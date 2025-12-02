Primarul de Orhei își anunță demisia, după anunțul lui Șor privind suspendarea „proiectelor” din R. Moldova: „Imposibil”

14:10

Ulei de palmier care poate afecta rinichii sau provoca maladii precum cancerul. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a reținut un lot de 5.000 de kilograme de ulei de palmier, direct la depozitul importatorului, după ce analizele au arătat depășirea limitelor admise de legislație pentru un contaminant cunoscut sub denumirea de 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acestuia.