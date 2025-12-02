Modificări la eliberarea actelor de către Inspectoratul General pentru Migrație, din 2 decembrie

14:00

Ziua Națională a României e sărbătorită prin două mari defilări, una la București, unde participă în tribune reprezentanții puterii, și alta la Alba Iulia, orașul în care a fost semnat Actul Unirii cu Transilvania, unde încearcă să fie vizibilă opoziția și unde au început să facă valuri deja radicalii de la Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și Călin Georgescu, omul Moscovei la prezidențialele anulate de anul trecut, după cum sugerează unele anchete.