O femeie a fost jefuită în plină zi, într-o bancă din capitală: Doi indivizi au lăsat-o fără zeci de mii de lei

După o căsnicie eșuată, din care a rămas cu 5 copii, o boală câștigată împotriva cancerului și ani de muncă la Moscova, departe de familie, a făcut cunoștință cu un austriac milionar și s-a căsătorit cu el. Iar când viața începu să-i pară o poveste, bărbatul a înșelat-o cu o rudă apropiată, așa că a decis să pună punct relației fără nicio remușcare. Este povestea de viață a unei moldovence din nordul Moldovei, care a dezvăluit, într-un monolog la Dorin Galben, cum a reușit să treacă peste toate încercările pe care i le-a pregătit destinul și să crească, de una singură, 4 băieți și o fată, într-o țară străină, fără niciun ajutor.