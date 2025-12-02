Produsele rusești rămân pe rafturile magazinelor din Republica Moldova, iar autoritățile discută taxe pentru coletele ieftine din China, anunță ministrul Eugen Osmochescu

08:10

Arina Moraru, o tânără de 25 de ani din municipiul Orhei, a fost diagosticată cu cancer — limfom non-Hodgkin în stadiul III. Aceasta are nevoie de ajutor. „Uneori, viața se rupe exact când crezi că ai început să o clădești. Așa s-a întâmplat și cu mine…", spune tânăra, scrie newtv.md. „Mă numesc Arina Moraru, am […]