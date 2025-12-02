Curs valutar anunțat de BNM: Euro crește, în timp ce Dolarul scade

09:50

Președintele SUA Donald Trump a trimis României un mesaj elogios cu ocazia Zilei Naționale a României. În scrisoarea adresată președintelui Nicușor Dan, liderul de la Casa Albă a scris că Statele Unite ale Americii au un parteneriat „puternic, în creștere” cu România. De asemenea, Donald Trump a lăudat eforturile depuse de România ca aliat NATO și rolul pe care îl joacă în menținerea stabilității la Marea Neagră. Totodată, președintele american a remarcat că diplomația cetățenească rămâne o „piatră de temelie” a alianției cu SUA.