Peste 14 mii de solicitări pentru ambulanță în ultima săptămână. Mai mult de 400 au fost considerate inutile
Agora.md, 2 decembrie 2025 08:50
Peste 14 mii de solicitări pentru ambulanță în ultima săptămână. Mai mult de 400 au fost considerate inutile
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 30 minute
08:50
Acum 2 ore
08:10
Acum 12 ore
22:00
21:30
21:00
20:30
Acum 24 ore
20:10
19:50
19:30
18:40
18:20
18:10
18:10
18:10
17:40
17:40
17:30
17:10
16:50
16:40
16:30
15:50
15:30
15:10
14:50
14:20
14:20
14:00
13:50
13:20
13:20
13:00
12:50
12:50
12:10
11:40
11:30
11:20
10:30
10:20
10:00
09:40
Ieri
08:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.