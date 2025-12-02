Administratoarea unei agenții de turism care a mințit mai multe persoane cu oferte avantajoase de vacanță, trimisă în judecată. Ar fi cauzat victimelor un prejudiciu de peste 3,8 milioane de lei
Ziarul de Garda, 2 decembrie 2025 12:00
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, anunță marți, 2 decembrie, că a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unei administratoare a unei companii turistice pentru fapte de escrocherie. Procuratura a anunțat anterior că femeia a fost plasată în arest preventiv. „Potrivit probatoriului acumulat, în...
• • •
Acum 5 minute
12:20
Un bărbat din Ceadîr-Lunga a fost trimit pe banca acuzaților pentru corupere electorală în perioada alegerilor prezidențiale, referendum și scrutinului parlamentar # Ziarul de Garda
Un bărbat de 55 de ani din Ceadîr-Lunga a fost trimis în judecată pentru învinuire de comiterea faptei de corupere electorală, anunță marți, 2 decembrie, Procuratura Generală (PG). Conform PG, bărbatul, fiind susţinător al Partidului „Șor” care a fost declarat neconstituţional, cu scopul determinării locuitorilor raionului Ceadîr-Lunga să îşi exercite drepturile electorale într-un anumit mod,...
Acum 30 minute
12:00
Acum o oră
11:40
Documentarul „Ultimele scrisori ale bunicii”, în regia Olgăi Lucovnicova, a câștigat trofeul Green Vine la Moldox Festival 2025 # Ziarul de Garda
Juriul internațional, format din trei experți și experte din Serbia, Germania și România, a acordat premiul Green Vine (Viță Verde) în competiția națională de documentare din cadrul Moldox Festival 2025 documentarului „Ultimele scrisori ale bunicii” în regia Olgăi Lucovnicova. Filmul „Ține cont de-o pătlăgică” în regia Marinei Sulima a fost distins cu o mențiune specială....
11:40
12 judecători numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă au depus jurământul de învestire # Ziarul de Garda
12 din cei 15 judecători numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă prin decretul președintei Maiei Sandu au depus marți, 2 decembrie, jurământul de învestire la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Inițial, prin decretul șefei statului au fost numiți 15 judecători, însă trei dintre aceștia nu s-au prezentat la ședința CSM din...
Acum 2 ore
11:00
Percheziții la o companie de construcții, care ar fi ascuns de la stat 8 milioane de lei # Ziarul de Garda
O schemă de evaziune fiscală de aproximativ 8 milioane de lei comisă de o companie din Chișinău în domeniul construcțiilor a fost deconspirată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Serviciului Fiscal de Stat (SFS), se arată într-un comunicat. Potrivit datelor din dosarul penal, în perioada anilor 2019-2022, persoanele din conducerea...
11:00
Ministerul Energiei anunță că a lansat procedura de modificare a cadrului legal în domeniul infrastructurii energetice # Ziarul de Garda
Ministerul Energiei (ME) anunță marți, 2 decembrie, că a inițiat transpunerea în legislația națională a Regulamentului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene (TEN-E). Astfel, a fost lansată procedura de modificare a Legii cu privire la energetică, pentru a integra în legislația națională noua versiune a regulamentului TEN-E, cea anterioară fiind deja transpusă. Prin acest...
10:30
LIVE TEXT/ În Kramatorsk o persoană a murit noaptea trecută în urma atacului cu drone. Război în Ucraina, ziua 1377 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:10 În Kramatorsk, o dronă rusească a lovit un bloc cu 9 etaje, iar o persoană a murit, raportează Serviciul. Totodată, salvatorii au evacuat cinci locatari și au lichidat un incendiu de proporții în două scări ale blocului, de la etajul 1 până la etajul 8, pe o suprafață de 4500 m². UPDATE 8:30...
Acum 4 ore
10:00
09:50
Președinta Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate. Riscurile de securitate informațională și fenomenul finanțării ilegale, pe masa discuțiilor # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS). În cadrul ședinței, conform unui comunicat al administrației prezidențiale de la Chișinău, membrii CNS vor examina „riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile de consolidare a rezilienței statului și societății în fața amenințărilor hibride și a campaniilor...
09:40
Primărița municipiului Orhei și-a dat demisia: „Eu și colegii mei suntem amenințați cu arestări doar pentru că lucrăm pentru oameni” # Ziarul de Garda
Primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, a anunțat marți, 2 decembrie, că își dă demisia, pentru că aceasta și colegii săi „sunt amenințați cu arestări doar pentru că lucrează pentru oameni, iar locuitorii orașului și ai țării sunt supuși presiunii și amenzilor”. „Este imposibil să lucrezi când regimul își îndreaptă mașinăria represivă împotriva propriilor cetățeni. Este...
08:40
LIVE TEXT/ Regiunea Odesa a fost atacată cu mai multe drone noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1377 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:30 Regiunea Odesa a fost atacată noaptea trecută cu mai mute drone, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. În urma loviturilor, a izbucnit un incendiu la un obiectiv al infrastructurii energetice, pe care pompierii, împreună cu voluntarii, l-au lichidat. De asemenea, a fost avariată o clădire administrativă. Serviciul menționează că nu sunt morți sau...
08:30
Atac aerian în Ucraina, alături de frontiera cu R. Moldova. Vama Giurgiulești a fost închisă temporar în timpul nopții # Ziarul de Garda
În noaptea de 2 decembrie 2025, la ora 01:20, activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost temporar sistată, ca urmare a unui atac cu drone asupra regiunii Bolgrad, Ucraina, anunță Poliția de Frontieră. „Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării, că pe radare au fost observate drone...
Acum 12 ore
23:40
La Chișinău a fost lansat proiectul transfrontalier xDIH – Cross Border Digital Innovation Hub, o inițiativă care marchează un nou pas în dezvoltarea competențelor digitale în România și Republica Moldova # Ziarul de Garda
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea Tehnică a Moldovei, Digital Innovation Zone și Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale (ACETI) au prezentat oficial în Republica Moldova proiectul transfrontalier xDIH – Cross Border Digital Innovation Hub, o inițiativă comună cofinanțată de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova. Evenimentul a avut loc...
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ Atac cu rachete balistice asupra Dnipro: numărul răniților a crescut la 43, iar patru morți. Război în Ucraina, ziua 1376 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Numărul victimelor atacului de astăzi dimineață al trupelor rusești asupra Dnipro-ului a crescut la 43, dintre care 30 rămân în spital. Zece sunt încă în stare gravă, potrivit Ukrinform. Conform informațiilor actualizate, atacul a distrus întreprinderi, o clădire administrativă, patru instituții de învățământ și tot atâtea clădiri înalte, precum și două stații de...
21:30
De Ziua României, ministrul Apărării a avut o întrevedere cu omologul său român. Discuţiile au vizat securitatea regională în contextul războiului # Ziarul de Garda
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, s-a întâlnit luni, 1 decembrie, de Ziua Națională a României, cu omologul său român, Radu Miruţă, se arată într-un comunicat de la Ministerul Apărării Naționale a României. În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au abordat subiecte referitoare la situaţia de securitate regională, pe fondul războiului de agresiune declanşat de Federaţia Rusă...
20:50
Fondului Monetar Internațional va efectua o vizită în R. Moldova pentru a analiza evoluțiile recente din economie # Ziarul de Garda
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI) va vizita R. Moldova în perioada 4–17 decembrie pentru a purta discuții în cadrul consultărilor prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI1, anunță Svetlana Cerović, reprezentanta permanentă a FMI în R. Moldova. „Scopul principal al vizitei FMI este de a analiza evoluțiile recente din economie, a...
19:50
Într-un sat din Drochia ar putea fi inițiat un referendum pentru revocarea primarei # Ziarul de Garda
Primara satului Hăsnășenii Mari, din raionul Drochia, Angela Moroșanu, ar putea rămâne fără funcție. Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat în cadrul ședinței de luni, 1 decembrie, grupul de inițiativă, în număr de 20 de persoane, pentru colectarea semnăturilor în vederea inițierii unui referendum local pentru revocarea primarei. Potrivit deciziei CEC, grupul va colecta, până...
18:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și ministrul de Externe, Mihai Popșoi, vor efectua o vizită în SUA. Ce întrevederi vor avea aceștia # Ziarul de Garda
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua, în perioada 2–10 decembrie, o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. Din delegația Republicii Moldova mai fac parte deputatul Ion Groza și vicepremierul, ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, se arată într-un comunicat de presă. Potrivit acestuia, la Washington, președintele Parlamentului, Igor Grosu, are planificate întrevederi cu mai...
18:00
BBC/ O armă chimică din Primul Război Mondial ar fi fost folosită asupra protestatarilor din Georgia # Ziarul de Garda
Autoritățile din Georgia au folosit o armă chimică din Primul Război Mondial pentru a dispersa protestatarii antiguvernamentali anul trecut, sugerează BBC. „Puteai să simți cum (apa) ardea”, a spus unul dintre protestatari despre tunul cu apă folosit împotriva lui și a altora pe străzile capitalei Tbilisi. O senzație, a spus el, care nu putea fi...
17:50
DOC/ Drept de folosință asupra unui automobil de 99 de mii de euro, un sistem fotovoltaic și peste un milion de lei venituri salariale brute de la USMF „Nicolae Testemițanu”. Averea declarată pentru anul 2024 de ministrul Sănătății # Ziarul de Garda
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a ridicat în 2024 venituri salariale brute de 1 271 562 de lei (circa 106 mii de lei pe lună, n.r.) în calitate de rector al Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Tot anul trecut, acesta a avut un salariu de 30 000 de lei de la Academia...
17:40
Noi tratative între SUA şi Ucraina. Zelenski şi Macron au discutat cu emisarul special Witkoff # Ziarul de Garda
Emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, are luni, 1 decembrie, noi discuţii în Florida cu negociatorul-şef ucrainean Rustem Umerov, la o zi după negocierile dintre delegaţiile lor privind planul Washingtonului de a pune capăt războiului ruso-ucrainean, transmite G4Media. „Umerov şi Witkoff se întâlnesc din nou chiar acum”, au declarat unele surse, confirmând...
17:30
17:20
Un bărbat implicat în trafic de droguri a fost reținut. În rezervorul de gaz al transportului au fost depistate 20 de kg de droguri sintetice în valoare de peste 14 milioane de lei # Ziarul de Garda
Un cetățean ucrainean, în vârstă de 63 de ani, implicat în traficul de droguri sintetice de mare risc prin intermediul aplicației mobile Telegram, a fost reținut de Ofițerii Direcției Antidrog a INI, iar activitatea infracțională este documentată în comun cu procurorii municipiului Chișinău – oficiul Botanica, se arată într-un comunicat de presă. Investigațiile au arătat...
17:00
Ambasadorul Japoniei în R. Moldova, Yoichiro Yamada, a fost decorat cu distincția „Ordinul Onoarei” de Maia Sandu # Ziarul de Garda
Maia Sandu s-a întâlnit pe 1 decembrie cu Ambasadorul Japoniei în R. Moldova, Yoichiro Yamada, cu ocazia încheierii mandatului acestuia în țara noastră. Președinta i-a conferit ambasadorului distincția „Ordinul Onoarei”, anunță Președinția. În ultimii cinci ani, Guvernul Japoniei a oferit R. Moldova asistență financiară bilaterală nerambursabilă și împrumuturi în valoare totală de peste 140 de...
16:30
România sărbătorește 107 ani de la Marea Unire, iar Ziua Națională a fost marcată la București cu o paradă militară pe sub Arcul de Triumf. Peste 2900 de militari și soldați străini au defilat luni, 1 decembrie, în capitala României, împreună cu peste 220 de mijloace tehnice, potrivit HotNews.ro. La ceremonie au fost prezenți președintele...
16:00
LIVE TEXT/ Cel puțin patru morți și 40 de răniți după un atac rusesc asupra orașului Dnipro. Autoritățile din Olanda anunță un pachet de ajutor pentru Ucraina în valoare de 250 de milioane de euro. Război în Ucraina, ziua 1376 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:50 Țările de Jos au promis pe 1 decembrie să achiziționeze armament american pentru Kiev în valoare de 250 de milioane de euro (290 de milioane de dolari) în cadrul Listei Cerințelor Prioritare ale Ucrainei (PURL), scrie The Kyiv Independent. Inițiativa PURL, lansată la începutul acestui an, permite aliaților NATO să cumpere armament american...
16:00
Start vânzării pomilor de Crăciun. Agenția „Moldsilva” anunță prețul pomilor și cum este sancționată tăierea ilicită din fondul forestier # Ziarul de Garda
Din 1 decembrie 2025, la întreprinderile teritoriale din subordinea Agenției „Moldsilva” sunt disponibili peste 37 de mii de pomi de Crăciun, crescuți în pepinierele silvice, potrivit Agenției. Cea mai mare parte a acestor pomi decorativi reprezintă molidul – 30 250 de exemplare, 7 519 sunt pini, dar și 20 de brazi. Pentru preferințele cetățenilor există...
15:50
„Pentru Țară”: Un nou partid anunțat pe scena politică. Președintele ales al formațiunii a colaborat anterior cu două partide și a fost achitat într-un dosar penal despre care a acuzat că a fost deschis la comandă politică # Ziarul de Garda
Valentin Cimpoeș, fostul primar al orașului Basarabeasca, a anunțat lansarea unui nou partid politic – „Pentru Țară”. Congresul de constituire a avut loc duminică, 30 noiembrie, în cadrul căruia acesta a fost ales președinte al partidului. Anterior, Cimpoeș a fost cercetat penal pentru „neglijență criminală în serviciu” și a colaborat cu două partide. „Alegerile parlamentare...
15:20
Avocații Poporului cer interzicerea comercializării și utilizării articolelor pirotehnice: „Din responsabilitate față de oameni și empatie pentru animale, invităm instituțiile să susțină această inițiativă” # Ziarul de Garda
Avocatului Poporului, Ceslav Panico, și a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, anunță luni, 1 decembrie, că au expediat demersuri și au solicitat autorităților responsabile interzicerea comercializării și utilizării articolelor pirotehnice, inclusiv petarde, artificii, fumigene și alte dispozitive similare, pe întreg teritoriul R. Moldova, în perioada sărbătorilor de iarnă. Măsurile de interzicere, restricționare și...
15:10
VIDEO/ Trei persoane au fost plasate în arest preventiv pentru omorul unui bărbat de 60 de ani # Ziarul de Garda
Trei persoane au fost reținute și plasate în arest preventiv pentru implicare în cazul omorului unui bărbat de 60 de ani, care a avut loc în septembrie 2025, în satul Horodiște din raionul Rezina, anunță ofițerii Direcției investigații criminale a INI. Victima, care locuia singură, a fost găsită decedată în locuința sa, în luna septembrie...
14:40
VIDEO/ Valeriu Pașa, după anunțul lui Șor privind închiderea așa-numitelor proiecte sociale: „Rusia se pregătește pentru un război hibrid de uzură contra ideii proeuropene în R. Moldova. Toate investițiile rusești vor merge acum în propagandă” # Ziarul de Garda
„Rusia se pregătește pentru un război hibrid de uzură contra ideii proeuropene în R. Moldova, iar coruperea alegătorilor este prea scumpă pentru a fi menținută până la următoarele alegeri. Toate investițiile rusești vor merge acum în propagandă și partide proxy”, afirmă președintele Comunității WatchDog.MD, Valeriu Pașa, după ce fugarul penal Ilan Șor a anunțat că-și...
14:30
„Crede-mă și pe mine, n-am făcut așa mare greșeală”. Doi șoferi au încercat să ofere mită polițiștilor pentru a nu fi sancționați, după ce au condus în stare de ebrietate # Ziarul de Garda
În acest weekend, polițiștii din Orhei au stopat doi șoferi care conduceau în stare de ebrietate și au încercat să ofere mită pentru a nu fi sancționați, potrivit înregistrărilor publicate de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Primul caz a avut loc sâmbătă, 29 noiembrie, în Camencea: un tânăr de 25 de ani, fără permis și...
14:30
CEC: Difuzorii care intenționează să plaseze publicitate politică pe parcursul anului 2026 pot depune declarații de intenție până pe 15 decembrie # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță luni, 1 decembrie, că difuzorii de publicitate proprietari sau gestionari ai dispozitivelor de publicitate fixă sau mobilă pot depune declarații de intenție pentru difuzarea publicității politice pe parcursul anului 2026 până pe data de 15 decembrie 2025. Aceștia vor prezenta Comisiei declarații de intenție și informațiile privind condițiile în care oferă spațiu...
14:10
Din 1 decembrie, Orange Moldova oferă Roaming în UE, ca acasă, cu noile Abonamente One # Ziarul de Garda
Orange Moldova aduce o veste importantă pentru toți clienții, de acum Roaming-ul în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European se va putea face conform principiului RLAH („Roam-like-at-home” sau „în Roaming, ca acasă”), grație noilor Abonamente One. Principiul RLAH asigură că, atunci când călătorești, ești tarifat pentru serviciile utilizate în UE/SEE ca și cum ai fi...
13:20
UE către Trump: „Nu poţi să-l ierţi pe Putin pentru crimele de război din Ucraina, ar fi o greşeală istorică” # Ziarul de Garda
„Orice demers de «a uita cele întâmplate» pentru Rusia într-un acord de pace ar fi o greșeală istorică de proporții uriașe”, a avertizat comisarul UE pentru justiţie, Michael McGrath, pentru POLITICO. „Efortul lui Donald Trump de a asigura pacea în Ucraina nu trebuie să-l lase pe Vladimir Putin nepedepsit pentru crimele de război comise de...
13:00
LIVE TEXT/ Zelenski a fost întâmpinat de Macron la Paris. Morți și răniți după un atac rusesc cu rachete în Dnipro. Război în Ucraina, ziua 1376 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:59 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit la Paris pe 1 decembrie pentru a se întâlni cu președintele francez Emmanuel Macron pentru discuții despre drumul Ucrainei către pace, notează presa ucraineană. Zelenski este însoțit la Paris de soția sa, Olena Zelenska. Liderul de la Kiev urmează să se întâlnească cu Macron la Palatul Elysee....
Ieri
12:20
Doi tineri, în vârstă de 25 și 23 de ani, și o tânără de 25 de ani – au fost condamnați pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie săvârșită în iulie 2025, anunță procuratura municipiului Chișinău printr-un comunicat de presă, după ce a fost pronunțată sentința de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Conform probelor administrate de procurori, în...
12:00
Se va prezenta la ședințele de judecată? Plahotniuc anunță că a finalizat procesul de examinare a materialelor dosarului „Frauda bancară” # Ziarul de Garda
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, cercetat în dosarul „Frauda bancară”, anunță luni, 1 decembrie, că a finalizat procesul de examinare a materialelor dosarului său și că urmează să participe la ședințele de judecată. Într-un nou mesaj publicat pe Facebook, prin intermediul avocaților săi, fostul lider al Partidului Democrat susține în continuare că dosarul în care este vizat...
11:40
În regiunea transnistreană au avut loc duminică, 30 noiembrie, așa-zisele alegeri legislative și locale. Potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală de la Tiraspol, la urne s-au prezentat 102.655 de cetățeni, ceea ce reprezintă doar 26,01% din totalul alegătorilor înscriși. În urma acestui scrutin, ar urma să fie aleși 33 de deputați în așa-numitul...
11:30
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, anunță cine sunt noii directori adjuncți ai instituției # Ziarul de Garda
Carolina Gargaun, șefă a Departamentului Venituri și Control Vamal, și Viorel Doagă, șef al Departamentului Antifraudă și Conformare, sunt noii directori adjuncți ai Serviciului Vamal, anunță Radu Vrabie, directorul insituției, printr-un comunicat de presă. Potrivit comunicatului, Carolina Gargaun are o experiență de peste 15 ani în domeniul vamal și al modernizării procedurilor de comerț, acumulată...
11:20
Oligarhul Ilan Șor, aflat în Federația Rusă, anunță închiderea „proiectelor sociale” din R. Moldova și crearea unui „front național comun” # Ziarul de Garda
Oligarhul Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălarea banilor în dosarul „Frauda bancară”, anunță că-și închide „proiectele sociale” din R. Moldova. Anunțul a fost făcut luni, 1 decembrie, pe Telegram. Fostul deputat fugar, care se ascunde de justiția moldovenească în Federația Rusă, acuză președinta Maia Sandu și partidul de guvernământ...
10:40
VIDEO/ Patru persoane, reținute pentru tentativă de migrație ilegală și tâlhărie. Acestea au încercat să-i transporte ilegal peste Prut pe doi cetǎțeni ai Nepalului pentru 9 mii de euro # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță luni, 1 decembrie, reținerea a trei bărbați și a unei femei din Hîncești, după ce au încercat să-i transporte ilegal peste Prut pe doi cetǎțeni ai Nepalului pentru 9 000 de euro. Mai mult, conform unui comunicat al Poliției, suspecții sunt cercetați şi pentru faptul cǎ au încercat sǎ-i...
10:10
LIVE TEXT/ Nouă persoane rănite în urma atacurilor rusești din regiunea Herson. NATO ar putea deveni „mai fermă” în contracararea atacurilor hibride ale Rusiei, afirmă un oficial militar de rang înalt. Război în Ucraina, ziua 1376 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:05 NATO ia în considerare o schimbare către un răspuns mai ferm la operațiunile cibernetice, sabotajele și încălcările spațiului aerian din partea Rusiei, a declarat pentru Financial Times principalul oficial militar al Alianței. Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, care prezidează Comitetul Militar al NATO, a spus că alianța reexaminează modul în care confruntă amenințările hibride...
09:50
Tânăr de 23 de ani, trimis în judecată pentru că și-a omorât mama cu un cuțit de bucătărie # Ziarul de Garda
Un tânăr de 23 de ani, originar din Chișinău, a fost trimis în judecată pentru omorul intenționat al propriei mame, care activa în calitate de profesoară a claselor primare, anunță Procuratura Generală printr-un comunicat de presă. Procuratura scrie că, potrivit probelor acumulate de procurori și polițiști, între făptuitor și victimă existau de mai mult timp...
09:30
Aeroportul din Vilnius și-a suspendat temporar activitatea din cauza unor baloane suspecte în spațiul său aerian # Ziarul de Garda
Aeroportul din Vilnius, Lituania, și-a suspendat duminică, 30 noiembrie, temporar activitatea din cauza unor baloane suspecte aflate în spațiul său aerian, cea mai recentă într-o serie de perturbări ale zborurilor din această țară baltică, scrie agenția britanică de știri Reuters. Aviația europeană a fost aruncată în mod repetat în haos în ultimele luni din cauza...
09:10
Mesajele transmise de Maia Sandu și Alexandru Munteanu de Ziua Națională a României: „Datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj cu prilejul Zilei Naționale a României. Șefa statului subliniază că „în acest context complicat, datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia”. „Astăzi celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment...
09:00
Ghidul privind Drepturile Omului pentru Moldova. Fiecare are dreptul să-și cunoască drepturile! # Ziarul de Garda
În realitatea de astăzi, drepturile omului sunt adesea încălcate sau restrânse în mod ilegal. Cei aflați la putere nu de fiecare dată sunt interesați să depună eforturi pentru a respecta drepturile și libertățile omului. Iar noi nu întotdeauna cunoaștem cum să ne protejăm în situațiile în care credem că drepturile noastre au fost încălcate. Ghidul...
08:50
Pe 1 decembrie, românii sărbătoresc Ziua Națională a României. Un contingent de militari moldoveni va defila la parada militară organizată la București pentru a marca această zi importantă din istoria românilor. Aproape 3 000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf, luni, de Ziua Naţională, la ceremonii urmând să fie prezenţi preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie...
08:30
LIVE TEXT/ La Kiev s-au încheiat operațiunile de salvare după atacul rus din 29 noiembrie. Bilanțul final al victimelor. Război în Ucraina, ziua 1376 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:25 Echipele de salvare au finalizat lucrările de înlăturare a dărâmăturilor în urma atacurilor rusești asupra Kievului din noaptea de 29 noiembrie, a comunicat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență. Conform datelor finale, în urma atacului, două persoane au decedat, iar 38 au fost rănite, printre acestea, un copil. Psihologii au acordat asistență...
30 noiembrie 2025
17:50
LIVE TEXT/ Fosta ambasadoare a Ucrainei în SUA a fost numită consilieră pentru reconstrucție a lui Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1376 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:50 Oksana Markarova, fosta ambasadoare a Ucrainei la Washington, a fost numită consilier prezidențial pentru reconstrucție și investiții, a anunțat președintele Volodimir Zelenski pe 30 noiembrie, conform presei din Ucraina. Rolul Markarovei se va concentra pe „climatul de afaceri, consolidarea rezilienței financiare a statului nostru, atragerea investițiilor și planificarea reconstrucției împreună cu partenerii noștri...
