea finanțelor publice nr. 181/2014. FSEȘ atrage atenția […] Articolul ULTIMA ORĂ | Sindicatele din educație acuză Guvernul de consultări „formale” pe Bugetul 2026 apare prima dată în SafeNews.
