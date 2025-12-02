Ministerul Energiei inițiază transpunerea în legislația națională a noului Regulament TEN-E

13:45

Scrutinul desfășurat ieri în regiunea transnistreană pentru alegerea așa-numitului Soviet Suprem reprezintă o simulare democratică, organizată pentru a legitima un regim controlat de Moscova și pentru a menține aparența unui proces politic în teritoriu, au calificat experți în domeniul securității. În cadrul unei dezbateri la IPN, aceștia au subliniat că prezența redusă la vot și controlul total asupra listelor de candidați demonstrează lipsa de legitimitate a scrutinului și caracterul marionetă al administrației locale, transmite Radio Chișinău.