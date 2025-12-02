Revista presei | „Alegeri fără alegere” în stânga Nistrului: „Sheriff” păstrează controlul asupra regiunii
Radio Moldova, 2 decembrie 2025 10:00
Cel mai comentat subiect din presa națională sunt așa-zisele alegeri legislative și locale, care s-au desfășurat duminică, 30 noiembrie, în regiunea transnistreană.
• • •
Acum o oră
09:40
Amenințări hibride și riscuri cibernetice: Maia Sandu convoacă o ședință a Consiliului Suprem de Securitate # Radio Moldova
Consiliul Suprem de Securitate (CSS) se reunește marți, 2 decembrie, la convocarea președintei Maia Sandu, pentru a examina riscurile crescânde la adresa securității Republicii Moldova.
09:30
Nu au plătit impozite de 8 milioane de lei și au investit banii în proprietăți imobile: percheziții într-un dosar de evaziune fiscală # Radio Moldova
Factorii de decizie ai unei companii din domeniul construcțiilor, cu sediul în municipiul Chișinău, sunt suspectați de comiterea unei evaziuni fiscale în sumă de aproximativ 8.000.000 de lei.
09:30
Colete pentru cei dragi aflați în străinătate: cum trebuie să le ambalăm și ce produse putem trimite peste hotare # Radio Moldova
Deși fiecare își dorește să le trimită celor dragi produse cât mai bune, intențiile nu sunt întotdeauna suficiente. Unele pachete riscă să fie oprite la graniță, dacă nu respectă regulile vamale. De aceea, înainte de a pregăti coletul, este important să fim atenți la ceea ce punem în el.
Acum 2 ore
09:00
Petru Popescu, atacantul echipei Petrocub Hâncești, revelația sezonului: 11 goluri marcate în prima parte a campionatului # Radio Moldova
Petru Popescu, atacantul echipei Petrocub Hâncești, a devenit unul dintre cei mai eficienți atacanți ai fazei întâi a primei divizii valorice a fotbalului moldovenesc. El a marcat în prima parte a sezonului 11 goluri și este pe locul doi în clasamentul golgheterilor, fiind depășit doar Denis Kazlouski, atacantul echipei Zimbru, care a marcat de 15 ori.
08:40
Cel mai grav incendiu din Hong Kong din ultimele decenii: 151 de morți și zeci de dispăruți. Autoritățile lansează o anchetă independentă # Radio Moldova
Autoritățile din Hong Kong vor crea o comisie independentă condusă de un judecător pentru a investiga cauzele celui mai devastator incendiu din oraș din ultimele decenii, a anunțat marți șeful Executivului, John Lee. Măsura vine în contextul în care bilanțul tragediei a ajuns la cel puțin 151 de morți, iar în continuare aproximativ 30 de persoane sunt date dispărute, potrivit Reuters.
08:30
„Niciun ban nu se pierde”. Consumul de gaze facturat în plus va fi recalculat, dă asigurări șeful de la Energocom # Radio Moldova
„Niciun ban nu se pierde”, dă asigurări directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, în contextul scandalului legat de facturile la gazele naturale emise pentru un consum mult peste cel real.
Acum 4 ore
08:00
CONACE ÎN PARAGINĂ, campanie Moldova 1. Din bijuteria construită acum 140 de ani la Bahmut au rămas doar pereții laterali # Radio Moldova
Clădiri odinioară mândre, cu pridvoare luminoase și ferestre solemne se prăbușesc acum încet. Vorbim despre conacele din R. Moldova, care nu sunt doar ziduri, ci amintirea unei epoci, a unor familii și a unei culturi ce merită să fie păstrată. În curți, vegetația a recâștigat teritoriul pierdut, iar viile și grădinile, care însoțeau odinioară traiul nobilimii locale, cresc acum sălbatic.
07:40
Atac cu drone în apropierea frontierei: punctul de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni, temporar închis în noaptea de luni spre marți # Radio Moldova
Activitatea punctului de trecere a frontierei (PTF) Giurgiulești–Reni a fost temporar suspendată în noaptea de luni spre marți, după un atac cu drone asupra orașului Bolgrad din Ucraina, situat în apropierea graniței Republicii Moldova. Măsura a fost aplicată la ora 01:20 și a durat aproximativ 40 de minute, timp în care autoritățile de frontieră au monitorizat continuu situația de securitate din zonă.
07:40
Ministrul Osmoschescu promite investiții și salarii mai mari: ce prevede Planul de creștere pregătit de Guvern # Radio Moldova
Economia Republicii Moldova „a ieșit din stagnare” și a intrat pe o pantă de creștere, iar Guvernul pregătește un Plan național de creștere economică, care ar urma să aducă mai multe investiții, locuri de muncă mai bine plătite și o absorbție accelerată a celor 1.9 miliarde de euro oferiți de Uniunea Europeană. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a precizat, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova, că planul respectiv ar urma să fie lansat în februarie 2026.
07:30
Corespondență Dan Alexe | Georgia, elevul codaș al Europei, riscă să piardă dreptul la viză # Radio Moldova
Luna aceasta, unii georgieni riscă să piardă dreptul greu obținut de a efectua sejururi scurte în UE fără viză. Asta face parte dintr-un lanț crescând de sancțiuni pregătite la Bruxelles împotriva Georgiei, țară al cărei proces de aderare la UE este acum suspendat.
07:20
Uniunea Europeană și Canada au anunțat luni, 1 decembrie, aderarea oficială a guvernului de la Ottawa la programul european de apărare Security Action for Europe (SAFE) – o inițiativă strategică lansată în 2025 pentru consolidarea industriei europene de apărare și reducerea dependenței de SUA în domeniul militar, notează DW.
07:10
Mese calde pentru mii de beneficiari. Directorul Băncii de Alimente: „20 de tone de produse, de trei ori mai mult decât anul trecut” # Radio Moldova
Și în acest an, în cadrul campaniei „Binele din coșul tău”, cetățenii de toate vârstele au fost receptivi și au donat produse alimentare pentru persoanele nevoiașe, fiind colectate de trei ori mai multe produse decât anul trecut. Anunțul a fost făcut de directorul Băncii de Alimente, Oleg Paraschiv, care a menționat că s-au adunat aproximativ 20 de tone de produse, ceea ce înseamnă 400.000 de porții de mâncare.
Acum 12 ore
22:50
Energocom a transmis la ANRE actele pentru stabilirea costurilor de bază: reducerea tarifelor la gaze, incertă # Radio Moldova
Energocom a depus, pe 1 decembrie, la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), actele necesare pentru stabilirea costurilor de bază care intră în structura tarifului reglementat pentru gazele naturale. Directorul general interimar al companiei, Eugeniu Buzatu, a declarat, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, că aceste costuri includ cheltuielile de furnizare - de la retribuirea muncii până la amortizarea activelor de infrastructură.
22:30
Sabina Fati: România - principalul susținător al R. Moldova. Procesul de aderare la UE, frânat de „dosarul transnistrean” # Radio Moldova
România rămâne principalul susținător al Republicii Moldova în parcursul european, dar, în pofida sprijinului constant și avansării negocierilor de aderare, „dosarul transnistrean” poate încetini procesul de integrare în Uniunea Europeană (UE). Opinia aparține analistei de politică externă de la București, Sabina Fati, și a fost exprimată la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 1 decembrie.
22:10
Produsele rusești nu vor dispărea, deocamdată, de pe rafturile magazinelor din Republica Moldova, iar coletele ieftine comandate de pe platforme chinezești, precum Temu, ar putea fi supuse unor taxe sau reguli noi, a anunțat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova, ediția din 1 decembrie.
21:40
De zece ani cu HIV: exemplul unui tânăr care demonstrează că diagnosticul nu este o sentință # Radio Moldova
Mulți dintre pacienții infectați cu HIV merg la medic prea târziu, atunci când șansele de supraviețuire sunt mici, avertizează autoritățile. Andrei Stoliarenco a descoperit acum zece ani că este HIV-pozitiv, iar povestea lui demonstrează că diagnosticul nu este o sentință.
21:30
Rectorul USM, Igor Șarov, printre laureații ediției a zecea a Premiilor Negruzzi de la Iași # Radio Moldova
Rectorul Universității de Stat din Moldova (USM), Igor Șarov, este printre laureații ediției a zecea a Premiilor Naționale Negruzzi. Distincția a fost acordată în semn de apreciere pentru întreaga sa contribuție în domeniul istoriei, culturii și dezvoltării mediului academic din R. Moldova, precum și pentru rolul activ în consolidarea dialogului cultural și educațional în spațiul românesc și european.
21:30
R. Moldova renunță la standardele sovietice și trece, din 2026, la normele UE, anunță ministrul Osmochescu # Radio Moldova
Republica Moldova va abroga toate standardele sovietice GOST începând cu 1 ianuarie 2026. Măsura va schimba modul în care companiile lucrează în construcții, industrie și alte domenii tehnice. Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, în emisiunea „La 360 de grade” cu Cristina Popescu, la Radio Moldova.
Acum 24 ore
19:50
Rectorul USM, Igor Șarov, printre laureații ediției a zecea a Premiilor Naționale Negruzzi # Radio Moldova
Rectorul Universității de Stat din Moldova (USM), Igor Șarov, este printre laureații ediției a zecea a Premiilor Naționale Negruzzi. Distincția a fost acordată în semn de apreciere pentru întreaga sa contribuție în domeniul istoriei, culturii și dezvoltării mediului academic din R. Moldova, precum și pentru rolul activ în consolidarea dialogului cultural și educațional în spațiul românesc și european.
19:50
Moldova renunță la standardele sovietice din 2026 și trece pe normele UE, anunță ministrul Economiei # Radio Moldova
Republica Moldova va abroga toate standardele sovietice GOST începând cu 1 ianuarie 2026. Măsura va schimba modul în care companiile lucrează în construcții, industrie și alte domenii tehnice. Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, în emisiunea „La 360 de grade” cu Cristina Popescu, la Radio Moldova.
19:20
Ziua Națională a României a fost marcată luni, 1 decembrie, și în Republica Moldova. La Soroca, oamenii au pornit într-un marș cu un tricolor lung de 50 de metri. Participanții s-au prins în hore și au interpretat cântece românești. Ziua Marii Uniri a fost sărbătorită și la Bălți.
19:10
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, va vizita Republica Moldova, în perioada 4-17 decembrie.
18:30
Peste 130 de mii de refugiați ucraineni, care au fugit de războiul declanșat de Rusia, s-au stabilit în R. Moldova # Radio Moldova
De la începutul războiului din Ucraina, circa 1.9 milioane de refugiați ucraineni au tranzitat R. Moldova, peste 130 de mii au ales să rămână aici, dintre care peste 20 de mii sunt copii de vârstă preșcolară sau școlară. Cifrele au fost prezentate de premierul Alexandru Munteanu, la întrevederea cu reprezentanta Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în R. Moldova, Anne-Marie Deutschlander.
17:50
Droguri în valoare de peste 14 milioane de lei, ridicate la Chișinău. O persoană a fost reținută # Radio Moldova
Droguri în valoare de peste 14 milioane de lei au fost ridicate dintr-un automobil condus de un cetățean ucrainean pe străzile din Chișinău. Atât vehiculul, cât și drogurile sintetice urmează a fi confiscate. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar procurorul solicită plasarea acestuia în arest preventiv.
17:40
Rusia trebuie să își retragă trupele din stânga Nistrului, reiterează șefa diplomației europene, în contextul negocierilor de pace pentru Ucraina # Radio Moldova
Retragerea trupelor ruse din regiunea din stânga Nistrului, precum și din alte regiuni europene reprezintă un aspect esențial în negocierea unei păci durabile nu doar pentru Ucraina, ci pentru întregul continent european, a declarat Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, după Reuniunea miniștrilor Apărării din Uniunea Europeană, care a avut loc pe 1 decembrie, la Bruxelles.
17:30
Zi de doliu în orașul ucrainean Dnipro, pe 2 decembrie. Un atac cu rachetă asupra orașului a provocat moartea a patru persoane, iar alte 40 au fost rănite, 11 dintre acestea fiind în stare gravă, au anunțat pe conturile lor de Telegram primarul Dnipro, Boris Filatov, și șeful interimar al Administrației Regionale Dnipropetrovsk, Vladislav Gaivanenko.
17:20
Ambasadorul Japoniei în R. Moldova, Yoichiro Yamada, a primit distincția „Ordinul de Onoare” # Radio Moldova
Președinta Maia Sandu i-a conferit ambasadorului Japoniei în R. Moldova, Yoichiro Yamada, distincția „Ordinul de Onoare”, în semn de recunoaștere a contribuției sale la consolidarea relației de prietenie și cooperare între cele două țări.
17:20
R. Moldova va avea câțiva kilometri de autostradă: lucrările vor demara în următoarele luni # Radio Moldova
Primii cinci kilometri de autostradă de pe teritoriul Republicii Moldova vor fi construiți în parteneriat cu România, anunță secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de la București, Irinel Ionel Scrioșteanu. Acesta a confirmat, la emisiunea „Zi de zi” de la Radio Moldova, că lucrările de construcție a noului pod de la Ungheni, numit și „Podul de flori”, se desfășoară conform planului, iar deschiderea acestuia în anul 2026 este un obiectiv realizabil.
17:10
Experți și organizații cer schimbări rapide pe piața muncii: vocea persoanelor cu dizabilități rămâne prea puțin auzită # Radio Moldova
Peste 12 mii de locuri de muncă sunt disponibile în Republica Moldova, însă multe dintre ele rămân neacoperite, iar anumite categorii de persoane continuă să întâmpine bariere serioase atunci când încearcă să se angajeze.
17:00
L-au bătut până i-au rupt o mână și o coastă: un bărbat care vindea pe trotuar, tâlhărit de trei inși, în Chișinău # Radio Moldova
L-au luat la pumni până i-au rupt o mână și o coastă, iar apoi i-au furat bijuterii, ceasuri și jucării pe care bărbatul intenționa să le vândă în preajma Gării din Chișinău. Trei tineri cu vârste între 23 și 25 de ani au fost condamnați la câte opt, nouă și, respectiv, 13 ani de pușcărie pentru tâlhărie.
16:50
Salariul mediu în Republica Moldova, în cel de-al treilea trimestru al anului, a constituit 15.487 de lei, fiind cu 9.7% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. În valoare reală, ajustată la puterea de cumpărare, salariul mediu a crescut cu 2.1%.
16:40
Peste 780 de mii de persoane au solicitat compensații la energie pentru luna noiembrie # Radio Moldova
Peste 780 de mii de cetățeni au solicitat compensații la încălzire pentru luna noiembrie. Cifra este cu peste 100 de mii mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut.
16:30
Vot fără alegere în Transnistria: aceeași nomenclatură rămâne la putere, iar localnicii refuză să participe la un proces „profund formal” # Radio Moldova
Pretinsele alegeri desfășurate pe 30 noiembrie în regiunea transnistreană au fost marcate de un nivel scăzut de participare și de o lipsă totală a competiției reale, confirmând imaginea unui proces formal, fără relevanță democratică. Doar 26% dintre alegătorii înregistrați, adică circa 102 mii, s-au prezentat la urne, mai puțini decât la scrutinul din 2020, când au fost 28%, un indicator al dezinteresului tot mai profund al populației față de exercițiile electorale organizate de autoritățile separatiste.
16:30
Încheierea războiului și garanțiile de securitate pentru Ucraina au fost principalele subiecte discutate luni, 1 decembrie, între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele Franței, Emmanuel Macron, în cadrul unei întrevederi desfășurate la Palatul Élysée.
16:10
Start pentru vânzarea pomilor de Crăciun: Moldsilva pune la dispoziția cumpărătorilor peste 37.000 de arbori # Radio Moldova
Persoanele care doresc, de sărbători, miros de brad în casă pot achiziționa, începând cu 1 decembrie, pomi de Crăciun de la întreprinderile din subordinea Agenției „Moldsilva”. Oferta include pini, molizi și brazi crescuți în pepinierele silvice, iar vânzarea este realizată exclusiv pe bază de precomandă atât pentru agenții economici, cât și pentru persoanele fizice.
16:00
Uniunea Europeană își întărește sprijinul pentru securitatea Republicii Moldova, prin investiții în apărarea antiaeriană # Radio Moldova
Uniunea Europeană continuă să-și consolideze sprijinul pentru securitatea Republicii Moldova, în contextul agresiunii rusești și al amenințărilor constante la adresa spațiului aerian al țării, a declarat, pe 1 decembrie, Anitta Hipper, purtătoarea de cuvânt principală pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate a Comisiei Europene. Ea a subliniat importanța asistenței financiare acordate Republicii Moldova, în special în domeniul apărării aeriene.
15:50
Producătorii nu se grăbesc să-și depună dosarele pentru SDA: sistemul rămâne deocamdată fără administrator # Radio Moldova
Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), unul dintre cele mai așteptate instrumente în reducerea volumului de deșeuri și a poluării, nu are deocamdată un administrator. Până la momentul de față, nu a fost depus niciun dosar. Autoritățile sunt totuși încrezătoare că va fi identificat operatorul care va permite lansarea acestui mecanismului până în ianuarie 2027.
15:40
Avocații Poporului cer renunțarea la focurile de artificii în perioada sărbătorilor: pot afecta oamenii, animalele și mediul # Radio Moldova
Focurile de artificii, petardele și alte produse pirotehnice pot transforma o tradiție festivă într-un pericol real pentru oameni, animale și mediul înconjurător. Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, cer autorităților să limiteze drastic utilizarea acestor articole în perioada sărbătorilor de iarnă, luând exemplu de la mai multe orașe europene, care au renunțat la focurile de artificii.
14:30
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) din municipiul Chișinău va elabora, în următoarele două săptămâni, un plan complex de activități antidrog destinat instituțiilor de învățământ. Măsura vine ca răspuns la amplificarea fenomenului consumului și traficului de droguri, inclusiv în rândul minorilor.
14:30
Produsele moldovenești, apreciate pe piața română. Cristina Guzun: „Nu am întâlnit obstacole că sunt din R. Moldova” # Radio Moldova
Mulți oameni de afaceri din Republica Moldova s-au afirmat în România. Țara vecină le-a oferit o piață de desfacere extinsă și posibilitatea de a testa și economia Uniunii Europene. Cristina Guzun de la Ungheni este un exemplu elocvent că produsele moldovenești sunt căutate și îndrăgite în dreapta Prutului.
14:20
Un tânăr de 23 de ani din Chișinău a fost trimis în judecată, fiind acuzat că și-a ucis mama, profesoară de clase primare. Anunțul a fost făcut de Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Râșcani, în contextul campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen”. Băiatul riscă până la 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață pentru omor intenționat.
14:20
Suedezul Armand Duplantis și americanca Sydney McLaughlin-Levrone au fost desemnați cei mai buni atleți din anul 2025 # Radio Moldova
Suedezul Armand Duplantis și americanca Sydney McLaughlin-Levrone sunt atleții anului 2025. Federația Internațională de Atletism și-a desemnat laureații în diverse categorii. Duplantis, vedeta în proba săritura cu prăjina, a avut un an fantastic. El a doborât recordul mondial de 4 ori. Ultima dată a fost în septembrie, la Campionatele Mondiale de la Tokyo, unde suedezul a sărit peste ștacheta ridicată la 6 metri și 30 de centimetri. În acest an, Duplantis a mai cucerit medalia de aur la Campionatele Mondiale în sală și a câștigat Liga de Diamant.
14:10
Ulei de palmier care poate afecta rinichii sau provoca maladii precum cancerul. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a reținut un lot de 5.000 de kilograme de ulei de palmier, direct la depozitul importatorului, după ce analizele au arătat depășirea limitelor admise de legislație pentru un contaminant cunoscut sub denumirea de 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acestuia.
14:00
Ziua Națională a României sau de ce se teme Putin - corespondență semnată de Sabina Fati # Radio Moldova
Ziua Națională a României e sărbătorită prin două mari defilări, una la București, unde participă în tribune reprezentanții puterii, și alta la Alba Iulia, orașul în care a fost semnat Actul Unirii cu Transilvania, unde încearcă să fie vizibilă opoziția și unde au început să facă valuri deja radicalii de la Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și Călin Georgescu, omul Moscovei la prezidențialele anulate de anul trecut, după cum sugerează unele anchete.
