November Investment Brunch – 2 zile dedicate celor mai promițătoare oportunități imobiliare din Nordul Bucureștiului

Un copil de doi ani din Dubăsari, a ajuns la spital după ce a înghițit patru pastile hormonale găsite în casă. Potrivit informațiilor, bunica, în vârstă de 45 de ani, se ocupa de treburile gospodărești, iar copilul a găsit blisterul cu pastile lăsat la vedere și le-a înghițit. La început, băiatul nu a avut simptome […]