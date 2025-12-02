PeScurt // Noi cerințe de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase, ar urma să fie aprobate de Guvern. Proiectul înlocuiește normele vechi și introduce mai multe noutăți.

Agora.md, 2 decembrie 2025 10:40

PeScurt // Noi cerințe de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase, ar urma să fie aprobate de Guvern. Proiectul înlocuiește normele vechi și introduce mai multe noutăți.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 10 minute
10:40
PeScurt // Noi cerințe de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase, ar urma să fie aprobate de Guvern. Proiectul înlocuiește normele vechi și introduce mai multe noutăți. Agora.md
Acum 30 minute
10:30
PeScurt // JUSTAT. Guvernul pregătește adoptarea unei hotărâri prin care să reglementeze distinct sistemul național de statistică judiciară - JUSTAT. Necesitatea apare după recomandările Curții de Conturi și ale Consiliului Europei, care au semnalat lipsa unui cadru normativ pentru gestionarea datelor din instanțe. Agora.md
10:20
Evaziune fiscală de opt milioane de lei: Percheziții au avut loc la o companie de construcții din Chișinău Agora.md
Acum o oră
09:50
Produsele rusești se vor regăsi, deocamdată, pe rafturile magazinelor? Explicațiile șefului de la Economie Agora.md
09:50
Primărița orașului Orhei, Tatiana Cociu, a demisionat Agora.md
Acum 2 ore
09:30
Șefa statului convoacă Consiliul Național de Securitate. Securitate informațională și cibernetică, pe agenda discuțiilor Agora.md
09:20
Produsele rusești se vor regăsi, deocamdată, pe pe rafturile magazinelor? Explicațiile șefului de la Economie Agora.md
08:50
Peste 14 mii de solicitări pentru ambulanță în ultima săptămână. Mai mult de 400 au fost considerate inutile Agora.md
Acum 4 ore
08:10
Punctul de trecere al frontierei Giurgiulești-Reni, închis temporar. Motivul: Atac cu drone asupra Ucrainei Agora.md
Acum 12 ore
22:00
Ucraina: Curtea Anticorupție dispune arestarea în lipsă a fostului asociat al lui Zelenski în cel mai mare dosar de corupție din țară Agora.md
Acum 24 ore
21:30
Spumantele moldovenești, premiate la Effervescents du Monde 2025. R. Moldova câștigă 20 de medalii și se clasează în Top 10 mondial Agora.md
21:00
14.048 solicitări pentru ambulanță în perioada 24-30 noiembrie. Peste 400 au fost considerate inutile Agora.md
20:30
Așa-numitele alegeri din regiunea transnistreană. Un singur partid, un buton de on/off și tăcerea Chișinăului Agora.md
20:10
Universitatea din Cahul ar putea fi absorbită de UTM. Ce spun rectorii și profesorii Agora.md
19:50
OMS: Medicamentele pentru slăbit de tip blockbuster pot trata obezitatea doar împreună cu dietă, exerciții și consiliere Agora.md
19:30
37.789 de pomi de Crăciun disponibili pentru sărbătorile de iarnă. Prețurile pornesc de la 90 de lei Agora.md
18:40
Droguri de mare risc, în valoare de peste 14 milioane de lei, descoperite la un cetățean străin în Chișinău Agora.md
18:20
Aeroportul Iași va amenaja o parcare dedicată transportului public din R. Moldova. Infrastructura va fi deschisă în 2027 Agora.md
18:10
Sindicatele din Educație cer autorităților prelungirea termenului de consultare a bugetului pentru 2026 Agora.md
18:10
Droguri de peste 20 de milioane de lei, confiscate într-o săptămână. Au fost pornite 15 cauze penale Agora.md
18:10
La Chișinău a fost lansat xDIH, hub-ul transfrontalier care unește România și Republica Moldova în inovare digitală Agora.md
17:40
O primăriță din Drochia ar putea fi revocată prin referendum. Grupul de inițiativă, înregistrat de CEC Agora.md
17:40
Substanțe narcotice, ascunse în curtea unui bloc din sectorul Ciocana. Un bărbat, reținut de oamenii legii (VIDEO) Agora.md
17:30
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al III-lea program de ofertă publică Agora.md
17:10
Inspecții preventive pentru unele aeronave Airbus A320. Cauza: Risc semnalat la sistemele de control din cauza radiațiilor solare Agora.md
16:50
În stânga Nistrului s-a încheiat pretinsul scrutin pentru alegerea deputaților de toate nivelele. Prezența la „vot”: 26% Agora.md
16:40
Aeroportul Iași va amenaja o parcare dedicată transportului public R. Moldova. Infrastructura va fi deschisă în 2027 Agora.md
16:30
BNS: Salariul mediu lunar, în creștere cu aproape 10%, față de anul trecut. Cele mai mari câștiguri - în IT și finanțe Agora.md
15:50
Sute de mii din consultanță, apartamente și mașini: Ce avere a declarat noul ministru al Finanțelor Agora.md
15:30
Indemnizații de 900 de mii de lei și nouă terenuri agricole. Averea vicepremierului pentru Reintegrare Agora.md
15:10
Avocații Poporului solicită interzicerea articolelor pirotehnice și promovarea alternativelor sigure Agora.md
14:50
„Pentru Țară”: O nouă formațiune, cu nume vechi în frunte, urmează să apară pe scena politică în R. Moldova Agora.md
14:20
Trei tineri ar fi fost condamnați pentru o presupusă infracțiune de tâlhărie comisă în Chișinău Agora.md
14:20
Din întâi decembrie, Orange Moldova oferă Roaming în UE, ca acasă, cu noile Abonamente One Agora.md
14:00
„Nu-i clar dacă erau false”: Ministrul Educației, despre diplomele eliberate de USMF pentru rezidențiat Agora.md
13:50
Patru apartamente și salariu lunar de 90 de mii de lei. Averea Nataliei Plugaru, noua ministră a Muncii Agora.md
13:20
Venituri de aproape trei milioane de lei și conturi bancare cu 4,9 milioane. Cu ce avere vine Osmochescu la Ministerul Dezvoltării Economice Agora.md
13:20
Casă moștenită și două milioane în contul bancar: Ce avere a declarat noul ministru al Culturii Agora.md
13:10
Flamengo a câștigat Cupa Libertadores Agora.md
13:00
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Qatarului și păstrează șanse la titlul mondial Agora.md
12:50
Mihail Latîșev a cucerit medalia de argint la Abu Dhabi Judo Grand Slam Agora.md
12:50
Salariu de 50 de mii de lei de la MAI și datorii de peste 800 de mii. Ce avere declară noul ministru al Justiției Agora.md
12:50
Salariu anual de peste 1,2 milioane de lei și datorie de două milioane de lei: Ce avere deține ministrul Sănătății Agora.md
12:10
Peste 50 de mii de lei salariu lunar de la MAI și datorii de peste 800 de mii: Ce avere și interese a declarat noul ministru al Justiției Agora.md
11:40
Un bărbat a decedat în urma unui incendiu. IGSU: Imprudență în timpul fumatului Agora.md
11:40
Fără banii lui Șor în R. Moldova? Oligarhul condamnat la închisoare anunță că își încheie pretinsele „proiecte sociale” Agora.md
11:30
PeScurt // PAS cere Primăriei Chișinău să prezinte bugetul pentru 2026. Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău solicită Primăriei prezentarea proiectului bugetului municipal pentru anul 2026. Agora.md
11:20
„Ultimele pregătiri” înainte de judecată? Plahotniuc spune că a finalizat de studiat cauza penală în care este inculpat Agora.md
11:20
Un bărbat a decedat în urma unui incediu. IGSU: Imprudență în timpul fumatului Agora.md
11:00
Andrada Ionescu - noul General Manager Glovo pentru Republica Moldova Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.